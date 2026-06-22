「最高の雰囲気だ！」――モハメド・サラーはニュージーランド戦で1得点1アシストを記録し、エジプトを史上初のワールドカップ勝利へ導いた。

エジプトはBCプレイスでのニュージーランド戦を3-1で制し、ワールドカップ初勝利を挙げた。序盤に失点したが、ファラオズは粘り強く反撃し、勝ち点3を獲得。ベルギー戦の引き分けと合わせてグループGで勝ち点4とした。

サラーとマルムシュを軸に攻撃を組み立てたエジプトだったが、15分にセットプレーで守備が乱れ、ニュージーランドのサーマンにヘディングで先制された。

前半はリズムを掴めず苦戦したが、後半に入ると技術の優位性を発揮。ボール支配率を高め、徐々にペースを掌握した。