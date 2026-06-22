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「最高の雰囲気だ！」――モハメド・サラーはニュージーランド戦で1得点1アシストを記録し、エジプトを史上初のワールドカップ勝利へ導いた。
前半に衝撃を受けた
エジプトはBCプレイスでのニュージーランド戦を3-1で制し、ワールドカップ初勝利を挙げた。序盤に失点したが、ファラオズは粘り強く反撃し、勝ち点3を獲得。ベルギー戦の引き分けと合わせてグループGで勝ち点4とした。
サラーとマルムシュを軸に攻撃を組み立てたエジプトだったが、15分にセットプレーで守備が乱れ、ニュージーランドのサーマンにヘディングで先制された。
前半はリズムを掴めず苦戦したが、後半に入ると技術の優位性を発揮。ボール支配率を高め、徐々にペースを掌握した。
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エジプト王が実権を掌握する
58分、モスタファ・ジコがモハメド・ハニーの絶妙なクロスをヘディングで合わせ同点。9分後、ジコのパスを受けたサラーが左足で逆転弾。 サラーは期待通り、左足でネットを揺らしエジプトが逆転。82分にはトレゼゲがサラーのCKをヘディングで決め、勝利を確定した。
サラは会場の雰囲気に大喜び
試合終了のホイッスルが鳴り、サラーは結果とバンクーバーでの支援を振り返った。
「選手全員にとって素晴らしい成果だ。最高の勝利と雰囲気だった。次の試合も重要だ」と、歴史的逆転劇を率いたエジプト代表キャプテンは試合後に語った。
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ノックアウトステージ進出が目前に迫っている
エジプトは歴史的な勝利で自信を持ち、グループリーグ最終戦に臨む。開幕2試合で勝ち点4を獲得し、決勝トーナメント進出へ有利な立場にある。最終戦は土曜、シアトル・スタジアムでイランと対戦し、グループG首位突破を狙う。