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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「最高の雰囲気だ！」――モハメド・サラーはニュージーランド戦で1得点1アシストを記録し、エジプトを史上初のワールドカップ勝利へ導いた。

モハメド・サラー
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ニュージーランド 対 エジプト
ニュージーランド

バンクーバーで行われた試合で、エジプトはモハメド・サラーの活躍でニュージーランドに1点ビハインドから3-1で逆転勝利し、同国初の世界杯勝利を挙げた。サラーは1得点1アシストを記録し、ファラオズはグループGの首位に立ち、決勝トーナメント進出へ前進した。

  • 前半に衝撃を受けた

    エジプトはBCプレイスでのニュージーランド戦を3-1で制し、ワールドカップ初勝利を挙げた。序盤に失点したが、ファラオズは粘り強く反撃し、勝ち点3を獲得。ベルギー戦の引き分けと合わせてグループGで勝ち点4とした。

    サラーとマルムシュを軸に攻撃を組み立てたエジプトだったが、15分にセットプレーで守備が乱れ、ニュージーランドのサーマンにヘディングで先制された。

    前半はリズムを掴めず苦戦したが、後半に入ると技術の優位性を発揮。ボール支配率を高め、徐々にペースを掌握した。

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    エジプト王が実権を掌握する

    58分、モスタファ・ジコがモハメド・ハニーの絶妙なクロスをヘディングで合わせ同点。9分後、ジコのパスを受けたサラーが左足で逆転弾。 サラーは期待通り、左足でネットを揺らしエジプトが逆転。82分にはトレゼゲがサラーのCKをヘディングで決め、勝利を確定した。

  • サラは会場の雰囲気に大喜び

    試合終了のホイッスルが鳴り、サラーは結果とバンクーバーでの支援を振り返った。

    「選手全員にとって素晴らしい成果だ。最高の勝利と雰囲気だった。次の試合も重要だ」と、歴史的逆転劇を率いたエジプト代表キャプテンは試合後に語った。

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    ノックアウトステージ進出が目前に迫っている

    エジプトは歴史的な勝利で自信を持ち、グループリーグ最終戦に臨む。開幕2試合で勝ち点4を獲得し、決勝トーナメント進出へ有利な立場にある。最終戦は土曜、シアトル・スタジアムでイランと対戦し、グループG首位突破を狙う。

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