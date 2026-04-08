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「最高の選手の一人だ！」――ハリー・ケインはレアル・マドリード戦でチャンピオンズリーグを制したユヴェントスのレジェンドを称えた。
欧州制覇を祝う心からの賛辞
準々決勝第1戦でマドリードを2-1で下した直後、ケインはスカイ・スポーツ・イタリアのインタビューで自身のサッカーのルーツを語った。 ベルナベウでスペイン強豪を破った夜、彼は得点力の高さを示した。試合後、このフォワードは成長期にユヴェントスで10番を背負った選手に大きな影響を受けたと語った。今も、成功の基盤を作った先達に感謝している。
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子供の頃のインスピレーションと衝撃的な統計
解説者として欧州の試合を担当するワールドカップ優勝者について問われたケインは、惜しみない賛辞を送った。今シーズン41試合で49得点を挙げるストライカーは、こう語った。
「デル・ピエロ？彼は最高の選手の一人だ」とケインは語り、「僕は彼のような偉大なアタッカーたちを見て育ったんだ」と続けた。この言葉は、イタリアの巨匠が次世代のエリートストライカーに与えた影響の大きさを示している。
サッカー界の巨匠からのフィードバックを大切にする
デル・ピエロの現役時代への懐かしき賛辞に加え、バイエルンのスターは、彼が現在アナリストとして果たす役割にも深い敬意を示した。 歴史的なアウェー勝利の余韻に浸る彼にとって、クラブ通算290得点を挙げたレジェンドからの称賛は格別だ。イタリア人からの評価について問われたケインは謙虚に語った。「もし彼が褒めてくれたら、喜んで受け止めます」
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バイエルンの次は？
スペインでの歴史的勝利後、バイエルンはすぐに国内リーグに集中しなければならない。28試合を終え73ポイントでブンデスリーガ首位のチームは、4月11日にアウェーでザンクト・パウリと対戦し、好調を維持する。だが真の試練は4日後に訪れる。 4月15日にはホームでマドリードとCL準々決勝2ndレグを戦い、準決勝進出を決めたい。