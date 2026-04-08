「最高の選手の一人だ！」――ハリー・ケインはレアル・マドリード戦でチャンピオンズリーグを制したユヴェントスのレジェンドを称えた。

解説者として欧州の試合を担当するワールドカップ優勝者について問われたケインは、惜しみない賛辞を送った。今シーズン41試合で49得点を挙げるストライカーは、こう語った。

「デル・ピエロ？彼は最高の選手の一人だ」とケインは語り、「僕は彼のような偉大なアタッカーたちを見て育ったんだ」と続けた。この言葉は、イタリアの巨匠が次世代のエリートストライカーに与えた影響の大きさを示している。