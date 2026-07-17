キャプテンは常に規範を守り、物議を避けるべきだ。ムバッペがジダン体制で新時代のキャプテンにふさわしいか問われたフランス人アリアディエールは、BetVictorオンラインカジノとの提携でGOALにこう語った。 「必ずしも最高の選手である必要はないし、最も声の大きい選手である必要もない。私の意見では、彼は自ら模範を示し、正しい道を示すような人物でなければならないと思う。

メディアへの発言やイメージの伝え方、監督やチームメイトについて語る姿勢も大切だ。

うまくいっているときのキャプテンは誰にでもなれる。真価が問われるのは、状況が厳しくなったときにどう対処するかだ。だから、その質問には正直答えられない。

手本となるのは、彼のプレースタイルや取り組み方、すべてです。試合後に感情的になって監督の戦術を批判した件については、たとえ自分が正しいと思っても、ワールドカップ準決勝の直後にメディアで発言するのは火に油を注ぐだけかもしれません。

誰もがスキャンダルを待ち、誰かが不満を漏らしたり監督やチームメイトを批判したりするのを待っています。キャプテンの役割は、冷静に現実的に行動し、状況を落ち着けることです。

「それでも彼がキャプテンを務めるべき理由は多い。長年にわたりディディエ・デシャン監督と良好な関係を築き、ピッチ上では優れたリーダーだ。ピッチ外での失望の表現は人それぞれだが、彼もあの方法で向き合ったのだろう。総合的に見れば、やはり彼こそキャプテンにふさわしい。」