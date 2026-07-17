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「最高の選手でなくてもいい」――歴代最多得点記録を持つキリアン・ムバッペは、フランス代表のキャプテンとして適任なのか？
ムバッペはフランス代表の強力な攻撃陣の一員だ
パリ・サンジェルマンの歴代最多得点者でもあるムバッペは、怒鳴るタイプのキャプテンではない。ボールを受け取り、チームメイトを自分のレベルへ引き上げようとする。攻撃ではマイケル・オリゼ、ウスマン・デンベレ、デシレ・ドゥエ、ブラッドリー・バルコラが支える。
しかしこの豪華な攻撃陣でもフランスを3大会連続決勝へ導くことはできず、2026年の準決勝ではスペインに敗れた。
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ワールドカップ準決勝で敗れた後、ムバッペがコメントした
ヘッドコーチ退任を前に、ディディエ・デシャンにはあと1試合が残されている。土曜にイングランドと3位決定戦を行う。ムバッペはゴールデンブーツ賞でメッシと並んで8ゴール。
レアル・マドリードの「ガラクティコ」は、フランス代表でもっとも輝く存在であることを再証明し、27歳の彼は代表チームの象徴としての責任をしっかりと受け止めている。
時折不機嫌に見えることもあるが、自分の意見を率直に述べる。スペインに敗れた際、デシャンの戦術や「コミュニケーション」に疑問を呈したように。
新監督ジダン率いるフランス代表で、ムバッペはキャプテンを務めるべきか？
キャプテンは常に規範を守り、物議を避けるべきだ。ムバッペがジダン体制で新時代のキャプテンにふさわしいか問われたフランス人アリアディエールは、BetVictorオンラインカジノとの提携でGOALにこう語った。 「必ずしも最高の選手である必要はないし、最も声の大きい選手である必要もない。私の意見では、彼は自ら模範を示し、正しい道を示すような人物でなければならないと思う。
メディアへの発言やイメージの伝え方、監督やチームメイトについて語る姿勢も大切だ。
うまくいっているときのキャプテンは誰にでもなれる。真価が問われるのは、状況が厳しくなったときにどう対処するかだ。だから、その質問には正直答えられない。
手本となるのは、彼のプレースタイルや取り組み方、すべてです。試合後に感情的になって監督の戦術を批判した件については、たとえ自分が正しいと思っても、ワールドカップ準決勝の直後にメディアで発言するのは火に油を注ぐだけかもしれません。
誰もがスキャンダルを待ち、誰かが不満を漏らしたり監督やチームメイトを批判したりするのを待っています。キャプテンの役割は、冷静に現実的に行動し、状況を落ち着けることです。
「それでも彼がキャプテンを務めるべき理由は多い。長年にわたりディディエ・デシャン監督と良好な関係を築き、ピッチ上では優れたリーダーだ。ピッチ外での失望の表現は人それぞれだが、彼もあの方法で向き合ったのだろう。総合的に見れば、やはり彼こそキャプテンにふさわしい。」
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「ガラクティコ」のムバッペ、バロンドールの議論に
今後多くの大会に出場する見込みのムバッペは、フランス代表で通算105試合に出場し、2017年のA代表デビュー以来64得点を挙げている。
2018年のW杯ではすでに優勝を経験しており、今後も毎年バロンドールの候補に挙げられるだろう。フランス代表は、この特別な才能を持つ選手に今後も期待し、すでに過密なスケジュールの彼に追加の負担を課すことは避けるだろう。
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