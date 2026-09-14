フリック監督は後半に強度が落ちたことにまったく満足しておらず、試合運びをよりうまく管理するよう選手たちに求めた。

「我々にとって最高の試合ではなかった」と、バルセロナを率いる指揮官は試合後の会見で認めた。「素晴らしい入りをしたが、その後は後半に少し苦しんだ。3-0の時点でもっと落ち着かなければならない。もちろん、この試合を切り抜けたことは成長の助けになる。改善しなければならない状況がある。それをチームに伝え、次の試合に進む」

フリック監督はレバンテの最初のゴールについて自らの責任を認め、交代の遅れがチームに代償をもたらしたと明かした。「最初の失点は私の責任だった」と説明した。「交代をしたかったが、次のプレーの切れ目まで待とうと言った。その結果、あの場面が起きてしまったので、私の責任だ」

指揮官は、選手たちを徹底的に振り返ることになると認めた。「この試合を分析し、何をもっと良くしなければならないのかを確認する。ポジショニング、パス、選手同士のつながりのことだ」とフリック監督は述べ、シーズン序盤の完璧な戦いぶりにも言及した。「試合は簡単だったように見えるかもしれないが、簡単だったわけではない。ただ我々が良いプレーをしていただけだ」



