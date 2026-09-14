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「最高の試合ではなかった」 ハンジ・フリックがレバンテ戦4-2勝利にもかかわらず、ラ・リーガ開幕連勝を維持したバルセロナの選手たちに警鐘を鳴らす
バレンシアで終盤にひやりとする場面
カタルーニャの強豪は、エスタディオ・シウダ・デ・バレンシアでまたしても快勝に向かって順調に進んでいるように見えた。10代のシャビ・エスパルトが開始5分以内にトップチーム初ゴールを決めると、その後ラフィーニャの見事な崩しからラミン・ヤマルが至近距離で追加点を奪った。
ヤマルは後半立ち上がりにもPKを決め、アウェーのチームに3点差をもたらしたが、ホームチームは終盤に入ってすぐさま激しい反撃を見せた。残り10分あまりで、イバン・ロメロがエスパルトのミスを突いて1点を返した。
ロヘル・ブルゲが88分に決め、リーグ首位チームに緊張感のある終盤をもたらした。しかし、最終的には途中出場のカリム・アデイェミがアディショナルタイムにそのプレッシャーを和らげた。3人のDFをかわして見事な独走ゴールを決め、勝ち点3を確保した。
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フリック監督が責任を負う
フリック監督は後半に強度が落ちたことにまったく満足しておらず、試合運びをよりうまく管理するよう選手たちに求めた。
「我々にとって最高の試合ではなかった」と、バルセロナを率いる指揮官は試合後の会見で認めた。「素晴らしい入りをしたが、その後は後半に少し苦しんだ。3-0の時点でもっと落ち着かなければならない。もちろん、この試合を切り抜けたことは成長の助けになる。改善しなければならない状況がある。それをチームに伝え、次の試合に進む」
フリック監督はレバンテの最初のゴールについて自らの責任を認め、交代の遅れがチームに代償をもたらしたと明かした。「最初の失点は私の責任だった」と説明した。「交代をしたかったが、次のプレーの切れ目まで待とうと言った。その結果、あの場面が起きてしまったので、私の責任だ」
指揮官は、選手たちを徹底的に振り返ることになると認めた。「この試合を分析し、何をもっと良くしなければならないのかを確認する。ポジショニング、パス、選手同士のつながりのことだ」とフリック監督は述べ、シーズン序盤の完璧な戦いぶりにも言及した。「試合は簡単だったように見えるかもしれないが、簡単だったわけではない。ただ我々が良いプレーをしていただけだ」
ゴードンへの支持
アデイェミの決勝点につながる途中出場は、この夏にボルシア・ドルトムントから加入して以来3点目を記録したものとなった。その即効性のあるインパクトにより、同じく前線の補強として加わったアントニー・ゴードンと自然に比較が集まっている。ゴードンはまだバルセロナで初ゴールを待っている状況だ。
フリックは、イングランド代表FWに高まりつつあるプレッシャーを和らげるべく素早く動き、得点こそないものの全体的な貢献を称賛した。「もちろん、アンソニーに関しては現時点でこういう状況だ」とフリックは述べた。「彼は私たちに多くをもたらしてくれる。たとえばボールを持った際のコントロールや、ボール保持を続けることだ。これは重要だ。私は満足している。
「ストライカーであれば、得点したいと思うものだ。できれば彼がすぐに得点してくれればいい。それは彼が馴染む助けにもなるからだ。だが、私は満足しているし、彼がもたらしてくれるものを高く評価している」
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勢いを維持する
バルセロナは水曜日、ラシン・サンタンデールとの国内戦線復帰戦で守備の綻びを修正したいところだ。カタルーニャ勢は攻撃面で破壊力抜群の状態にあり、全公式戦わずか6試合で26得点を記録している。
週半ばの一戦を終えると、フリック監督のチームは次週末にセビージャとの難しいアウェーゲームに臨む。ラ・リーガが長めの代表ウィークによる中断に入る前に、勝ち点3を確保し、国内での優位を維持したい考えだ。
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