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「最高の舞台にふさわしい」 ハリー・ケイン、バルセロナ移籍でアンソニー・ゴードンがイングランドのスーパースターへと変貌したと主張「違いを生む選手だ」
ゴードンとアレクサンダー＝アーノルドがプラハでのイングランド勝利を演出
イングランドは火曜日、スペインに3-2で敗れる波乱の一戦から立ち直り、ネーションズリーグで貴重な勝利を手にした。トーマス・トゥヘル監督のチームは、前半にパベル・シュルツが退場となったことを生かし、チェコを相手に2-0で快勝した。
ゴードンはハーフタイム直後、レアル・マドリーDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドの寸分違わぬクロスに頭で合わせ、均衡を破った。バルセロナのFWはトゥヘル体制下で圧巻の好調ぶりを見せており、これで直近の代表戦3試合連続ゴールとなった。
その後、ケインが追加点を決め、アウェーのイングランドが勝ち点3を確定させた。この勝利は、イングランド代表におけるラ・リーガ組の存在感の高まりを示すものとなり、今夏に6000万ポンド（7000万ユーロ）でカタルーニャへ移籍したゴードンが、その中でもひときわ輝きを放った。
- Branislav Racko
ケイン、バルセロナ移籍後の「違いを生む存在」ゴードンを称賛
ケインはゴードンを特に称賛し、ニューカッスル・ユナイテッドからの大胆な移籍が、このアタッカーの総合的な成長を後押ししたと指摘した。
元トッテナムFWは「こういうビッグクラブに行くことで、より自己信頼や自信が得られることもあると思う。自分が最高の舞台にふさわしいと感じられるし、彼はそれをイングランドでのプレーにも持ち込んでいると思う」と述べた。
イングランド主将は、ゴードンが敵陣深くで見せた決定的な姿勢に強い印象を受けていた。ケインはさらに、「彼は土曜日のスペイン戦で素晴らしかったし、今日もまた違いを生み出す存在だった。常に縦に仕掛けようとしていたし、僕たちを先行させる存在になろうとしていた。フィニッシュも見事だった。トレントからのボールも素晴らしかったが、ああいうフィニッシュは簡単ではないし、彼は本当にうまく決めた」と付け加えた。
主将はまた、適時の負傷者続出を受けて2025年6月以来初の代表招集を果たしたアレクサンダー＝アーノルドにも温かい言葉を送った。「トレントは素晴らしい」とケイン。「配球、パスレンジ、クロスもそうだが、今日に関しては守備でも素晴らしかった。トレントはただ頭を下げて、懸命に努力し続けるだけでいい」
戦術的進化が実を結び、ケインは歴史にさらに近づく
ゴードンの国際舞台での飛躍的な好調ぶりの背景には、自身のフットボーラーとしてのアイデンティティーを再構築しようとする個人的な挑戦がある。このFWは以前、プレミアリーグで 単なるスピード頼みの選手として不当に型にはめられていると感じていたことを認めており、その戦術眼を示すためにバルセロナへの移籍を決断した。イングランドで見せている勝負を決めるプレーメークは、そのスペインでの賭けがすでに実を結びつつあることを示している。
一方、ケインも自身の歴史の1ページを狙っている。代表87得点のFWは、ピーター・シルトンが持つ歴代最多出場記録125キャップに迫るとともに、代表通算100得点にも着実に近づいている。
100ゴール達成を目指すことについて、バイエルン・ミュンヘンのスーパースターは「そんなに先のことは考えたくないけど、もちろん近づいてきている」と語った。「代表で100ゴールというのは、間違いなく特別なことになる。つい昨日、その記録を破ったばかりのような気がするし、その1点を取った時はイタリアにいたんだ」
- Getty Images Sport
クロアチア戦を見据えて
イングランドは今週土曜日、クロアチアへの難しいアウェー戦で、過酷なネーションズリーグ4連戦を再開する。トゥヘル監督率いるチームはその後、来週火曜日に本拠地へ戻り、ウェンブリーでチェコと対戦する。
ゴードンとアレクサンダー＝アーノルドがチャンスをものにしたことで、イングランド代表指揮官はうれしい選考の悩みを抱えることになった。ラ・リーガ所属の2人は、プラハで見せた決勝点を生んだ連係が、今後の2連戦で先発の座を固めるのに十分だと期待しているはずだ。
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