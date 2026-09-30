ケインはゴードンを特に称賛し、ニューカッスル・ユナイテッドからの大胆な移籍が、このアタッカーの総合的な成長を後押ししたと指摘した。

元トッテナムFWは「こういうビッグクラブに行くことで、より自己信頼や自信が得られることもあると思う。自分が最高の舞台にふさわしいと感じられるし、彼はそれをイングランドでのプレーにも持ち込んでいると思う」と述べた。

イングランド主将は、ゴードンが敵陣深くで見せた決定的な姿勢に強い印象を受けていた。ケインはさらに、「彼は土曜日のスペイン戦で素晴らしかったし、今日もまた違いを生み出す存在だった。常に縦に仕掛けようとしていたし、僕たちを先行させる存在になろうとしていた。フィニッシュも見事だった。トレントからのボールも素晴らしかったが、ああいうフィニッシュは簡単ではないし、彼は本当にうまく決めた」と付け加えた。

主将はまた、適時の負傷者続出を受けて2025年6月以来初の代表招集を果たしたアレクサンダー＝アーノルドにも温かい言葉を送った。「トレントは素晴らしい」とケイン。「配球、パスレンジ、クロスもそうだが、今日に関しては守備でも素晴らしかった。トレントはただ頭を下げて、懸命に努力し続けるだけでいい」



