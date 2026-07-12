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England Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

「最高の瞬間ではなかった」――ジョーダン・ヘンダーソンがイングランド代表での不慮の負傷について沈黙を破り、ワールドカップへの復帰の可能性も否定しなかった

ジョーダン ・ヘンダーソン
イングランド
ワールドカップ

ジョーダン・ヘンダーソンは、2026年W杯のイングランド代表キャンプに復帰。腕を骨折した奇妙な事故について「自分にとって最も輝かしい瞬間ではなかった」と冗談交じりに語った。このベテランMFは、メキシコを破ったベスト16戦の祝賀中に負傷した。

  • メキシコのお祝いを台無しにした奇妙な事故

    ヘンダーソンは2026年W杯で負傷し、戦線を離脱した。メキシコ戦（3-2で勝利）では出場しなかったが、ブレントフォード所属の彼は遠征組の前で喜びを爆発させた際、広告看板に激突。イエローカードを受けると同時に重傷を負った。 衝撃は大きく、36歳の彼はアステカ・スタジアムで酸素吸入を受けながら担架で運ばれた。

    ギプスを装着して代表に復帰した彼は、ノルウェー戦前のウォーミングアップにも参加した。ヘンダーソンはITVの取材に「大丈夫だ。最高の瞬間ではないが、勝って準々決勝に進めたことが一番大切だ」と語った。

    さらに「ここ数日はつらかったが、合宿に戻り仲間や医療チームに会えて感謝している」と語った。

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    カンザスシティでの手術と回復

    元リヴァプール主将はメキシコシティで骨折の手術を受け、イングランド代表合宿地に復帰した。家族、特に父ブライアン氏は一晩中心配して眠れなかった。ヘンダーソンは治療チームに感謝し、「カンザスの医師も素晴らしかった。代表に戻れてうれしい」と語った。

    今大会ではグループリーグのパナマ戦（2-0）で12分間のみ出場したが、トゥヘル監督は経験豊富なMFを代表に残した。

  • ピッチへの復帰の可能性は？

    骨折は重傷だが、ヘンダーソンは大会中に復帰する可能性を否定しない。「その時はその時で考えよう」と語り、回復の進み具合を見てから判断すると示唆した。

    家族もその意思を支持し、早期帰国は否定した。彼はギプスをしながらもトレーニングに毎日参加し、サイドラインからチームメイトを励まし続けている。

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    イングランドの今後はどうなる？

    イングランドはジュード・ベリンガムの2得点でノルウェーを2－1で破り、延長戦の末にワールドカップ準決勝進出を決めた。次戦は水曜日、アトランタで前回王者のアルゼンチンと対戦する。

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