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翻訳者：
「最高の瞬間ではなかった」――ジョーダン・ヘンダーソンがイングランド代表での不慮の負傷について沈黙を破り、ワールドカップへの復帰の可能性も否定しなかった
メキシコのお祝いを台無しにした奇妙な事故
ヘンダーソンは2026年W杯で負傷し、戦線を離脱した。メキシコ戦（3-2で勝利）では出場しなかったが、ブレントフォード所属の彼は遠征組の前で喜びを爆発させた際、広告看板に激突。イエローカードを受けると同時に重傷を負った。 衝撃は大きく、36歳の彼はアステカ・スタジアムで酸素吸入を受けながら担架で運ばれた。
ギプスを装着して代表に復帰した彼は、ノルウェー戦前のウォーミングアップにも参加した。ヘンダーソンはITVの取材に「大丈夫だ。最高の瞬間ではないが、勝って準々決勝に進めたことが一番大切だ」と語った。
さらに「ここ数日はつらかったが、合宿に戻り仲間や医療チームに会えて感謝している」と語った。
- AFP
カンザスシティでの手術と回復
元リヴァプール主将はメキシコシティで骨折の手術を受け、イングランド代表合宿地に復帰した。家族、特に父ブライアン氏は一晩中心配して眠れなかった。ヘンダーソンは治療チームに感謝し、「カンザスの医師も素晴らしかった。代表に戻れてうれしい」と語った。
今大会ではグループリーグのパナマ戦（2-0）で12分間のみ出場したが、トゥヘル監督は経験豊富なMFを代表に残した。
ピッチへの復帰の可能性は？
骨折は重傷だが、ヘンダーソンは大会中に復帰する可能性を否定しない。「その時はその時で考えよう」と語り、回復の進み具合を見てから判断すると示唆した。
家族もその意思を支持し、早期帰国は否定した。彼はギプスをしながらもトレーニングに毎日参加し、サイドラインからチームメイトを励まし続けている。
- AFP
イングランドの今後はどうなる？
イングランドはジュード・ベリンガムの2得点でノルウェーを2－1で破り、延長戦の末にワールドカップ準決勝進出を決めた。次戦は水曜日、アトランタで前回王者のアルゼンチンと対戦する。
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