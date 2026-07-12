「最高の瞬間ではなかった」――ジョーダン・ヘンダーソンがイングランド代表での不慮の負傷について沈黙を破り、ワールドカップへの復帰の可能性も否定しなかった

ヘンダーソンは2026年W杯で負傷し、戦線を離脱した。メキシコ戦（3-2で勝利）では出場しなかったが、ブレントフォード所属の彼は遠征組の前で喜びを爆発させた際、広告看板に激突。イエローカードを受けると同時に重傷を負った。 衝撃は大きく、36歳の彼はアステカ・スタジアムで酸素吸入を受けながら担架で運ばれた。

ギプスを装着して代表に復帰した彼は、ノルウェー戦前のウォーミングアップにも参加した。ヘンダーソンはITVの取材に「大丈夫だ。最高の瞬間ではないが、勝って準々決勝に進めたことが一番大切だ」と語った。

さらに「ここ数日はつらかったが、合宿に戻り仲間や医療チームに会えて感謝している」と語った。