AFP
翻訳者：
「最高の相手と自分たちの力を測る」 ジャン・ピエロ・ガスペリーニ、ローマのインテル戦を心待ちに
ローマが開幕連勝を維持
ドニエル・マレンとニッコロ・ピシッリの後半ゴールで、ローマは月曜夜のトリノ戦を2-0で制した。規律の取れたパフォーマンスにより、ガスペリーニ監督率いるチームはセリエA首位の座を得失点差で守った。この勢いのまま、来週末には同じく好調のインテルとの首位攻防戦に臨むことになる。
- IPA Sport
ガスペリーニ、厳しい試練を歓迎へ
激しい一戦を前に、このイタリア人指揮官は優勝争いのライバルを相手に、自分たちの進歩を測る機会を心待ちにしていた。『DAZN Italia』に対し、ガスペリーニ監督は「準備する時間は数日ある。昨季は両チームの間に大きな差があった。特にリターンマッチで大敗した時はそうだった。しかし、あの試合こそが本当のローマが生まれた場所だった。その後、結果、姿勢、メンタリティーの面で上向いていった」と語った。
さらに経験豊富な指揮官は「明らかに、インテルはこのリーグの基準となる存在だ。誰もがイタリア最高のチームだと示している強いチームであり、コモも近づいてきていると私は思う。それは、最高の相手に対して自分たちの力を測り、最近のパフォーマンスよりも良いものを見せられると示す機会でもある」と付け加えた。
マレンが歴史に名を刻む
マレンの多産ぶりは、2026年5月にアストン・ビラから完全移籍で獲得するためにクラブが投じた2500万ユーロを正当化し続けている。それに先立つローン移籍では20試合で15ゴールを記録する鮮烈な活躍を見せていた。
今季の得点数を6に伸ばしたこのオランダ人FWは、セリエA開幕4試合で6得点以上を挙げたローマ史上3人目の選手となり、1960-61シーズンのペドロ・マンフレディーニ、2001-02シーズンのフランチェスコ・トッティに並んだ。その決定力は、敵陣深くでのガスペリーニの戦術構築における中心となっている。
- Jonathan Moscrop
オリンピコで首位攻防戦開催へ
ローマはセリエA第5節で、インテルをスタディオ・オリンピコに迎える準備を進めている。国内戦と欧州の舞台で安定した好調ぶりを支えに、ジャロロッシはホームアドバンテージを生かしてスクデット争いで大きな存在感を示すことを狙う。一方、敵地に乗り込むインテルは、好調なホームチームの連勝に歯止めをかけ、自ら首位の座をつかむ決意で首都に乗り込む。
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