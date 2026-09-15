激しい一戦を前に、このイタリア人指揮官は優勝争いのライバルを相手に、自分たちの進歩を測る機会を心待ちにしていた。『DAZN Italia』に対し、ガスペリーニ監督は「準備する時間は数日ある。昨季は両チームの間に大きな差があった。特にリターンマッチで大敗した時はそうだった。しかし、あの試合こそが本当のローマが生まれた場所だった。その後、結果、姿勢、メンタリティーの面で上向いていった」と語った。

さらに経験豊富な指揮官は「明らかに、インテルはこのリーグの基準となる存在だ。誰もがイタリア最高のチームだと示している強いチームであり、コモも近づいてきていると私は思う。それは、最高の相手に対して自分たちの力を測り、最近のパフォーマンスよりも良いものを見せられると示す機会でもある」と付け加えた。