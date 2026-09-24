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ライブ
Martin O'Neill Gerard HoullierGetty/GOAL
Chris Burton
翻訳者：

最高の監督は誰か？　元イングランド代表スターのエミール・ヘスキーが、将来のプレミアリーグ指揮官候補を探る中で、セルティック指揮官とリヴァプールのレジェンドを選出

プレミアリーグ
リヴァプール
マーティン・オニール
セルティック
E. Heskey
レスター・シティ

エミール・ヘスキーは『GOAL』の独占インタビューで、自身が指導を受けた中で最高の監督として、セルティックを率いたマーティン・オニールと、リヴァプールの象徴的存在であるジェラール・ウリエの名を挙げた。現役時代にレスターやアンフィールドでプレーし、元イングランド代表でもあるヘスキーは現在、刺激的な新たなプロジェクトの一環として、将来的にプレミアリーグで指揮を執る可能性を持つ指導者の発掘に携わっている。

  • レスターの下部組織出身であるヘスキーは、リヴァプールで6つのタイトルを獲得した。

    イースト・ミッドランズ出身のヘスキーは、レスターの下部組織出身で、まだ研修生1年目だった17歳でトップチームデビューを果たした。そこから勢いが止まることはなく、レギュラーとして初めてフルシーズンを過ごしたシーズンには、レスターのプレミアリーグ復帰にも貢献した。

    マーティン・オニールがベンチから指揮を執る中、トップリーグで鮮烈なインパクトを残すと、屈強なFWに熱い視線が注がれるまで時間はかからなかった。1999年にイングランド代表として最初の1試合を記録し、その翌年には当時のクラブ史上最高額となる1100万ポンド（1500万ドル）の移籍金でマージーサイドへ渡った。

    リヴァプールではロビー・ファウラーとマイケル・オーウェンを支える理想的な存在となり、在籍中にFAカップ、リーグカップ、コミュニティ・シールド、UEFAカップ、UEFAスーパーカップを制覇。フランス人戦術家ウリエがタイトル獲得の黄金期を謳歌した記憶に残る2001年には、そのうち5つのトロフィーを手にした。

    その後はバーミンガム、ウィガン、アストン・ヴィラ、ニューカッスル・ジェッツ、ボルトンでもプレーし、2016年に38歳で現役を引退した。通算110得点をプレミアリーグで記録し、代表選手として欧州選手権やワールドカップにも出場してキャリアを終えた。

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  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    元イングランド代表ヘスキーが指導を受けた中で、最高の指揮官は誰か？

    ヘスキーは現役生活の中で数々の実績を誇る指揮官たちの下でプレーしてきた。そして、英国全土の低所得層の人々に指導者資格取得への無料アクセスを提供するChase football coaching programmeとの協業で、最高の指導者は誰かと問われると、『GOAL』に次のように語った。「コーチングという面ではジェラール・ウリエだと思う。最高の監督は？ 彼、ジェラール・ウリエとマーティン・オニールだと思う。マーティンは実際にはそこまで多くを指導していたわけではない。だから、コーチングの話をするならジェラール・ウリエだ」

    「彼は何をするにも非常に几帳面だった。とても細かかった。ある環境から、多くの情報と深い理解が求められる別の環境に移るのは大変だったよ。でも、いったん噛み合い始めると、フットボールがまったく別のレベルで見えるようになるんだ」

  • 将来のプレミアリーグ監督を発掘するために設計されたプログラム

    ヘスキーは、2026年ワールドカップで準決勝進出と3位フィニッシュを果たしたイングランドが、土曜日にUEFAネーションズリーグで世界王者スペインと対戦して戦列に復帰するのを見守る一人となる。

    現在48歳となった同氏は、FIFAの看板大会で見せたイングランドの快進撃が、新たな世代にサッカー指導者をキャリアとして考えさせるきっかけになっていることについて、Chaseとともに話し合うためセント・ジョージズ・パークを訪れていた。

    Chaseのサッカーコーチングプログラムは、英国全土の低所得層の人々に対し、初級コーチング資格の取得機会とプロコーチ向け奨学金を全額支給で提供することで、より多くの人がサッカー指導の道に入るための機会を生み出している。

    ヘスキーは、Chaseのプログラムが目指すものと、それがなぜ重要なのかについて次のように語った。「Chaseのサッカーコーチングプログラムは、低所得の人々に、これまで自分にはないと思っていたかもしれないコーチングの階段の最初の一歩を踏み出す機会を与える素晴らしい取り組みだ。

    「その背景であれ、金銭面であれ、理由が何であろうと、今はその一歩を踏み出す機会を与えている。レベルBまで進みたい人でも、草の根レベルにとどまりたい人でも、その機会が与えられている。

    「サッカーの中で育っていくと、誰もが自分のコーチを覚えているものだと思う。特に草の根レベルではそうだ。Chaseがやっているのは、より多くの地域のコーチたちにその階段を上る機会を与えることだと思う。将来的にプレミアリーグまでたどり着くかもしれないからね。」

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  • ヘスキーが選手と指導者の成長を注意深く見守る

    ヘスキーが指導者として経験したのは比較的短い期間だけで、2021年11月にレスター・シティの女子チームを暫定的に率いたのみだった。指揮を執ったのはわずか1試合で、その後はイングランド・エリート・コーチ・プログラム（EECP）の一環として、フットボール・アソシエーション（FA）およびプロフェッショナル・フットボーラーズ・アソシエーション（PFA）と活動している。

    現在もあらゆるレベルのゲームと、階段を上っていく選手たちに注意深く目を向け続けており、彼の息子2人、ジェイデンとレイガンも、マンチェスター・シティのアカデミー制度で提供される施設と専門的指導の恩恵を受けている。

    チェイスのフットボール・コーチング・プログラムに関する詳細は、以下を参照。 https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme