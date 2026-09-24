イースト・ミッドランズ出身のヘスキーは、レスターの下部組織出身で、まだ研修生1年目だった17歳でトップチームデビューを果たした。そこから勢いが止まることはなく、レギュラーとして初めてフルシーズンを過ごしたシーズンには、レスターのプレミアリーグ復帰にも貢献した。

マーティン・オニールがベンチから指揮を執る中、トップリーグで鮮烈なインパクトを残すと、屈強なFWに熱い視線が注がれるまで時間はかからなかった。1999年にイングランド代表として最初の1試合を記録し、その翌年には当時のクラブ史上最高額となる1100万ポンド（1500万ドル）の移籍金でマージーサイドへ渡った。

リヴァプールではロビー・ファウラーとマイケル・オーウェンを支える理想的な存在となり、在籍中にFAカップ、リーグカップ、コミュニティ・シールド、UEFAカップ、UEFAスーパーカップを制覇。フランス人戦術家ウリエがタイトル獲得の黄金期を謳歌した記憶に残る2001年には、そのうち5つのトロフィーを手にした。

その後はバーミンガム、ウィガン、アストン・ヴィラ、ニューカッスル・ジェッツ、ボルトンでもプレーし、2016年に38歳で現役を引退した。通算110得点をプレミアリーグで記録し、代表選手として欧州選手権やワールドカップにも出場してキャリアを終えた。