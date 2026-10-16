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「最高の前線3人」でも、チェルシーがプレミアリーグの優勝争いに加わるには？ 元チェルシー選手が解説、モイセス・カイセドが鍵を握る
チェルシーは攻撃陣の補強に多額の資金を投じてきた
多額の資金を投じて、世界のサッカー界で多くの強豪がうらやむ攻撃陣が築かれた。パーマーは2023年に4000万ポンド（5300万ドル）でマンチェスター・シティから引き抜かれ、PFA年間最優秀若手選手に輝いた。一方、ペドロは2025年に6000万ポンド（8000万ドル）の取引でブライトンを離れ、ロンドン西部へ移った。ロジャーズは英国人選手史上最高額の選手となった。2026年夏にアストン・ヴィラからチェルシーへ加入した際の移籍金は1億1700万ポンド（1億5600万ドル）だった。
チェルシーにはほかにも、ブラジルの有望株エステヴァン、期待のポルトガル人ティーンエイジャー、ジオヴァニ・ケンダ、ジェイミー・ギッテンス、ダニー・ウェルベック、エマヌエル・エメガが所属する。シャビ・アロンソが起用できる攻撃陣の選択肢は、間違いなく豊富だ。
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守備面の課題は、解決が予想以上に難しいことが分かってきた
しかし、2026-27シーズンは守備の綻びをなかなか解消できずにいる。その改善に向けて、ワールドカップ優勝経験を持つアルゼンチン人GKエミ・マルティネスを獲得し、前回の移籍市場ではフランス人センターバックのマクサンス・ラクロワに5200万ポンド（6900万ドル）を投じた。
チェルシーには、リース・ジェームズやジョーダン・ヘンダーソンといったイングランド代表選手がおり、経験も備わっている。しかし、2017年以来となるプレミアリーグ制覇を争うために必要な安定感は、まだ見せられていない。
チェルシーはどうすればプレミアリーグの優勝候補になれるのか？
チェルシーが可能性を目に見える成果につなげるには何が必要かと問われた元チェルシーのウイング、ネヴィンは、Netbet Casinoとの提携による取材でGOALにこう語った。「不思議なことに、今週は先週とは問いが違う。先週は、3-4-2-1で起用されることが明らかな3バックについての質問だったからだ」
「アロンソは形を調整するだろうが、目指しているのはその形だ。3バックは優秀でなければならない。そして不思議なことに、中盤の4人に入るウイングバックがチームで最も重要な選手になる。攻守の二役をこなす必要があり、優秀なスペシャリストでなければならないからだ。その役割を果たせる選手はいると思う。間違いなくね」
「3バックでは、多少は自分一人で対応しなければならない。時には1対1の場面にもなる。3バックならそういうことは起こるし、プレーの仕方も違う。では、彼らは求められるほど優秀か。いや、そうではない。異論を唱える人はいないと思う。その週に誰が3バックを組んでいようと、チェルシーの当人たちも異論はないだろう。だから、そこを解決しなければならない」
「ただ、解決策はすでにあるのかもしれない。これまでは前にカイセドがいなかったからだ。カイセドは守備時に加わるもう一人の選手だ。中盤の中央に構える6番の役割をこなし、堅実にうまくプレーできる選手はほかにもいる。だが、状況を読めるのは彼なんだ」
「最高の状態なら、彼はもう一人のセンターバック、つまり4人目になる。だが、今季開幕時にはいなかったので、その働きを得られなかった。ボールを失えば、彼は後方に戻ってカバーに入る。スペースにいる彼を見れば、何が問題だったのかが分かる」
「彼が戻ってきたとき、チームが悪くないように見えたのは注目に値するだろう。だから、答えはすでにあるのかもしれない。ただし、それはカイセドがいてこそだ。リース・ジェームズもそのポジションで非常に優れているが、カイセドには守備、中盤での仕事、攻撃参加のすべてをこなす運動量がある」
「だからカイセドが負傷すれば、経験豊富なセンターバックをもう一人獲得することを考える必要があるだろう。彼が健康を保ち、本来のプレーができれば、解決策はすでにそこにあるのかもしれない」
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2026-27シーズンの欧州大会出場権獲得は必須
チェルシーは今季のプレミアリーグ6試合で勝ち点10を獲得し、順位表で6位につけている。2026-27シーズンは欧州大会への出場予定が全くないため、アロンソらには欧州大会への復帰が最低限求められる。
チェルシーはそこからさらに前進を目指せる。移籍資金にも事欠かないようで、西ロンドンの強豪が国内外で最も権威あるタイトルを争うために必要なのは、わずかな微調整だけかもしれない。
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