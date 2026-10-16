チェルシーが可能性を目に見える成果につなげるには何が必要かと問われた元チェルシーのウイング、ネヴィンは、Netbet Casinoとの提携による取材でGOALにこう語った。「不思議なことに、今週は先週とは問いが違う。先週は、3-4-2-1で起用されることが明らかな3バックについての質問だったからだ」

「アロンソは形を調整するだろうが、目指しているのはその形だ。3バックは優秀でなければならない。そして不思議なことに、中盤の4人に入るウイングバックがチームで最も重要な選手になる。攻守の二役をこなす必要があり、優秀なスペシャリストでなければならないからだ。その役割を果たせる選手はいると思う。間違いなくね」

「3バックでは、多少は自分一人で対応しなければならない。時には1対1の場面にもなる。3バックならそういうことは起こるし、プレーの仕方も違う。では、彼らは求められるほど優秀か。いや、そうではない。異論を唱える人はいないと思う。その週に誰が3バックを組んでいようと、チェルシーの当人たちも異論はないだろう。だから、そこを解決しなければならない」

「ただ、解決策はすでにあるのかもしれない。これまでは前にカイセドがいなかったからだ。カイセドは守備時に加わるもう一人の選手だ。中盤の中央に構える6番の役割をこなし、堅実にうまくプレーできる選手はほかにもいる。だが、状況を読めるのは彼なんだ」

「最高の状態なら、彼はもう一人のセンターバック、つまり4人目になる。だが、今季開幕時にはいなかったので、その働きを得られなかった。ボールを失えば、彼は後方に戻ってカバーに入る。スペースにいる彼を見れば、何が問題だったのかが分かる」

「彼が戻ってきたとき、チームが悪くないように見えたのは注目に値するだろう。だから、答えはすでにあるのかもしれない。ただし、それはカイセドがいてこそだ。リース・ジェームズもそのポジションで非常に優れているが、カイセドには守備、中盤での仕事、攻撃参加のすべてをこなす運動量がある」

「だからカイセドが負傷すれば、経験豊富なセンターバックをもう一人獲得することを考える必要があるだろう。彼が健康を保ち、本来のプレーができれば、解決策はすでにそこにあるのかもしれない」