Getty/GOAL
翻訳者：
「最高の中の最高」ハリー・ケインが衰え知らずの争いでアラン・シアラーを上回る。エミール・ヘスキーが、なぜイングランド主将がバロンドール受賞にふさわしいのかを説明する
- Getty/GOAL
ケイン、バロンドールを争うヤマル、エムバペと競演
ケインが10月26日にロンドンで行われる華やかな式典で、最も権威あるゴールデンボールを手にして会場を後にするなら、「地球上で最高の選手」という称号を与えられるべきだと考える人は多い。もっとも、その賞を巡る争いは非常に激しい。
スペインが北米の地でワールドカップを制したことで、攻守に存在感を示すMFロドリや、バルセロナのワンダーキッドであるラミン・ヤマルらがバロンドール候補とみなされている。フランス勢ではキリアン・エムバペとマイケル・オリーセも有力な主張を持っている。
ケインがメッシとロナウドさながらの数字を記録
それでもケインは、この12カ月を通して驚異的な水準を維持してきた。ドイツではバイエルンのブンデスリーガ制覇に貢献し、自身も得点王の栄誉を味わった。その後、イングランドを再び主要国際大会の準決勝へ導いた。さらに、通算85ゴールを記録しており、イングランド代表史上最多得点者でもある。
元トッテナムのストライカーが残している数字は理解するのが難しいほどで、ここ最近でその域に達したのはリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドだけだ。2人のGOATは合わせてバロンドール13回を誇っている。
ケインは、CR7がこれまでに記録した年間最多得点数すら上回っており、真に限られた才能のクラブの一員となった。もし彼がこの世界最高峰の選手たちに肩を並べられるのなら、輝かしいゴールデンボールを授与されるべきではない理由があるだろうか？
- Chase
記録破りのケインは何が特別なのか？
ケインの活躍について問われた元イングランド代表FWエミール・ヘスキー氏は、英国内の低所得層の人々にコーチング資格取得への無料アクセスを提供している『Chase football coaching programme』との関連で取材に応じ、GOALにこう語った。「彼はファンタスティックだ。何ゴールだった？ 98試合でブンデスリーガ100ゴール？ 素晴らしいよ。彼には脱帽するしかない。
「彼は自分自身を再発明した。普通は年齢を重ねると、あらゆるものが遅くなっていくものだ。でも彼は今もゴールを決め続けている。かつて同じようなことをしていたのはシアラーだ。ただ、彼はそれをさらに別次元でやっているように見える。彼がそれをやっているのを見るのは素晴らしいし、このまま続けてくれることを願っている。
「彼がブンデスリーガでプレーしていることはよく話題になる。でも、彼は代表レベルでもそれをやっている。最高の中の最高だ。彼を悪く言うことはできない。彼は自らをバロンドール争いに押し上げた。彼には脱帽だ。」
また、チャンピオンズリーグを必ずしも制していなくても、メッシやロナウドがバロンドール候補に挙がってきた数字をケインも残していることについて、ヘスキー氏はこう付け加えた。「毎年そうだった。彼らの数字が、毎年その名前を一番上に押し上げていた。だから彼も彼らと並べなければならない。その時点で世界最高の選手ということだ。」
ケインがバロンドール受賞を目指す上での意欲について語ったこと
ヘスキーは最近、チェイスとともにセント・ジョージズ・パークを訪れ、ワールドカップでのイングランドの躍進が、新たな世代にキャリアとしてサッカー指導者を目指すことを検討させるきっかけになっていることについて話し合った。
チェイスのサッカーコーチングプログラムは、英国全土の低所得層の人々を対象に、初級コーチング資格への全額支援付きアクセスとプロのコーチング奨学金を提供することで、より多くの人々がサッカー指導の世界に入るための道を用意している。
ケインはFIFAの看板イベントで6ゴールを記録し、記録を打ち立てたエムバペやアルゼンチンの象徴メッシらと並んで輝きを放った。その活躍は次世代の才能に刺激を与えている。
バロンドール受賞候補に自らを位置づけることについて、彼は次のように語っている。「自分の立場からすれば、それを勝ち取れたら信じられないことだろう。受賞できればこの上なく誇りに思う。間違いなく受賞争いに加わっていると思うし、あとは時が教えてくれるだろう。投票者は自分が望む相手に票を入れるはずだ。
「他の人が自分について語ってくれる時の方が、より誇らしく感じる。他のチームメートや元選手であれ誰であれ、自分が成し遂げたことを褒めてくれる人たちがいる時だ。自分でそれについて語ろうとするより、そちらの方が誇らしいと思う」
イングランドの試合日程：次戦は世界王者スペイン
ケインは現在、トーマス・トゥヘル監督の下でイングランド代表に復帰しており、ピーター・シルトンの歴史的な通算125キャップという記録を追いながら、代表通算100得点にもさらに近づくことを目指す。
イングランドは土曜日、UEFAネーションズリーグの最新キャンペーン初戦で世界王者スペインをホームに迎える予定で、この一戦では主将ケインがロドリ、ヤマルらと対戦することになる。
Chaseフットボール・コーチング・プログラムの詳細は、以下を参照。Chaseフットボール・コーチング・プログラム https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。