ケインの活躍について問われた元イングランド代表FWエミール・ヘスキー氏は、英国内の低所得層の人々にコーチング資格取得への無料アクセスを提供している『Chase football coaching programme』との関連で取材に応じ、GOALにこう語った。「彼はファンタスティックだ。何ゴールだった？ 98試合でブンデスリーガ100ゴール？ 素晴らしいよ。彼には脱帽するしかない。

「彼は自分自身を再発明した。普通は年齢を重ねると、あらゆるものが遅くなっていくものだ。でも彼は今もゴールを決め続けている。かつて同じようなことをしていたのはシアラーだ。ただ、彼はそれをさらに別次元でやっているように見える。彼がそれをやっているのを見るのは素晴らしいし、このまま続けてくれることを願っている。

「彼がブンデスリーガでプレーしていることはよく話題になる。でも、彼は代表レベルでもそれをやっている。最高の中の最高だ。彼を悪く言うことはできない。彼は自らをバロンドール争いに押し上げた。彼には脱帽だ。」

また、チャンピオンズリーグを必ずしも制していなくても、メッシやロナウドがバロンドール候補に挙がってきた数字をケインも残していることについて、ヘスキー氏はこう付け加えた。「毎年そうだった。彼らの数字が、毎年その名前を一番上に押し上げていた。だから彼も彼らと並べなければならない。その時点で世界最高の選手ということだ。」