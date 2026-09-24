「最高のチームが勝った！」。ティエリ・アンリがスペインを絶賛し、なぜ誰にも止められないのかを説明

アンリはこれまでも戦術分析をためらうタイプではなく、アーセナルとバルセロナの元スターは今回、国際舞台でのスペインの最近の支配ぶりを絶賛した。この覇権時代には、イングランドを下した決勝でユーロ2024を制したことに加え、ワールドカップでは準決勝でフランスを2-0で破り、決勝でアルゼンチンを1-0で退けて頂点に立ったことも含まれる。スペイン紙『As』のAsとの詳細なインタビューで、アンリは現在のチームの真の強さは、1人のスーパースターではなく集団にあると強調した。

頂点に上り詰めるまでの歩みを振り返り、アンリは彼らの成功が特定のフットボール文化の勝利だったと強調した。このフランス人は、個のひらめきに頼る他国と比べて、チームの結束力こそが違いを生んでいると指摘。インタビューでは、その優勝について次のように自身の見解を語っている。「私は当時すでに言っていた。これはチームだと。スターはチームだ。知っての通り、私は大きな試合ではいつもスペインに負けてきた。チーム全員の名前を挙げるつもりはないが、私はそれを見てきたし、私たちは皆ずっとそれを見てきた。私はいつも言っている。彼らの取り組み方、アイデンティティー、哲学、そして個よりもチームを重んじる価値観が、今になって報われたのだと。ワールドカップを制したのは最高のチームであり、それを否定できる者はいない。まさにマスタークラスだった」