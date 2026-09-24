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「最高のチームが勝った！」。ティエリ・アンリがスペインを絶賛し、なぜ誰にも止められないのかを説明
個人よりも集団の勝利が上回る
アンリはこれまでも戦術分析をためらうタイプではなく、アーセナルとバルセロナの元スターは今回、国際舞台でのスペインの最近の支配ぶりを絶賛した。この覇権時代には、イングランドを下した決勝でユーロ2024を制したことに加え、ワールドカップでは準決勝でフランスを2-0で破り、決勝でアルゼンチンを1-0で退けて頂点に立ったことも含まれる。スペイン紙『As』のAsとの詳細なインタビューで、アンリは現在のチームの真の強さは、1人のスーパースターではなく集団にあると強調した。
頂点に上り詰めるまでの歩みを振り返り、アンリは彼らの成功が特定のフットボール文化の勝利だったと強調した。このフランス人は、個のひらめきに頼る他国と比べて、チームの結束力こそが違いを生んでいると指摘。インタビューでは、その優勝について次のように自身の見解を語っている。「私は当時すでに言っていた。これはチームだと。スターはチームだ。知っての通り、私は大きな試合ではいつもスペインに負けてきた。チーム全員の名前を挙げるつもりはないが、私はそれを見てきたし、私たちは皆ずっとそれを見てきた。私はいつも言っている。彼らの取り組み方、アイデンティティー、哲学、そして個よりもチームを重んじる価値観が、今になって報われたのだと。ワールドカップを制したのは最高のチームであり、それを否定できる者はいない。まさにマスタークラスだった」
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ボール保持による守備の安定感
スペインはワールドカップで、流れるような攻撃や圧倒的なボール保持だけで見る者を魅了したわけではない。その守備の堅固さも同様に圧巻だった。ラ・ロハは大会を通じた8試合でわずか1失点しか喫しておらず、その唯一の失点はベルギーとの準々決勝で2-1の勝利を収めた一戦で生まれたものだった。
このフランス人は、その守備成功のメカニズムを分析し、批評家たちは90分間の中でスペインが実際にどれほど相手にスペースを与えていないかを見落としがちだと示唆した。アンリはこの戦術的なポイントについて、次のように詳しく語っている。『人々は唯一の失点や個別の場面について語るが、スペインが大会全体で受けた枠内シュートは10本だけだったと、私はほぼ確信している。しっかりプレスをかけ、相手を自陣ゴールから遠ざけることができれば、そういうことが起こる』
ボールを持たずにプレーする悪夢
アンリはまた、スペインと対戦することが相手選手に与える心理的、そして肉体的な負担についても言及し、ピッチ上で攻守両面を支配するその力に最大限の賛辞を送った。これほど強大な相手と戦う難しさについて問われると、元フランス代表FWはこう打ち明けた。「スペインについて人々が語る時、いつも驚かされることがある。『スペイン相手なら、こうしろ、ああしろ』と言うけれど、ボールを持っていない時は、ボールなしでサッカーをしなければならない。では、ああいうチーム相手にどうやるんだ？」
アンリはさらに「大会を通じていろいろなことがあったが、スペインはボールを持っている時も持っていない時も支配していた。彼らのプレーを見るのは驚異的だ。実際、私が唯一対戦したくなかったチームだった。なぜなら非常に難しく、私たちは昔から彼ら相手に苦しめられてきたからだ」と付け加えた。実際、フランス代表に対するスペインの近年の優位は主要大会を通じて疑いようがなく、ユーロ2024準決勝での2-1の勝利、2024-25ネーションズリーグ準決勝でのスリリングな5-4の勝利、そしてワールドカップ準決勝での決定的な勝利がその象徴となっている。
- AFP
次なる挑戦はウェンブリーで始まる
スペインは今週土曜日、ウェンブリー・スタジアムで行われるイングランドとの注目のネーションズリーグ初戦で、さらなる国際タイトル獲得への挑戦を再開する。スペイン代表はこの大会屈指の強豪として臨み、直近3大会すべてで決勝に進出。2022-23シーズンに優勝を果たしたほか、2020-21と2024-25には準優勝に終わっている。
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