チャンピオンズリーグの準々決勝、レアル・マドリード対FCバイエルン・ミュンヘンの一戦は、多くのファンにとって「前倒しされた決勝戦」のようなものだ。スポーツ的な勝利に加え、世界サッカー界を代表する2大クラブにとって、この試合は多大な名誉をかけた戦いとなる。キリアン・エムバペも、その重要性を十分に認識している。
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「最高のコンディションだ！」 レアル・マドリードのキリアン・エムバペ、バイエルン・ミュンヘンとのCL対戦を前に熱く語る
「もちろん、レアル相手に勝ちたいよ」とムバッペはTF1の番組『テレフット』で語り、冗談交じりにこう続けた。「スペインでは、僕がプレーしないんじゃないかと心配している人もいるみたいだ。ワールドカップに直行すると思っているらしい。でも、これは極めて重要なことだ。僕たちはまだラ・リーガとチャンピオンズリーグで戦っているんだ。」
バイエルンがレアル・マドリードに勝利したのは14年以上前のことだが、ムバッペはヴィンセント・コンパニー監督率いるチームの強さを熟知している。「チャンピオンズリーグでは、強豪チーム、おそらくは現在最も好調なチームと対戦することになる」と、27歳の選手は語った。
バイエルン、レアル・マドリード相手に全く歯が立たなかった
両チーム間の過去4回の決勝トーナメント対戦では、常に「レアル」が勝利を収めており、今回もバイエルンとの対戦を控えたレアルは落ち着いた様子だ。なぜなら、ムバッペは「彼らに勝てるチームがあるとすれば、それはレアル・マドリードだ」と語っているからだ。
アルヴァロ・アルベロア監督の下、レアルはかつての強さを取り戻しつつある。とはいえ、シャビ・アロンソ監督の解任直後は深刻な危機に見舞われ、コパ・デル・レイのラウンド16で2部リーグのアルバセテに2-3で敗れ、敗退した。ベルナベウのホームで、レアルのスター選手たちが激しいブーイングを浴びることも珍しくなかった。
ムバッペ：「レアル・マドリードはまるで宗教のようだ！」
「スペインの人々は情熱的です。彼らにとってレアル・マドリードは宗教のようなものなんです」とムバッペは語った。「そして、レアルと私に関わることはすべて、話題や憶測を呼ぶことになります。時には正当な理由で、時には不当な理由でね」
「しかし、批判にはうまく対処しなければならない。レアル・マドリードでは、ロナウドやディ・ステファノなど、誰もが批判されてきた」とムバッペは続けた。彼は「なぜ自分だけが批判を免れるべきではないのか」を理解している。「ただ冷静さを保ち、自分の役割に集中し、ピッチでのパフォーマンスは向上させられると自分に言い聞かせる必要がある」
FCバイエルン対レアル・マドリード：直近4試合の対戦成績
日付
試合
大会
節
結果
2024年5月8日（水）
マドリード - バイエルン
チャンピオンズリーグ
準決勝
2-1
2024年4月30日（火）
バイエルン - マドリード
チャンピオンズリーグ
準決勝
2-2
2018年5月1日（火）
マドリード - バイエルン
チャンピオンズリーグ
準決勝
2-2
2018年4月25日（水）
バイエルン - マドリード
チャンピオンズリーグ
準決勝
1-2