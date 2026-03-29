「最高のコンディションだ！」　レアル・マドリードのキリアン・エムバペ、バイエルン・ミュンヘンとのCL対戦を前に熱く語る

「もちろん、レアル相手に勝ちたいよ」とムバッペはTF1の番組『テレフット』で語り、冗談交じりにこう続けた。「スペインでは、僕がプレーしないんじゃないかと心配している人もいるみたいだ。ワールドカップに直行すると思っているらしい。でも、これは極めて重要なことだ。僕たちはまだラ・リーガとチャンピオンズリーグで戦っているんだ。」

バイエルンがレアル・マドリードに勝利したのは14年以上前のことだが、ムバッペはヴィンセント・コンパニー監督率いるチームの強さを熟知している。「チャンピオンズリーグでは、強豪チーム、おそらくは現在最も好調なチームと対戦することになる」と、27歳の選手は語った。