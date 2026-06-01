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「最高だ」――リヴァプールのスター、ジェレミー・フリンポンが、アーセナルがPSGとのチャンピオンズリーグ決勝のPK戦で敗れた際に見せた熱狂的祝福の理由を語る。
ブダペストでアーセナルに悲劇
ハンガリーの首都で、アーセナルの欧州制覇の夢は悪夢へと変わった。6分にはカイ・ハヴェルツの鮮やかなシュートで先制したが、ウスマン・デンベレに同点弾を許した。試合は延長含め1－1でPK戦へ。
PK戦ではエベレチ・エゼが先に失敗し、ガブリエルのミスで敗退が決まった。PSGは前年のインテル戦に続き王座を守った。アーセナルは国内での成功にもかかわらず、初制覇への道はなおも続く。
フリンポンのネット上で話題になったゴールパフォーマンスの真相
ソーシャルメディアに流出した動画で、リバプールのフリンポンがアーセナルの苦境を喜ぶ姿が話題に。ガブリエル・マガリャエスのPKが外れた瞬間、彼は席から飛び上がり歓声を上げたため、「嫌がらせ視聴」だと批判された。
しかし本人は「[笑う絵文字2つ] 落ち着いて。友達と賭けをして僕が勝ったから喜んだだけ [肩をすくめる絵文字]」とインスタグラムで釈明した。
チェルシーもSNSでの嫌がらせに加わる
この結果に喜んだのはフリンポンだけではなかった。ロンドンライバルのチェルシーも公式インスタグラムで挑発投稿を投稿。「トロフィーの聖地へようこそ。リンクからスタンフォード・ブリッジツアーを予約しよう」と煽った。
その後、同チームは冗談を交えながらより和解的な投稿を行った。「先ほどの投稿でレッドカードをもらうべきだったかも！でも、プレミアリーグ優勝とチャンピオンズリーグでの活躍、アーセナルおめでとう。来シーズンまた戦えるのを楽しみにしているよ。」
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退任するアルネ・スロットへの賛辞
ゴールパフォーマンスを巡るSNSの騒動中、フリンポンは退任する監督にもメッセージを送った。アーネ・スロットはブダペストの決勝直前にリヴァプールの監督を解任され、アンフィールドでの在任が突然終わった。フリンポンはSNSで「監督、本当にありがとう。今後のご活躍をお祈りしています！」と感謝を伝えた。