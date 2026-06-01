ハンガリーの首都で、アーセナルの欧州制覇の夢は悪夢へと変わった。6分にはカイ・ハヴェルツの鮮やかなシュートで先制したが、ウスマン・デンベレに同点弾を許した。試合は延長含め1－1でPK戦へ。

PK戦ではエベレチ・エゼが先に失敗し、ガブリエルのミスで敗退が決まった。PSGは前年のインテル戦に続き王座を守った。アーセナルは国内での成功にもかかわらず、初制覇への道はなおも続く。