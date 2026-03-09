Getty
「最高だ！」―ウェイン・ルーニーがアーセナルを熱烈に擁護、ミケル・アルテタに「物議を醸すセットプレー戦術をもっと多用すべきだ」と助言
アーセナルの「闇の術」を検証する
アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝を目指す中、セットプレーからの得点力の高さが大きな注目を集めている。アルテタ監督率いるチームは、59得点のうち22得点をセットプレーから挙げており、そのうち16得点はコーナーキックからのものだった。効果的ではあるものの、ライバルチームの監督たちからは「ペナルティエリア内で不正な優位を得るためにルールの限界を押し広げている」との痛烈な批判が浴びせられている。 データ全体を見ると、今シーズンのプレミアリーグにおけるセットプレーからの得点は、PKを除いて総得点の27.1%を占めており、これがリーグの有力クラブの代表者らに不満の声を上げさせる要因となっている。
ルーニーがアーセナルの戦術を擁護
BBCのポッドキャストでルーニーは、北ロンドンのクラブを巡る否定的な見方に同意しないことを明らかにした。「アーセナルのプレーについて多くの人が批判的に語っているが、私は彼らが素晴らしいと考える」とルーニーは述べた。「サッカーには様々なスタイルがある。 マンチェスター・シティも圧倒的な強さを見せた時期があったし、僕のマンチェスター・ユナイテッドも同様だ。だがアーセナルはバランスの取れたチームだ。得点源となる多様な選手を擁し、対戦相手にとって厄介な存在であり、無失点試合も重ねている。正直、彼らの試合を見るのは楽しいよ」
アルテタ監督、セットプレーの活用を継続するよう指示される
対戦相手、特にブライトンのファビアン・フルツェラー監督が抱く不満の核心は、アーセナルがセットプレー時に見せるフィジカル重視の戦術にある。しかしルーニーは、アルテタ監督が競争上の優位性を見出したのだから、それを継続すべきだと主張する。 「セットプレーはサッカーの一部だ。なぜ使わないのか？彼らはボックス内に選手を投入する。相手チームが対応する知恵や選手層を持たないなら、アーセナルがそれを続けるのは当然だろう。もし私がミケル・アルテタなら、むしろもっと積極的にやる。これはゲームの一部で、私はそれを愛している。彼らは何も変える必要はない」とルーニーは付け加えた。
この発言は、フールツェラーがアーセナルを「独自のルールを作っている」と非難し、アラン・パーデューが「彼らには美しさなど微塵もない」として優勝に「アスタリスク（注記）が必要だ」と示唆した後のものだ。ルーニーは自身のオールド・トラッフォードでの成功を例に反論し、こう指摘した。「我々が最後にリーグ優勝した時、チームとして素晴らしい状態ではなかったが、今それを話題にする者はいない。 アーセナルが世間で言われているほど酷いチームだとは思わない。本当にそう思う。アーセナルが好きだから言っているわけじゃない。彼らが受けている批判が非常に不当だと考えるからだ」
アーセナルの今後の過密スケジュール
アーセナルは、国内リーグと欧州カップ戦の両方でシーズンを左右する重要な一週間を控えている。土曜夜のプレミアリーグ・エバートン戦に先立ち、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦のためドイツへ渡り、バイエル・レバークーゼンと対戦する。アルテタ監督率いるチームはグループステージを無敗で突破し、複数戦線での戦いへの意欲を示している。
