「最高だ！」―ウェイン・ルーニーがアーセナルを熱烈に擁護、ミケル・アルテタに「物議を醸すセットプレー戦術をもっと多用すべきだ」と助言

対戦相手、特にブライトンのファビアン・フルツェラー監督が抱く不満の核心は、アーセナルがセットプレー時に見せるフィジカル重視の戦術にある。しかしルーニーは、アルテタ監督が競争上の優位性を見出したのだから、それを継続すべきだと主張する。 「セットプレーはサッカーの一部だ。なぜ使わないのか？彼らはボックス内に選手を投入する。相手チームが対応する知恵や選手層を持たないなら、アーセナルがそれを続けるのは当然だろう。もし私がミケル・アルテタなら、むしろもっと積極的にやる。これはゲームの一部で、私はそれを愛している。彼らは何も変える必要はない」とルーニーは付け加えた。

この発言は、フールツェラーがアーセナルを「独自のルールを作っている」と非難し、アラン・パーデューが「彼らには美しさなど微塵もない」として優勝に「アスタリスク（注記）が必要だ」と示唆した後のものだ。ルーニーは自身のオールド・トラッフォードでの成功を例に反論し、こう指摘した。「我々が最後にリーグ優勝した時、チームとして素晴らしい状態ではなかったが、今それを話題にする者はいない。 アーセナルが世間で言われているほど酷いチームだとは思わない。本当にそう思う。アーセナルが好きだから言っているわけじゃない。彼らが受けている批判が非常に不当だと考えるからだ」