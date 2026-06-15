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Christian Guinin

翻訳者：

「最高だね」。アレクサンダル・パブロヴィッチは、ドイツ代表スターのバイエルン・ミュンヘン移籍を期待している。

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アレクサンダル・パブロヴィッチ
ナサニエル・ブラウン

アレクサンダル・パブロヴィッチは、来シーズンFCバイエルン・ミュンヘンでナサニエル・ブラウンとチームメイトになることを歓迎している。

「もちろんそうなることを願っています。最高ですね。彼は素晴らしい人間で、選手です。僕たちはとても気が合い、今日彼がゴールを決めたことを心から嬉しく思いました！」と、ドイツ代表がワールドカップ初戦でキュラソーに勝利した後、22歳の彼は語った。

  • グループリーグ初戦でドイツは7-1（前半3-1）で下馬評の低い相手を破った。左SBブラウンは1ゴール1アシストを記録し、存在感を示した。

    大会前はRBライプツィヒのデビッド・ラウムが左SBの筆頭候補とされていたが、ブラウンはフィンランドとアメリカとの最終親善試合で2試合連続の好パフォーマンスを記録し、存在感を示した。

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    FCバイエルンはW杯中にナサニエル・ブラウンを獲得したい。

    複数のメディアによると、バイエルンはフランクフルト所属の22歳選手に興味を持っている。ビルト紙は最近、ブラウンがバイエルン本拠地へ移籍間近と報じた。

    移籍金は5500万ユーロで両クラブが合意。選手側とも以前から合意しており、ブラウンはプレミアリーグ行きを断ってまでバイエルン移籍を選択したという。

    バイエルンでは2031年までの契約にサインする見込みで、移籍時期はドイツ代表のW杯日程に合わせ、本人は米国での代表合宿中にメディカルチェックを受ける予定だ。

    一方、この移籍が実現すれば、アルフォンソ・デイヴィスの去就にも注目が集まる。過去1年半の怪我の多さがクラブ首脳の懸念となっており、5月末にはドイツ誌『キッカー』が今夏退団の可能性を報じていた。

  • ナサニエル・ブラウン：アイントラハト・フランクフルト 2025/26シーズンの成績データと統計

    ゲーム

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