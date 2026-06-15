「最高だね」。アレクサンダル・パブロヴィッチは、ドイツ代表スターのバイエルン・ミュンヘン移籍を期待している。

複数のメディアによると、バイエルンはフランクフルト所属の22歳選手に興味を持っている。ビルト紙は最近、ブラウンがバイエルン本拠地へ移籍間近と報じた。

移籍金は5500万ユーロで両クラブが合意。選手側とも以前から合意しており、ブラウンはプレミアリーグ行きを断ってまでバイエルン移籍を選択したという。

バイエルンでは2031年までの契約にサインする見込みで、移籍時期はドイツ代表のW杯日程に合わせ、本人は米国での代表合宿中にメディカルチェックを受ける予定だ。

一方、この移籍が実現すれば、アルフォンソ・デイヴィスの去就にも注目が集まる。過去1年半の怪我の多さがクラブ首脳の懸念となっており、5月末にはドイツ誌『キッカー』が今夏退団の可能性を報じていた。