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「最高だった！」 ニューカッスルのスター選手が新監督マティアス・ヤイスレについて大胆な主張
タインサイドでの新たなスタート
ニューカッスルのウインガー、マーフィーは、クラブがここ数シーズンにわたって望んでいた以上の混乱を経験してきたことを認めた。しかし31歳の同選手は、新指揮官ジャイスレの下での将来について、非常に楽観的に感じている。
ジャイスレは2週間あまり前にエディ・ハウの後任に就任し、ニューカッスルを新時代へ導く役割を託されている。ドイツ人指揮官は現在、今週末にリヴァプールをセント・ジェームズ・パークに迎える自身初のプレミアリーグ指揮に向けてチームを準備している。プレシーズンの戦績はまちまちだったものの、新監督はすでにロッカールームに極めてポジティブな印象を与えている。
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新指揮官の下で安定感を取り戻す
マーフィーはニューカッスルの公式 マッチデープログラムの取材に応じ、最近の困難な時期を振り返るとともに、チームの新たな方向性を称賛した。このウインガーは、チームがジャイスレのやり方を受け入れる準備ができていると確信している。
「ここ数シーズンは、誰も望んでいた以上の混乱があった。だが今は安定を取り戻し、新しい未来、そしてより良い未来に向かって築いていくことが大事だ」とマーフィーは説明した。
「素晴らしいものになっている。彼らの細部へのこだわりはとても刺激的だ。強度を重視するという哲学があるが、それはすでにニューカッスルのDNAに根付いているもので、実際にそれを目にしている。
「吸収し、受け入れるべき新たなディテールはあるが、誰もが本当に楽しんでいる。新しいアイデアがあり、僕たちがやっていることのいくつかにも調整が加わっている。それがチーム内にあるこのバランスを本当によく補完しているし、彼の下で取り組む時間が増えるほど、そうしたアイデアは実を結んでいくと思う」
明確な指示で、曖昧さは一切ない
マーフィーは、新たなコーチングスタッフによって導入されている新鮮なアイデアを強調した。また、小さな修正がすでにチーム内にある既存のバランスを補完していると指摘した。
「ここまでのところ、ヘッドコーチとサポートスタッフをいくら称賛してもし足りない」と、同選手は付け加えた。「彼らは本当に素晴らしい気質を持っていて、とてもオープンで正直で、非常に話しやすい。そして改めて、学ぶには素晴らしい環境を作ってくれている。彼の伝え方や指示には本当に感銘を受けている。明確で、曖昧な部分がない」
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リヴァプール戦に向けた準備
プレシーズンの準備が終わりに近づく中、ジャイスレはニューカッスル監督として臨む自身初のプレミアリーグ公式戦に向け、戦術プランの最終調整に追われている。ニューカッスルは今週末、リヴァプールをセント・ジェームズ・パークに迎え、注目の一戦に臨む。マーフィーとチームメートたちは、新シーズン初戦でリヴァプール相手に力強いパフォーマンスを見せるべく、トレーニングで得た好感触を試合につなげたい考えだ。
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