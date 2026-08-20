マーフィーはニューカッスルの公式 マッチデープログラムの取材に応じ、最近の困難な時期を振り返るとともに、チームの新たな方向性を称賛した。このウインガーは、チームがジャイスレのやり方を受け入れる準備ができていると確信している。

「ここ数シーズンは、誰も望んでいた以上の混乱があった。だが今は安定を取り戻し、新しい未来、そしてより良い未来に向かって築いていくことが大事だ」とマーフィーは説明した。

「素晴らしいものになっている。彼らの細部へのこだわりはとても刺激的だ。強度を重視するという哲学があるが、それはすでにニューカッスルのDNAに根付いているもので、実際にそれを目にしている。

「吸収し、受け入れるべき新たなディテールはあるが、誰もが本当に楽しんでいる。新しいアイデアがあり、僕たちがやっていることのいくつかにも調整が加わっている。それがチーム内にあるこのバランスを本当によく補完しているし、彼の下で取り組む時間が増えるほど、そうしたアイデアは実を結んでいくと思う」