スカイの報道によると、ユリアン・ナーゲルスマン監督はボルシア・ドルトムントのマクシミリアン・バイアーを、米国、メキシコ、カナダで開催されるW杯に帯同させるという。バイアーは最近ドイツ代表でほとんど出場機会を得ていなかったため、多少の驚きだ。
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最近存在感を示していなかったが、ユリアン・ナーゲルスマン監督はW杯代表メンバーで新たなサプライズを仕掛けるようだ。
FWにとって、2024年開催の欧州選手権に続き、ドイツ代表として出場する2つ目の主要大会となる。 2024年6月の代表デビュー後、7試合に出場ながらまだ初得点は奪えていない。直近の出場は10月のワールドカップ予選北アイルランド戦。その後、ナゲルスマン監督は最終予選とスイスとの親善試合で彼を招集しなかった。
それでもベイヤーは最近「自分のパフォーマンスで楽観的でいたい。ここ数週間は多くの試合に出場し、良いプレーができた。多くの得点を挙げ、木曜日の試合に出場できるよう全力を尽くしてきた」と語り、W杯出場を信じている。
23歳の彼は今シーズンBVBで20得点（10ゴール、10アシスト）をマークし、代表に選ばれるだけの結果を残した。
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バイヤーの代表選出で、BVBのチームメイトはW杯出場を危惧すべきか？
バイヤーの選出は、チームメイトのカリム・アデイエミにとって朗報ではないかもしれない。ナゲルスマン監督は3月、こう語っていた。「マクシ・バイヤー、カリム・アデイエミ、ケヴィン・シャデの3人は似たタイプだ。現時点では、カウンター型ストライカーは1人、多くても2人しか帯同させない」
3人は似たタイプで、「最終的には1人か2人を選ぶが、チャンスは皆平等だ」と当時38歳の監督は語った。
ただし、6月11日～7月19日に開催される大会でバイアーが単独で戦うわけではない。ニコ・シュロッターベックとヴァルデマー・アントンも代表に選ばれ、木曜日13時に最終メンバーが発表される。
マクシミリアン・バイアー：2025/26シーズンの成績
ゲーム 44 ゴール 10 アシスト10 10