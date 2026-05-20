FWにとって、2024年開催の欧州選手権に続き、ドイツ代表として出場する2つ目の主要大会となる。 2024年6月の代表デビュー後、7試合に出場ながらまだ初得点は奪えていない。直近の出場は10月のワールドカップ予選北アイルランド戦。その後、ナゲルスマン監督は最終予選とスイスとの親善試合で彼を招集しなかった。

それでもベイヤーは最近「自分のパフォーマンスで楽観的でいたい。ここ数週間は多くの試合に出場し、良いプレーができた。多くの得点を挙げ、木曜日の試合に出場できるよう全力を尽くしてきた」と語り、W杯出場を信じている。

23歳の彼は今シーズンBVBで20得点（10ゴール、10アシスト）をマークし、代表に選ばれるだけの結果を残した。