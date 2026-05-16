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最終節でセルティックがハーツに勝ち、スコティッシュ・プレミアシップ優勝を決めた。カラム・オズマンドが空っぽのゴールに走り込んで決めると、ファンがピッチに乱入した。
終盤の劇的な展開で優勝を決めた
9月から首位を守っていたハーツは、最終戦でセルティック・パークの熱狂的な雰囲気の中、引き分け以上で66年ぶりのリーグ優勝が決まる状況だった。しかし、スコットランド王者の座を譲らないセルティックの執拗な攻撃に屈し、敗れた。
試合終了まであと3分、前田大然のゴールでセルティックが2-1と勝ち越し、優勝を決定付けた。 オフサイドの疑いがあったがVARが認め、流れは完全にセルティックへ。74歳のマーティン・オニール監督は22年ぶり4度目のタイトルを獲得した。
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セルティック・パークは大騒ぎ
ロスタイム、同点狙いのハーツが前掛かりになり自陣ゴールが無防備に。カラム・オズマンドは8分間の追加時間を使い、抜け出して無人のネットへ流し込み3-1とした。直後、ホームサポーターがピッチに殺到し、試合終了のホイッスル前に場を埋め尽くした。
放送局はこれを「大騒ぎ」と表現したが、批判する声も上がった。スカイ・スポーツの元スコットランド代表ジェームズ・マクファデンは、熱狂を認めつつも「祝う権利はあっても、一線を越えてはならない」と警告した。
騒動はあったが、セルティックは過去15シーズンで14度目の優勝を決めた。
マクレガー船長が「魔法のような」精神を称賛
トロフィー授与式後、セルティックのキャプテン、カラム・マクレガーは言葉に困っていた。多くの専門家がハーツの優勝を予想した今シーズン、このベテランMFはチームの心臓としてチームを支えた。マクレガーはクラブ通算56回目のリーグ優勝に導いた。
スカイ・スポーツのインタビューでは「言葉が出ない。みんなにとってどれほど大きいか、見ての通りだ。厳しいシーズンだった。誰もが我々を見限ったが、チャンスは来ると信じていた。 僕たちはただ突き進んだ。なんて特別な仲間たちなんだ。魔法のようだ。」さらにファンへ「ここは特別なクラブだ。厳しいシーズンだった。今夜は存分に楽しんでくれ！」とメッセージを送った。
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統計データが、アウェイチームの悲劇を浮き彫りにしている
ハーツは250日にわたって首位を守ってきたが、この敗戦でシーズンは残酷に終わった。序盤にシャンクランドの先制点でアウェーチームに希望が生まれたものの、ハーフタイム直前にエンゲルスのがPKで同点にした。オプタのデータによると、ハーツは10月以降226日間首位だったのに対し、セルティックがトップにいたのはタイトルを決める最終日のみだった。
DFアリスター・ジョンストンは、粘り強さをもたらした監督を絶賛した。 「これはリーグ戦で最も偉大な勝利だ。間違いなく史上最高だろう。決して我々を見くびるな。どうにかして勝ち抜く方法を見つけられると確信していた」と語った。オニール監督については「彼は勝者だ。像を建ててやればいい。それだけの話だ。彼はとにかく勝つ方法を見つけ出す」と続けた。