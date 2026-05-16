最終節でセルティックがハーツに勝ち、スコティッシュ・プレミアシップ優勝を決めた。カラム・オズマンドが空っぽのゴールに走り込んで決めると、ファンがピッチに乱入した。

ハーツは250日にわたって首位を守ってきたが、この敗戦でシーズンは残酷に終わった。序盤にシャンクランドの先制点でアウェーチームに希望が生まれたものの、ハーフタイム直前にエンゲルスのがPKで同点にした。オプタのデータによると、ハーツは10月以降226日間首位だったのに対し、セルティックがトップにいたのはタイトルを決める最終日のみだった。

DFアリスター・ジョンストンは、粘り強さをもたらした監督を絶賛した。 「これはリーグ戦で最も偉大な勝利だ。間違いなく史上最高だろう。決して我々を見くびるな。どうにかして勝ち抜く方法を見つけられると確信していた」と語った。オニール監督については「彼は勝者だ。像を建ててやればいい。それだけの話だ。彼はとにかく勝つ方法を見つけ出す」と続けた。