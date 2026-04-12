最終決定…レアル・マドリード、元選手のバルセロナ移籍を阻止

ビクトル・ムニョスは「ラ・ファブリカ」出身選手と同様に、レアル・マドリードとの3年共同契約に将来が左右される。 レアル・マドリードの同意なしに、彼やニコ・バズ、ハコボらも単独で移籍できない。これは、スポーツ部門が支配権を握るという原則に基づき、過去5年間適用されてきた方針だ。

クラブ内ではオサスナへの移籍が妥当との見方が強く、彼がバルセロナでプレーすることはないと強調されている。

関係者は、代理人変更によるバルサ接近説を否定。数カ月前の手続きで、移籍とは無関係だ。

新代理人はバルセロナだけでなくレアル・マドリードとも良好な関係にあり、代理人変更はムニョスが将来を見据えて下した判断で、特定クラブへの移籍約束ではない。



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