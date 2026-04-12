最終決定…レアル・マドリード、元選手のバルセロナ移籍を阻止

レアル・マドリードは、昨夏退団した元選手が宿敵バルセロナへ移籍するのを阻止すると決めた。退団時に設定された契約条項が根拠だ。
スペイン紙『アス』は、ビクトル・ムニョスが今季の最大のサプライズの一人だと報じた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がスペイン代表に招集したことで、オサスナでプレーするこのレアル・マドリード・アカデミー出身選手が卓越したパフォーマンスを示していることが裏付けられた。
レアル・マドリードは、昨夏退団した元選手が宿敵バルセロナへ移籍するのを阻止すると決めた。退団時に設定された契約条項が根拠だ。
スペイン紙『アス』は、ビクトル・ムニョスが今季の最大のサプライズの一人だと報じた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がスペイン代表に招集したことで、オサスナでプレーするこのレアル・マドリード・アカデミー出身選手が卓越したパフォーマンスを示していることが裏付けられた。
同紙によると、レアル・マドリードはムニョスの去就決定優先権を依然保持しており、買い戻し条項と将来売却時の経済的権利半分も保有している。
クラブは、このスピードスターの将来について断固とした姿勢を貫いており、バルセロナへの移籍は一切容認しない方針だ。キャリア初期にバルサのアカデミーで育ったこの代表選手の去就決定権を、レアル・マドリードは決して譲るつもりはない。
ビクトル・ムニョスは「ラ・ファブリカ」出身選手と同様に、レアル・マドリードとの3年共同契約に将来が左右される。 レアル・マドリードの同意なしに、彼やニコ・バズ、ハコボらも単独で移籍できない。これは、スポーツ部門が支配権を握るという原則に基づき、過去5年間適用されてきた方針だ。
クラブ内ではオサスナへの移籍が妥当との見方が強く、彼がバルセロナでプレーすることはないと強調されている。
関係者は、代理人変更によるバルサ接近説を否定。数カ月前の手続きで、移籍とは無関係だ。
新代理人はバルセロナだけでなくレアル・マドリードとも良好な関係にあり、代理人変更はムニョスが将来を見据えて下した判断で、特定クラブへの移籍約束ではない。
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プレミアリーグとセリエAのクラブがムニョスの状況について問い合わせを開始した。彼の契約には4000万ユーロの違約金条項があるが、レアル・マドリードには今後3年間、800万・900万・1000万ユーロで買い戻す権利が残っている。
スペイン代表として2試合に出場し、W杯出場を目標にする。今季はリーガ全試合で5得点3アシストを記録している。