クラブのナセル・アル＝ケライフィ会長は長年にわたり、パルク・デ・プランスの恒久的な買い取りを認めるよう、パリ市当局に一貫して圧力をかけてきた。オーナー側は、この歴史ある本拠地を近代化・拡張したスタジアムへと生まれ変わらせ、その周辺を首都クラブのカラーに捧げられた環境に整備する意向を固めている。直近の市議会選挙運動でその扉が開かれたかに見えたが、最終的な価格の現実、実際のコスト、そして開発計画は、はるかに異なるものであることが明らかになった。

それでもパリ市当局は、最近のパリ市議会後にささやかれているところによれば、協議は「正しい方向に進んでいる」と主張している。彼らが思い描くのは、ポルト・ドートゥイユからポルト・ド・サン＝クルーまでの景観を全面的に一変させる、記念碑的な都市開発プロジェクトである。