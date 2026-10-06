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最終決定が迫る中、PSGの20億ユーロ規模スタジアム整備マスタープランが明らかにされた
PSGにとって決断の時だ
PSGは今後数週間のうちに、候補に挙がっている3都市との最終会合を経て、将来の本拠地スタジアムの所在地を大々的に発表する見通しだ。4年前に初めて公表された新たな大型スタジアム建設プロジェクトは、ついに決定的な段階に入っている。『Le Parisien』の報道によると、この大規模インフラ計画に関する最終判断は目前に迫っている。
首都クラブは、この大きな注目を集める会合の最後に最終決定を発表し、ついにこの憶測に終止符を打つ考えだ。ちょうど昨年の同じ時期に約束されていた通り、PSGがこの複雑な案件について明確な決断を下す時が来ている。
- AFP
パルク・デ・プランスでの戦い
クラブのナセル・アル＝ケライフィ会長は長年にわたり、パルク・デ・プランスの恒久的な買い取りを認めるよう、パリ市当局に一貫して圧力をかけてきた。オーナー側は、この歴史ある本拠地を近代化・拡張したスタジアムへと生まれ変わらせ、その周辺を首都クラブのカラーに捧げられた環境に整備する意向を固めている。直近の市議会選挙運動でその扉が開かれたかに見えたが、最終的な価格の現実、実際のコスト、そして開発計画は、はるかに異なるものであることが明らかになった。
それでもパリ市当局は、最近のパリ市議会後にささやかれているところによれば、協議は「正しい方向に進んでいる」と主張している。彼らが思い描くのは、ポルト・ドートゥイユからポルト・ド・サン＝クルーまでの景観を全面的に一変させる、記念碑的な都市開発プロジェクトである。
驚異の20億ユーロ
舞台裏では現在、建築家たちが7万人収容を誇る新スタジアム計画案の提示に向けて懸命に作業を進めている。かかる費用は莫大で、この野心的な計画では大規模な公共エスプラナードを建設するため、隣接するパリの環状道路を覆う必要がある。この新たな空間には、クラブに不可欠な施設、専用のミュージアム、公式クラブショップに加え、アル・ケライフィがこよなく愛するパデルコートを含む各種スポーツ施設が入ることになる。
この壮大な構想には、まさに途方もない総額が伴う。スタジアムの完全買収、広範な建設工事、そして周辺の都市開発を含めた総費用は、20億ユーロに達すると見積もられている。
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ライバル関係にある3都市の間での選択
大半のサポーターにとってはパルク・デ・プランスにとどまることが絶対的な最優先事項である一方、PSGは今後の選択について明確な示唆を与えていない。代替案として挙がる郊外のポワシーとマッシーにある計画も依然として存在し、有力な選択肢としてしっかり残っている。実現可能なこの2つの郊外案には、それぞれクラブの長期的な将来に向けた固有の利点と欠点がある。
最終的な結論は、恒久的な売却を巡ってパリ市役所と最終合意を取り付けられるかどうかにかかってくる可能性がある。地元自治体は当初、スタジアムの完全売却を拒否していたが、カタールがこの伝説的なパリの会場を購入し、チームを本拠地に残すためには、最終的には譲歩を余儀なくされる可能性が高い。
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