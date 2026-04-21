最新のFIFA女子世界ランキングで、米国女子代表は2位を維持した

最新のFIFA女子世界ランキングで、米国は2位を維持。イングランドはスペインに勝利し3位に上昇した。

前回8月のランキングでは、イングランドが3位に上昇、ドイツが4位に後退、日本が5位に上昇したのみだった。

米国女子代表は直近の日本戦で2勝1敗だった。トップ10では日本が最も大きく上昇した。