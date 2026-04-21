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最新のFIFA女子世界ランキングで、米国女子代表は2位を維持した
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最新のFIFA女子世界ランキングで、米国女子代表は2位を維持した
最新のFIFA女子世界ランキングで、米国は2位を維持。イングランドはスペインに勝利し3位に上昇した。
前回8月のランキングでは、イングランドが3位に上昇、ドイツが4位に後退、日本が5位に上昇したのみだった。
米国女子代表は直近の日本戦で2勝1敗だった。トップ10では日本が最も大きく上昇した。
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順位表の上位は依然として混戦状態だ
その他の順位では、カナダとオランダがそれぞれ1つ順位を上げ、トップ10に入った。
上位は28.44ポイント差で、米国女子代表は2,054.65ポイント、スペインは2,083.09ポイントだった。
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ランキングの算出方法
FIFAは公式サイトで、「チームは『実際の戦力を測る指標』で順位付けされ、レーティングポイントから多くの情報が読み取れる」と説明している。
ランキング算出の主な基準は次のとおりです：
試合結果
ホーム・アウェイ・中立地
試合の重要性
両チームのWWR（ワールド・ランキング・ポイント）の差
今回のランキングでは、北朝鮮がトップ10から落ち11位に、オランダがトップ10入り、アメリカ領サモアが17位上昇と最大の上昇を記録しました。一方、スリナムは14位下降と最も大きく順位を落としました。
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次は何が待っているのでしょうか？
次回のランキングは2026年6月16日に発表されます。