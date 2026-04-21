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Alyssa Thompson, USWNTGetty

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最新のFIFA女子世界ランキングで、米国女子代表は2位を維持した

アメリカ合衆国
イングランド
スペイン
ドイツ

最新のFIFA／コカ・コーラ女子世界ランキングで上位に変動があった。イングランドは1つ上昇、スペインとアメリカは1位と2位を維持。ドイツは4位に後退し、トップチーム間の入れ替わりが続いている。

  • Kennedy Wesley, USWNTGetty

    最新のFIFA女子世界ランキングで、米国女子代表は2位を維持した

    最新のFIFA女子世界ランキングで、米国は2位を維持。イングランドはスペインに勝利し3位に上昇した。

    前回8月のランキングでは、イングランドが3位に上昇、ドイツが4位に後退、日本が5位に上昇したのみだった。

    米国女子代表は直近の日本戦で2勝1敗だった。トップ10では日本が最も大きく上昇した。

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  • Canada v Germany: Women's Football Quarterfinal - Olympic Games Paris 2024: Day 8Getty Images Sport

    順位表の上位は依然として混戦状態だ

    その他の順位では、カナダとオランダがそれぞれ1つ順位を上げ、トップ10に入った。

    上位は28.44ポイント差で、米国女子代表は2,054.65ポイント、スペインは2,083.09ポイントだった。

  • England v Spain - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport

    ランキングの算出方法

    FIFAは公式サイトで、「チームは『実際の戦力を測る指標』で順位付けされ、レーティングポイントから多くの情報が読み取れる」と説明している。

    ランキング算出の主な基準は次のとおりです：

    試合結果

    ホーム・アウェイ・中立地

    試合の重要性

    両チームのWWR（ワールド・ランキング・ポイント）の差

    今回のランキングでは、北朝鮮がトップ10から落ち11位に、オランダがトップ10入り、アメリカ領サモアが17位上昇と最大の上昇を記録しました。一方、スリナムは14位下降と最も大きく順位を落としました。

  • England v Northern Ireland: Group D - FIFA Women's WorldCup 2023 QualifierGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    次回のランキングは2026年6月16日に発表されます。