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「最悪」なハリー・ケインの決断とデクラン・ライスのミス！おなじみの移籍問題が再浮上する中、マンチェスター・ユナイテッドが「大物選手の獲得を恐れている」理由とは
ケインとライスを逃した代償
マンチェスター・ユナイテッドの最近の移籍市場での動きは慎重で、その姿勢はオールド・トラッフォードのサポーターの一部を苛立たせている。ハリー・ケインやデクラン・ライスといった時代を象徴する才能の獲得を見送った決定は、今もスカウト部門の評判を圧迫している。クラブが大物選手の獲得を「恐れている」ように見えるのは、過去の苦い経験と、より良い市場価値を求める姿勢が原因だ。
『マンチェスター・イブニング・ニュース』のタイロン・マーシャルは「この傾向は新しいものではない」と語る。「彼らはアーセナルに先んじてデクラン・ライスを獲得できたし、すべきだった。トッテナムとの交渉を避けハリー・ケインを狙わなかった判断も誤りだ。問題はビッグネーム自体というより―― マテウス・フェルナンデスをビッグネームと呼ぶ人はいないし、オーレリアン・チュアメニがレアル・マドリードを離れていたなら、ユナイテッドは獲得に全力を挙げていたはずだ。」
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カゼミーロ獲得から方針転換し、新中盤戦略を採用
ファンはカゼミーロの後継となる守備的MFを望んでいるが、首脳陣は流動的な戦術へ転換している。アンドレイ・サントスやエデルソンなど多才な選手に注目が集まる。
「今のところ、カゼミーロの後継者は現れず、今後も難しいだろう。 クラブは今夏、守備的MFの獲得に固執しておらず、プレミアリーグのMFとして必要な機動性、フィジカル、技術を備えた選手を求めている」とマーシャルは指摘する。「アンドレイ・サントスとエデルソンはその条件に合致しており、4-2-3-1で2人を起用すれば、天然のホールド型MFと同等の効果が得られるという見方がある。」
マーカス・ラッシュフォードの去就は依然として不透明だ
マーカス・ラッシュフォードの去就は、今夏のマンチェスター・ユナイテッドにとって依然として最も重要な内部要因である。クラブは28歳のこのFWと前向きな話し合いを重ねてきたものの、サイド補強のため放出の可能性は残っている。代替案も用意されており、ウェストハムのクリセンシオ・サマーヴィルとエヴァートンのイリマン・ンディアイが候補に挙げられている。
マーシャル記者は「クラブは28歳の選手を再びチームに迎え入れることに前向きになり、建設的な話し合いも進んでいるが、依然として移籍が最善の選択肢だと見なされている」と伝えている。 「ユナイテッドは昨季ラッシュフォード抜きでも乗り切ったが、今季は試合数が増えるためより厚い戦力が求められる。放出できればその資金で左ウイング補強に動くはずだ」
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財務規律が目標達成の妨げとなっている
マンチェスター・ユナイテッドの補強が思うようにいかないのは、予算と給与体系を厳格に守っているためだ。クラブはもはや相場を上回る金額を払わず、チームに処分しづらい「不要選手」を生む巨額年俸も提示しない。この慎重な姿勢は財政的には妥当だが、予算オーバーと判断された主要ターゲットを逃す結果になっている。
マーシャル氏は「8500万ポンドと週給25万ポンド近くを払えばフェルナンデスを獲得できたかもしれないが、予算と給与体系を超過していた」と結論づける。 過去、積極的な投資が裏目に出て選手を手放せなくなった例があるだけに、この方針を批判するのは難しい。クラブは今夏もターゲット獲得に自信を示しているが、厳格な予算方針が時折チャンスを逃す原因にもなるだろう。」
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