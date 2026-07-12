ファンはカゼミーロの後継となる守備的MFを望んでいるが、首脳陣は流動的な戦術へ転換している。アンドレイ・サントスやエデルソンなど多才な選手に注目が集まる。

「今のところ、カゼミーロの後継者は現れず、今後も難しいだろう。 クラブは今夏、守備的MFの獲得に固執しておらず、プレミアリーグのMFとして必要な機動性、フィジカル、技術を備えた選手を求めている」とマーシャルは指摘する。「アンドレイ・サントスとエデルソンはその条件に合致しており、4-2-3-1で2人を起用すれば、天然のホールド型MFと同等の効果が得られるという見方がある。」