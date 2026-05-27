「最悪の状況」：ドイツ代表選手が、メディアを通じてワールドカップに出場できないことを知った。

彼にとって最も重要なのは、選手とのコミュニケーションと理由を説明することだ。「良い時も悪い時も、選手に直接伝えるのが正しい」

彼は「しかし、選手たちが知る前にメディアが報じることも多かった。1人を除いて。その選手には私がまだ電話していなかったのに、報道が出てしまい、とても残念だった。何よりも選手にとって」と明かした。名前は明かさなかったが、「その選手にとっては不愉快な状況だっただろう」と強調した。

それでも「メディアが何を書くかは私の責任ではない。だが、どの選手とも事前に話すべきだ」と語った。

他国がどうしているかは気にしない。唯一の問題は情報漏洩だが、個人的にはあまり気にならないと語った。

代表に選ばれなかったフィオレンティーナのDFロビン・ゴセンスにも電話した。「彼には理由を伝え、今後も良好な関係を保ちたい。彼はW杯でテレビ解説者を務めるが、選手には説明し、関係を続けていくことが大切だ」と語った。