Goal.com
ライブ
Germany Press ConferenceGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「最悪の状況」：ドイツ代表選手が、メディアを通じてワールドカップに出場できないことを知った。

ワールドカップ
ドイツ
ユリアン・ナーゲルスマン

ドイツ代表の選手1人が、米国・カナダ・メキシコ開催のワールドカップ代表に選ばれなかったことを、メディアで知った。

W杯直前のDFB合宿初日、ドイツ代表ナーゲルスマン監督は、選外となったある選手が電話を受ける前から落選を知っていたと明かした。

  • ナゲルスマン監督は記者会見で代表メンバーの選出プロセスについて説明した。38歳の同監督は事前に全選手に電話で選出の可否を伝え、代表入りできなかった候補選手にもその旨を伝えていた。

    ただ、発表前に多くの選手名が漏洩していたため批判も出た。ナゲルスマンは「事前に紙を広げて『このメンバーだ』と示せば報道は防げたかもしれないが、私は気にしない」と語った。

    • 広告
  • Germany Press ConferenceGetty Images Sport

    ナゲルスマン：「選手にとっては、やはり厄介な状況だった」

    彼にとって最も重要なのは、選手とのコミュニケーションと理由を説明することだ。「良い時も悪い時も、選手に直接伝えるのが正しい」

    彼は「しかし、選手たちが知る前にメディアが報じることも多かった。1人を除いて。その選手には私がまだ電話していなかったのに、報道が出てしまい、とても残念だった。何よりも選手にとって」と明かした。名前は明かさなかったが、「その選手にとっては不愉快な状況だっただろう」と強調した。

    それでも「メディアが何を書くかは私の責任ではない。だが、どの選手とも事前に話すべきだ」と語った。

    他国がどうしているかは気にしない。唯一の問題は情報漏洩だが、個人的にはあまり気にならないと語った。

    代表に選ばれなかったフィオレンティーナのDFロビン・ゴセンスにも電話した。「彼には理由を伝え、今後も良好な関係を保ちたい。彼はW杯でテレビ解説者を務めるが、選手には説明し、関係を続けていくことが大切だ」と語った。

  • 2026年ワールドカップドイツ代表メンバー

    ポジション選手所属背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブフェリックス・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンシブアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・ベイヤーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナルFC7
    攻撃レナート・カールFCバイエルン・ミュンヘン25
    攻撃ジェイミー・ルーウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテメイドニューカッスル・ユナイテッド11
親善試合
ドイツ crest
ドイツ
GER
フィンランド crest
フィンランド
FIN