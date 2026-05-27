W杯直前のDFB合宿初日、ドイツ代表ナーゲルスマン監督は、選外となったある選手が電話を受ける前から落選を知っていたと明かした。
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「最悪の状況」：ドイツ代表選手が、メディアを通じてワールドカップに出場できないことを知った。
ナゲルスマン監督は記者会見で代表メンバーの選出プロセスについて説明した。38歳の同監督は事前に全選手に電話で選出の可否を伝え、代表入りできなかった候補選手にもその旨を伝えていた。
ただ、発表前に多くの選手名が漏洩していたため批判も出た。ナゲルスマンは「事前に紙を広げて『このメンバーだ』と示せば報道は防げたかもしれないが、私は気にしない」と語った。
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ナゲルスマン：「選手にとっては、やはり厄介な状況だった」
彼にとって最も重要なのは、選手とのコミュニケーションと理由を説明することだ。「良い時も悪い時も、選手に直接伝えるのが正しい」
彼は「しかし、選手たちが知る前にメディアが報じることも多かった。1人を除いて。その選手には私がまだ電話していなかったのに、報道が出てしまい、とても残念だった。何よりも選手にとって」と明かした。名前は明かさなかったが、「その選手にとっては不愉快な状況だっただろう」と強調した。
それでも「メディアが何を書くかは私の責任ではない。だが、どの選手とも事前に話すべきだ」と語った。
他国がどうしているかは気にしない。唯一の問題は情報漏洩だが、個人的にはあまり気にならないと語った。
代表に選ばれなかったフィオレンティーナのDFロビン・ゴセンスにも電話した。「彼には理由を伝え、今後も良好な関係を保ちたい。彼はW杯でテレビ解説者を務めるが、選手には説明し、関係を続けていくことが大切だ」と語った。
2026年ワールドカップドイツ代表メンバー
ポジション 選手 所属 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ フェリックス・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンシブ アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・ベイヤー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナルFC 7 攻撃 レナート・カール FCバイエルン・ミュンヘン 25 攻撃 ジェイミー・ルーウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテメイド ニューカッスル・ユナイテッド 11