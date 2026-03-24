最悪の年に最悪のタイミング！BVBの若き才能の夢が、容赦なく打ち砕かれる

純粋に理論的に言えば、リッケンら首脳陣はそれほど遠くまで目を向ける必要はないはずだ。というのも、クラブの選手名簿のデータによれば、コール・キャンベルもジュリアン・デュランヴィルも、それぞれ2028年までBVBと契約を結んでいることが示されているからだ。

現在レンタル移籍中のこの2人の若手選手は、瞬発力に優れ、ドリブルも得意だ。彼らがまさに求めている条件に合致している。しかし、リッケンは彼らを候補に考えていなかった。デュランヴィルの場合、これは残念なことだ。何しろ、この19歳のベルギー人選手は非常に大きな才能を秘めているからだ。キャンベルと同様、彼もこの冬に新しいクラブに加入したばかりで、FCバーゼルでは現在11試合に出場している。

一方、20歳で今シーズン終了までTSG 1899ホッフェンハイムと契約しているキャンベルの場合は、状況が全く異なる。このアメリカ人選手は、今シーズン通算でわずか323分の出場時間しか記録しておらず、その内訳はブンデスリーガ、3.リーガ、リージョナルリーガ・ウェストでの7試合に分散している。