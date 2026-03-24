「そう、それが目標だ。それだけだ」と、ラース・リッケンは先日『WAZ』紙で明言した。同クラブのスポーツディレクターは、ボルシア・ドルトムントが来夏の移籍市場で、俊敏な攻撃的ウイング選手の獲得を目指すことを明らかにした。
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最悪の年に最悪のタイミング！BVBの若き才能の夢が、容赦なく打ち砕かれる
純粋に理論的に言えば、リッケンら首脳陣はそれほど遠くまで目を向ける必要はないはずだ。というのも、クラブの選手名簿のデータによれば、コール・キャンベルもジュリアン・デュランヴィルも、それぞれ2028年までBVBと契約を結んでいることが示されているからだ。
現在レンタル移籍中のこの2人の若手選手は、瞬発力に優れ、ドリブルも得意だ。彼らがまさに求めている条件に合致している。しかし、リッケンは彼らを候補に考えていなかった。デュランヴィルの場合、これは残念なことだ。何しろ、この19歳のベルギー人選手は非常に大きな才能を秘めているからだ。キャンベルと同様、彼もこの冬に新しいクラブに加入したばかりで、FCバーゼルでは現在11試合に出場している。
一方、20歳で今シーズン終了までTSG 1899ホッフェンハイムと契約しているキャンベルの場合は、状況が全く異なる。このアメリカ人選手は、今シーズン通算でわずか323分の出場時間しか記録しておらず、その内訳はブンデスリーガ、3.リーガ、リージョナルリーガ・ウェストでの7試合に分散している。
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コール・キャンベル：ホラーの年は完璧だ
この才能ある選手にとって、まさに悪夢のような一年となった――しかも、キャリアにおいて最悪のタイミングで。昨年、ドルトムントでヌリ・シャヒン監督の下、相次ぐ負傷者続出のさなかにトップチームデビューを果たしたキャンベルは、野心家だ。彼はすぐにさらなる活躍を望んでいたが、シャヒンの後任であるニコ・コヴァチ監督が異なる方針を掲げていることに気づくと、キャンベルはただ去ることしか考えられなくなった。
そのため、コヴァチもキャンベルにクラブを去るよう助言したとされる。これは、クラブワールドカップ（彼は1分も出場しなかった）終了後に故郷のヒューストンで休暇を過ごしていたキャンベルが食中毒にかかった間、彼の夏を彩った数多くの噂のほんの一部に過ぎなかった。
VfBシュトゥットガルトとアイントラハト・フランクフルトがキャンベルの獲得に熱心だったと報じられた。どちらの移籍も目前に迫っていると言われていた。700万ユーロというかなり高額な移籍金や、BVBが彼を海外へレンタル移籍させたいと考えているという話も出回っていた。
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コール・キャンベルはホッフェンハイムでプレーしていない
結局、1月初旬にクライヒガウへの移籍が決まった。 このレンタル契約では、キャンベルの出場回数が増えるほど、ホッフェンハイムへの移籍金がゼロユーロまで減額される仕組みとなっている。「彼は自分自身に高い期待を抱いており、現在の役割に不満を抱いていた。それが、我々がこのレンタルに同意した理由の一つであり、後半戦ではTSG（ホッフェンハイム）で、ここ最近我々のチームにいた時よりも多くの出場時間を得られると信じている」と、BVBのスポーツディレクター、セバスティアン・ケールはキャンベルの退団時に語っていた。
しかし、大きな懸念材料がある。現在、彼はブンデスリーガのトップチームでわずか25分しか出場していないのだ。そのため、ホッフェンハイムが、約700万ユーロにボーナスを加えたとされるこの左利き選手に対する買取りオプションを行使するかどうかは、極めて疑問だ。
これらすべては、TSGでのキャンベルの苦いスタートと関係している。クラブは、主力選手バズマナ・トゥーレの夏場の退団を見越してこのレンタル移籍を行い、試用期間中にキャンベルを徹底的にテストすることを望んでいたが、U-23代表に2度選出されたこの選手は、すぐに負傷してしまった。
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TSGでのコール・キャンベルの苦いスタート
「コールに関しては考えは明確だ。今年はトゥーレのような選手像を再び実現させたかった。コールの武器はスピードだ」と、クリスチャン・イルツァー監督も移籍後に認めていた。しかしその後、キャンベルの長期にわたる足首の故障が響いた。その結果、彼はリーグ戦7試合を欠場し、1ヶ月以上も戦線離脱を余儀なくされた。
「コールは長期にわたり負傷しており、彼にとって容易な状況ではなかった。大きな野心を抱いて新クラブに加入し、そこで自分の実力を証明したいと思っている矢先に、長期間戦線離脱を余儀なくされるのだ」と、イルツァーは2月末に語った。しかし同時に、このアメリカ人選手の回復状況については「順調な方向に向かっている」と評価していた。
その1週間後、キャンベルは初めてTSGの登録メンバー入りを果たした。ザンクト・パウリに0-1で敗れた試合では、イルツァー監督は86分に彼を即座に投入した。2試合連続で90分間ベンチを温めた後、ライプツィヒに0-5で大敗した試合では、それでも21分間プレーする機会を得た。 そのわずか2日後、3.リーガのオスナブリュック戦で0-1と敗れたリザーブチームの一員として、彼はその3倍もの出場時間を記録した。これはキャンベルにとって、リザーブチームでの2試合連続の先発出場となった。前週のシュトゥットガルト戦でも彼は先発出場し、ハーフタイムで交代していた。
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そもそも、なぜコール・キャンベルはホッフェンハイムに移籍したのか？
特に、バーゼルでは当初レギュラーにはなれなかったものの、11試合中6試合で先発出場し、すでに2ゴールの関与を果たしているデュランヴィルとの直接比較を考えると、キャンベルについては「なぜ彼はホッフェンハイムへ移籍したのか」という疑問が浮かぶ。
何しろ、イルツァー監督率いるチームは――金曜日のライプツィヒ戦での0-5の敗戦を除けば――リーグのダークホースだからだ。 同クラブは国際大会に出場していないため、選手ローテーションが頻繁に行われることはない。そして、オーストリア人監督にとって、好調なチームを絶えず再編成する理由はなおさら少ない。とりわけ攻撃陣においては、1試合平均2得点以上を記録しており、キャンベルが所属していたチームよりも少なくとも2階級は上のライバルであるトゥーレを常に圧倒している。
BVBでは、キャンベルは2024年夏の契約延長後、自身の展望がどれほど悪化したかに深く失望していたという。ドルトムント側は、母国で開催されるクラブワールドカップでの重要な役割などを彼に約束していたとされる。しかし、その夢は打ち砕かれた――今、A代表として来るべきワールドカップに出場するという夢が、同様に容赦なく打ち砕かれているのと同じように。
コール・キャンベル：2025/26シーズンの成績
ヴァルデマー・アントン：BVBでの統計
大会 公式戦 ゴール アシスト 出場時間 ブンデスリーガ 3 0 0 41 3部リーグ 2 0 0 109 リージョナル・リーガ・ウェスト 2 0 2 173