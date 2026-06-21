「最悪の年だった」。スペイン代表ニコ・ウィリアムズが1年を率直に振り返った。

「本当に辛い時期だった。ここ数ヶ月は過酷で、最悪の1年だった」とアスレティック・クラブの23歳選手はスペイン紙『マルカ』に語った。昨夏はバルセロナ移籍目前でバイエルンとも交渉したが、苦難を経て現在は巻き返しを図る状況だ。
スペイン代表としてW杯メンバー入りしたものの、グループリーグ初戦のカーボベルデ戦（0-0）では先発を外れた。彼は「代表に選ばれ、練習を通じてコンディションを取り戻せることを幸せに感じる」と話し、大会が進むにつれ出場時間が増えることを期待している。
「本当に辛い時期だった。ここ数ヶ月は過酷で、最悪の1年だった」とアスレティック・クラブの23歳選手はスペイン紙『マルカ』に語った。昨夏はバルセロナ移籍目前でバイエルンとも交渉したが、苦難を経て現在は巻き返しを図る状況だ。
スペイン代表としてW杯メンバー入りしたものの、グループリーグ初戦のカーボベルデ戦（0-0）では先発を外れた。彼は「代表に選ばれ、練習を通じてコンディションを取り戻せることを幸せに感じる」と話し、大会が進むにつれ出場時間が増えることを期待している。
ニコ・ウィリアムズは昨年、鼠径部のトラブルでビルバオでのリーグ戦25試合出場にとどまった。90分間フル出場は3回だけだった。 5月には太腿を痛め、一時はW杯出場も危ぶまれた。ウィリアムズは「最大の敵にも願いたくない状況だ」と語った。
ニコ・ウィリアムズはドイツで開催された2024年欧州選手権でラミン・ヤマルと両翼を形成し、観客や欧州トップクラブの注目を集めた。
昨夏は移籍が濃厚とされた。バルセロナは6000万ユーロの違約金を支払う用意があったが、リーガでの出場資格が保証されない懸念から移籍は成立しなかった。
一方で代理人はバイエルンとも交渉したが、提示された年俸がクラブの予算を超えていた。結果としてニコ・ウィリアムズはビルバオとの契約を2035年まで延長した。
|ゲーム：
|32
|出場時間：
|2101
|得点：
|6
|アシスト：
|7