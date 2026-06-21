「最悪の年だった」。スペイン代表ニコ・ウィリアムズが1年を率直に振り返った。

ニコ・ウィリアムズはドイツで開催された2024年欧州選手権でラミン・ヤマルと両翼を形成し、観客や欧州トップクラブの注目を集めた。

昨夏は移籍が濃厚とされた。バルセロナは6000万ユーロの違約金を支払う用意があったが、リーガでの出場資格が保証されない懸念から移籍は成立しなかった。

一方で代理人はバイエルンとも交渉したが、提示された年俸がクラブの予算を超えていた。結果としてニコ・ウィリアムズはビルバオとの契約を2035年まで延長した。