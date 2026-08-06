最新のサッカーオッズを提供する『BOYLE Sports』を通じて語ったギヴンは、現在の苦境について容赦なく率直に語った。

元GKは「すべてのファンが最悪の事態を恐れるのは自然なことだと思う。そうした感覚は自分たちの中に染みついていて、長年かけて積み重なってきたものだ」と述べた。「ニューカッスルはベストプレーヤーの何人かを失い、その代わりに、間違いなく明るい将来を持つ若い選手たちを加えた。しかし、彼らがチームに馴染み、スピードに乗るまでには時間がかかることもある。特にプレミアリーグではそうだ」

おそらくニューカッスルの今夏において最も懸念される点は、中盤の中核が完全に崩壊していることだ。ギヴンは、創造性と守備の軸を失ったことを主な不安材料として挙げた。さらに「サンドロ・トナーリとアントニー・ゴードンはすでに去っており、ブルーノ・ギマランイスもそれに続こうとしているようだ。つまり中盤のほぼ全体が一掃されてしまったことになる。これは非常に大きな質と経験の喪失だ」と付け加えた。

クラブキャプテンを巡る状況は、すでに動揺しているファン層にとって最後の一撃となっている。この最新の流出劇は、昨季の大型移籍に続くものでもある。昨季にはスターFWアレクサンダー・イサクが、記録を塗り替える1億2500万ポンドの契約でリヴァプールに加入していた。ゴードンはバルセロナへ、トナーリはトッテナムへ売却され、現在の報道では、アーセナルが7500万ポンドで合意に達したとされており、ギマランイス獲得によって、競争力の維持よりも財務バランスを優先しているように見えるニューカッスルをさらに弱体化させることになる。