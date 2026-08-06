Getty Images Sport
翻訳者：
「最悪の事態を恐れろ！」。シェイ・ギヴンがニューカッスルのファンに警告、夏の移籍市場での失敗を受けて降格は現実的な脅威だと指摘。
ギブン、セント・ジェームズ・パークからの流出に警鐘
タインサイドの空気は、ヨーロッパの舞台への楽観論から本物の不安へと一変した。注目度の高い退団が相次ぎ、ニューカッスルは脆さを露呈している。ニューカッスルをチャンピオンズリーグ出場へ押し上げた層の厚い陣容は、完全に解体された。さらに、新シーズン開幕のわずか数週間前にエディ・ハウが退任したことで、チームの戦術的な土台もスター選手の力とともに失われた。
- Getty Images Sport
相次ぐ主力流出でニューカッスルは手薄に
最新のサッカーオッズを提供する『BOYLE Sports』を通じて語ったギヴンは、現在の苦境について容赦なく率直に語った。
元GKは「すべてのファンが最悪の事態を恐れるのは自然なことだと思う。そうした感覚は自分たちの中に染みついていて、長年かけて積み重なってきたものだ」と述べた。「ニューカッスルはベストプレーヤーの何人かを失い、その代わりに、間違いなく明るい将来を持つ若い選手たちを加えた。しかし、彼らがチームに馴染み、スピードに乗るまでには時間がかかることもある。特にプレミアリーグではそうだ」
おそらくニューカッスルの今夏において最も懸念される点は、中盤の中核が完全に崩壊していることだ。ギヴンは、創造性と守備の軸を失ったことを主な不安材料として挙げた。さらに「サンドロ・トナーリとアントニー・ゴードンはすでに去っており、ブルーノ・ギマランイスもそれに続こうとしているようだ。つまり中盤のほぼ全体が一掃されてしまったことになる。これは非常に大きな質と経験の喪失だ」と付け加えた。
クラブキャプテンを巡る状況は、すでに動揺しているファン層にとって最後の一撃となっている。この最新の流出劇は、昨季の大型移籍に続くものでもある。昨季にはスターFWアレクサンダー・イサクが、記録を塗り替える1億2500万ポンドの契約でリヴァプールに加入していた。ゴードンはバルセロナへ、トナーリはトッテナムへ売却され、現在の報道では、アーセナルが7500万ポンドで合意に達したとされており、ギマランイス獲得によって、競争力の維持よりも財務バランスを優先しているように見えるニューカッスルをさらに弱体化させることになる。
ニューカッスルに現実味を帯びた降格への不安が広がる
クラブで10年以上を過ごし、さまざまな浮き沈みを目の当たりにしてきたギヴンは、現状を取り繕うことはしなかった。チャンピオンシップ降格の脅威は決して大げさな話ではないと認めた。「今ここで、まったく心配していないし、絶対に大丈夫だと完全に確信していると言ったとしても、それはおそらく本当のことを話していることにはならないだろう」とギヴンは結論づけた。「来季に向けて、ファンの間に不安があるだろう」
イサクやゴードンのような選手たちに代わる、実績ある同タイプの後釜が不足していることで、チームは迫力を欠いて見える。キーラン・トリッピアーのようなベテランの声の退団は、リーダーシップの危機をさらに悪化させただけであり、サウジ主導のオーナーシップの下でクラブの近代史でも最も困難な時期の一つを、若く統一感を欠いたスカッドが乗り切らなければならない状況となっている。
- Getty Images Sport
新たなアイデンティティーを模索するプロジェクト
ハウ時代の安定からマティアス・ヤイスレ体制の不透明さへの移行は、最悪のタイミングで訪れた。開幕が目前に迫る中、ニューカッスルは新戦力を組み込み、一貫したプレースタイルを確立するために時間との戦いを強いられている。
結局のところ、ニューカッスルのファンは、世界的支配という壮大な計画に何が起きたのかと首をかしげている。ファイナンシャル・フェアプレーへの対応が売却を余儀なくさせ、その結果、トップチームの到達可能な上限が間違いなく引き下げられた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。