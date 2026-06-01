最悪の事態が迫る中、1860ミュンヘンに衝撃的な移籍が間近だ。

今後、ミュンヘンのグリューンヴァルダー・スタジアムでフィル・コリンズが注目されるかもしれない。21歳のマシュー・コリンズがTSV 1860加入候補に挙げられているが、彼がどのリーグでプレーするかは未定だ。1966年のドイツ王者である同クラブは、リーガ・リージョナルの降格危機に直面している。

クラブは水曜日までに270万ユーロの資金証明を迫られている。 問題の投資家ハサン・イスマイクが今回も資金を注入するかどうかは不明だ。拒否すれば、クラブは2017年に続き4部への降格が決まる。

3部契約から地域リーグ契約へ移行できる選手は8人だけとも報じられる。それでも『Bild』紙によると、オーストリア2部ザルツブルクに所属するマシュー・コリンズは、いずれにしてもミュンヘンへ移籍する見込みで、ギーシングでのトライアルも終了している。