昨年5月、のどかな町ヴァッテンスで行われたWSGチロル・ジュニアーズ対SVフューゲンの地域リーグ戦。観客は、突然、音楽界のアイコンであるフィル・コリンズが観客席に現れたことに驚いた。現在75歳の彼は、かつてジェネシスの伝説的ドラマーであり、この日、息子のマシューのプレーを見に来ていた。
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最悪の事態が迫る中、1860ミュンヘンに衝撃的な移籍が間近だ。
今後、ミュンヘンのグリューンヴァルダー・スタジアムでフィル・コリンズが注目されるかもしれない。21歳のマシュー・コリンズがTSV 1860加入候補に挙げられているが、彼がどのリーグでプレーするかは未定だ。1966年のドイツ王者である同クラブは、リーガ・リージョナルの降格危機に直面している。
クラブは水曜日までに270万ユーロの資金証明を迫られている。 問題の投資家ハサン・イスマイクが今回も資金を注入するかどうかは不明だ。拒否すれば、クラブは2017年に続き4部への降格が決まる。
3部契約から地域リーグ契約へ移行できる選手は8人だけとも報じられる。それでも『Bild』紙によると、オーストリア2部ザルツブルクに所属するマシュー・コリンズは、いずれにしてもミュンヘンへ移籍する見込みで、ギーシングでのトライアルも終了している。
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マシュー・コリンズは以前、ドイツのヴァルドルフとハノーファー96でプレーしていた。
世界的に有名な父親は、息子が自分とは異なる道を歩むとすぐに悟った。「マットは音楽よりサッカーを愛している。プロになるだろう」とフィル・コリンズは数年前に語った。
スイスのジュネーブで生まれたマシューは14歳時にマイアミビーチからフランスのエヴィアンにあるサッカー寄宿学校へ転校。16歳からはドイツのASVアルトナやハノーファー96でプレーし、次はミュンヘンでの活躍が期待される。
しかし、クラブには別の懸念がある。リーグ優勝から60年がたち、当時の英雄たちと栄光を祝ったばかりだ。マン監督も「我々は3部にも4部にも定着するチームではない」と語った。