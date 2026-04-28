ピッチへの乱入を防ぐため、警備員と警察官は大幅に増員される見込みだ。警察広報のトーマス・ノヴァチク氏は『ビルト』紙の取材にこれを間接的に認め、「クラブは全員の安全を確保し、乱入を防ぐ措置を取る。我々は危険が及ぶ場合のみ介入する。最優先は怪我の防止だ」と語った。

ピッチ乱入が起きれば、クラブはDFBから多額の罰金を受け、ホーム最終戦（第34節・アイントラハト・ブラウンシュヴァイク戦）までにピッチを張り替える費用約25万ユーロも負担する恐れがある。

とはいえ、これはあくまで仮定の話。シャルケが昇格を確定させるには、まず第32節のホームでフォルトゥナに勝つ必要がある。アウェーのフォルトゥナはわずかな勢いを武器にヴェルトインス・アレーナへ乗り込み、シャルケの祝祭ムードを台無しにしようとしている。

一時は昇格候補と目されたが、現在は3部降格回避へ必死だ。金曜にはホームで後半戦4位・最少失点のディナモ・ドレスデンを3-1で下し、残留へ光明を見た。この勝ち点は、次節エルバースベルク戦や最終節フュルト戦への大きな弾みとなる。