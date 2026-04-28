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「最悪のシナリオ」――ブンデスリーガ昇格祝賀会を控えたシャルケが懸念を抱く理由
ピッチへの乱入は、2022年の痛ましい記憶を呼び起こすだろう
昇格を祝う数千人のファンがピッチに乱入すれば、ロイヤル・ブルースにとって「悪夢のシナリオ」となる。これは2022年の痛ましい記憶を呼び起こす。当時シャルケは0-2からFCザンクト・パウリに3-2で逆転しブンデスリーガ昇格を決めたが、その歓喜は束の間だった。
ピッチに乱入したファンが9人も重傷を負い、警察幹部は「大惨事寸前」と語った。
土曜に同じ事態が起きないよう、シャルケ04は警察の助言を受け、今週後半にピッチへの乱入を公式に禁止すると発表した（ビルト紙報道）。警告を無視した場合、クラブは祝賀を即座に中止し、選手らはトンネルへ退避するとしている。
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試合を控え、スタジアム係員と警察官の配置が強化された
ピッチへの乱入を防ぐため、警備員と警察官は大幅に増員される見込みだ。警察広報のトーマス・ノヴァチク氏は『ビルト』紙の取材にこれを間接的に認め、「クラブは全員の安全を確保し、乱入を防ぐ措置を取る。我々は危険が及ぶ場合のみ介入する。最優先は怪我の防止だ」と語った。
ピッチ乱入が起きれば、クラブはDFBから多額の罰金を受け、ホーム最終戦（第34節・アイントラハト・ブラウンシュヴァイク戦）までにピッチを張り替える費用約25万ユーロも負担する恐れがある。
とはいえ、これはあくまで仮定の話。シャルケが昇格を確定させるには、まず第32節のホームでフォルトゥナに勝つ必要がある。アウェーのフォルトゥナはわずかな勢いを武器にヴェルトインス・アレーナへ乗り込み、シャルケの祝祭ムードを台無しにしようとしている。
一時は昇格候補と目されたが、現在は3部降格回避へ必死だ。金曜にはホームで後半戦4位・最少失点のディナモ・ドレスデンを3-1で下し、残留へ光明を見た。この勝ち点は、次節エルバースベルク戦や最終節フュルト戦への大きな弾みとなる。