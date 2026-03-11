「最悪のシナリオ」―トッテナムのアトレティコ・マドリード戦での「悲惨な」チャンピオンズリーグ敗戦後、ミッキー・ファン・デ・フェンが「完全に終わった」と認める

試合終了後、オランダ代表選手はZiggo Sportのインタビューでクラブの現状について遠慮なく語った。トッテナムがアトレティコに敗れた経緯について、ファン・デ・フェンはこう説明した。「正直言って最悪だ。まさに終末シナリオだ。最初の20分で起こりうる悪いことは全て起きた。俺も含めて全員がミスを連発した。そういう瞬間はただただ呆然とするしかない。ここでピッチのせいにするわけにもいかない」

ヴァン・デ・フェンはまた、トッテナムの低迷に対する絶え間ない批判が、自らを公の場から遠ざける結果となったことを明かした。このディフェンダーは、状況の激しさに耐えかねていることを認めた。「精神的にどう感じているか？ 厳しいよ、言えるのはそれだけだ。本当に厳しい。 でも前を向くしかない。これが人生だ」と彼は語った。「もうスマホは見ていない。完全に距離を置いた。家族との連絡だけだ」