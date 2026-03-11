Getty
「最悪のシナリオ」―トッテナムのアトレティコ・マドリード戦での「悲惨な」チャンピオンズリーグ敗戦後、ミッキー・ファン・デ・フェンが「完全に終わった」と認める
トッテナムの不振が続いている
マドリードでの大敗は、7試合連続未勝利（うち6試合がプレミアリーグ）という不振が続くトッテナムにとって新たな打撃となった。この低迷によりチームは降格争いに陥っている。 暫定監督イゴール・トゥドールは就任後4試合全敗という結果を受け厳しい批判に直面しており、火曜夜のマドリードでの大敗はクラブにとって新たな分岐点となった。ヴァン・デ・ヴェンは、この継続的な不振が自身のメンタルヘルスやピッチ外での生活に影響を及ぼし始めていることを認めている。
精神的疲労とSNS断ち
試合終了後、オランダ代表選手はZiggo Sportのインタビューでクラブの現状について遠慮なく語った。トッテナムがアトレティコに敗れた経緯について、ファン・デ・フェンはこう説明した。「正直言って最悪だ。まさに終末シナリオだ。最初の20分で起こりうる悪いことは全て起きた。俺も含めて全員がミスを連発した。そういう瞬間はただただ呆然とするしかない。ここでピッチのせいにするわけにもいかない」
ヴァン・デ・フェンはまた、トッテナムの低迷に対する絶え間ない批判が、自らを公の場から遠ざける結果となったことを明かした。このディフェンダーは、状況の激しさに耐えかねていることを認めた。「精神的にどう感じているか？ 厳しいよ、言えるのはそれだけだ。本当に厳しい。 でも前を向くしかない。これが人生だ」と彼は語った。「もうスマホは見ていない。完全に距離を置いた。家族との連絡だけだ」
キンスキーへの同情
チェコの若手ゴールキーパー、アントニン・キンスキーにとってこの夜は特に残酷なものとなった。イゴール・トゥドール監督によってチャンピオンズリーグデビューを飾った彼は、欧州最高峰の舞台に立ったものの、わずか17分でグイリエルモ・ヴィカリオと交代させられた。その時点でスコアは既に制御不能な状態に陥っていた。この交代は、トゥドール監督率いる現在のトッテナム体制の混乱ぶりを浮き彫りにした。
ファン・デ・フェンは若きチームメイトに同情を示し、「彼にとっても酷いことだ。デビュー戦なのに。誰にもこんな経験はさせたくない」と語った。
生き残りを懸けた死闘に直面する
プレミアリーグ残り9試合を前に、トッテナムのトップリーグ残留が真に危ぶまれている。 降格争いを繰り広げるノッティンガム・フォレストとウルヴァーハンプトン・ワンダラーズとの重要な試合が目前に迫っており、クラブの将来を左右する一戦となるだろう。「もちろん、皆で結束して努力しようという決まり文句を並べることもできるが、我々はただ打撃の連続に晒されている。本当に厳しい状況だ」と彼は付け加えた。
さらにスパーズは来週、チャンピオンズリーグのホームでのアトレティコ・マドリード戦（第2戦）でも、乗り越えるべき高い壁に直面することになる。
