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「最後の1試合」 リオネル・メッシが感動的なメッセージ アルゼンチンは同選手の最後の出場に向けて準備へ
感情のこもったメッセージと特別なアディダスのユニフォーム
メッシはアルゼンチンでの最後の出場を前に、SNSで心に響くメッセージを発信した。「最後の1試合。一生もののユニフォーム」とシンプルにつづっている。
新たに公開された動画では、通常の代表ユニフォームを、自身の名前と象徴的な背番号10がゴールドであしらわれた特別仕様のアディダス製アルゼンチン代表ユニフォームに替え、その後で白いスパイクを手に取る姿が映されている。リオネル・スカローニ監督は、10月6日に8万4000人収容のエル・モヌメンタルで行われるベナン戦のメンバーにメッシを含めた。この試合は、8月に代表引退を発表したメッシへの公式なトリビュートとなる。
苦渋の引退決断
引退を発表した際、メッシは自身を支えてきたファンに向けて心のこもったメッセージを送り、207試合出場、125ゴール、68アシストを含む伝説的なキャリアのあとで身を引くことの難しさを説明した。
メッシは次のように語った。「（ワールドカップ）決勝から時間が過ぎ、そして慎重に考えた末に、代表チームでプレーすることから引退することを皆さんに発表したい。つらい決断だったし、今もなお深く胸が痛む。それでも、その時が来たのだと理解している。ここに誓って言うが、ここ数年、僕たちがすべてを勝ち取った時だけでなく、それ以前もずっと、僕は常にベストを尽くしてきた」
引退試合のチケット詳細
メッシはまた、世界の舞台で自国を代表することへの計り知れない誇りも口にし、こう付け加えた。「僕はいつだって、このユニフォームのために戦い、ピッチですべてを出してきた。皆さんに喜びを届け、サッカーを通じてアルゼンチン人であることに誇りを感じてもらうために」
この歴史的な瞬間を見届けたいファンにとって、フランスのメディア『Foot Mercato』によると、チケット販売は火曜日の午後6時に始まる。アルゼンチンサッカー協会は、チケット価格を52ユーロから278ユーロに設定。追加の価格帯として104ユーロ、185ユーロ、260ユーロがあり、子どもはわずか17ユーロでこの歴史的な別れの試合を観戦できる。
- AFP
アルゼンチンの次は?
アルゼンチンサッカー協会は、2022年ワールドカップ優勝メンバー全員に対し、ベナン戦で行われるメッシの引退試合に同行するよう招待した。10月6日に試合終了のホイッスルが鳴れば、アルゼンチンは正式にその最高の選手を欠く新時代へと突入し、スカローニは今後のワールドカップ予選に向けて新たな攻撃の土台を築くことを迫られる。
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