メッシはアルゼンチンでの最後の出場を前に、SNSで心に響くメッセージを発信した。「最後の1試合。一生もののユニフォーム」とシンプルにつづっている。

新たに公開された動画では、通常の代表ユニフォームを、自身の名前と象徴的な背番号10がゴールドであしらわれた特別仕様のアディダス製アルゼンチン代表ユニフォームに替え、その後で白いスパイクを手に取る姿が映されている。リオネル・スカローニ監督は、10月6日に8万4000人収容のエル・モヌメンタルで行われるベナン戦のメンバーにメッシを含めた。この試合は、8月に代表引退を発表したメッシへの公式なトリビュートとなる。