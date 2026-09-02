ガボン代表の歴代最多得点者であるオーバメヤンが、同国サッカー界の上層部との激しい確執を経て、代表キャリアに正式に幕を下ろした。長年にわたり世界の舞台でガボンサッカーの顔であり続けた37歳のFWは、モロッコで行われた2025年アフリカネーションズカップ（AFCON）でのチームの失敗後、政府関係者から裏切りと公然の侮辱を受けたと感じたことが、この決断の理由だったと説明した。

テレビインタビューでその余波について率直に語った元アーセナル、バルセロナのスターは、自身が受けた扱いへの評価で言葉を濁さなかった。オーバメヤンは「負傷しながらアフリカネーションズカップでプレーしたのに、彼らは私に屈辱を与え、私のイメージを傷つけた。もう我慢の限界だったし、この件についてはそれ以上言わないでおく」と述べた。