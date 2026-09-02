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「最後の一撃」 ピエール＝エメリク・オーバメヤンが苦いアフリカネーションズカップでの対立を経てガボン代表を引退
パンサーズのキャプテンにとって苦い結末。
ガボン代表の歴代最多得点者であるオーバメヤンが、同国サッカー界の上層部との激しい確執を経て、代表キャリアに正式に幕を下ろした。長年にわたり世界の舞台でガボンサッカーの顔であり続けた37歳のFWは、モロッコで行われた2025年アフリカネーションズカップ（AFCON）でのチームの失敗後、政府関係者から裏切りと公然の侮辱を受けたと感じたことが、この決断の理由だったと説明した。
テレビインタビューでその余波について率直に語った元アーセナル、バルセロナのスターは、自身が受けた扱いへの評価で言葉を濁さなかった。オーバメヤンは「負傷しながらアフリカネーションズカップでプレーしたのに、彼らは私に屈辱を与え、私のイメージを傷つけた。もう我慢の限界だったし、この件についてはそれ以上言わないでおく」と述べた。
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政治的余波と代表活動停止
モロッコで行われた大会でガボンが惨憺たるグループステージ敗退を喫した後、選手と国家の間の緊張は急速に高まった。パンサーズは勝ち点を1つも獲得できず、コートジボワールに3-2で敗れた最後の一戦を含め、3連敗を喫した。この競技面での惨事を受け、ガボン政府はサッカーの問題に直接介入するという異例の措置に踏み切った。
この政治的圧力は、コーチングスタッフとベテラン主体の選手団の双方を標的とする drastic な措置につながった。当時の発言で、ガボンのブリス・クロテール・オリギ・ンゲマ大統領は、自国の国民的アイデンティティーの重要な要素が損なわれつつあるとして深い懸念を示した。その結果、政府はテクニカルスタッフ全体を解任し、代表チームを無期限活動停止とすることを決定した。さらに重要なのは、オーバメヤンと38歳の同じくベテラン、ブルーノ・エクエレ・マンガを名指しし、2人をチームから完全に外したことだ。
ガボンのサッカー界に潜む、より深刻な問題
ガボン代表で83試合40得点という見事な国際Aマッチでの実績を持つにもかかわらず、オーバメヤンはチームの成功不足の主因として描かれてきた。しかし、このFWは問題を抱えているのは個人ではないとすぐに指摘。自身のパフォーマンスや振る舞いに注目が集まることは、母国のサッカー界を苦しめる構造的な失敗から目をそらすものだと考えている。
オーバメヤンは、自身の存在や不在がチーム低迷を決定づける要因ではないという考えを強く示した。彼は「代表チームの問題は、私が果たしている取るに足らない役割よりも、はるかに深いところにあると思う」と語った。
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ミーニュは再建という難題に直面している
このような象徴的な存在の引退は、2027年アフリカネーションズカップ予選に向けて準備を進めるガボン代表に大きな空白を残す。モロッコ、ニジェール、レソトと同じグループAに入った中、新指揮官セバスティアン・ミニェは、最大の攻撃の武器を欠いたまま、この重要な戦いを勝ち抜くという困難な任務に直面している。
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