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「最後のチャンス」――デレ・アリがコモ移籍後にセリエAで結果を出せなかった理由と、元マンチェスター・ユナイテッドのスコット・マクトミネイがナポリで輝いている理由。
コモで1試合出場後、フリーエージェントとなった
デレは10か月間フリーのまま、獲得をためらうクラブは多い。30歳の彼は個人プログラムでトレーニングを続け、コンディションを維持している。
新シーズンが迫る今、プレミアリーグ51ゴール、代表37試合の経験を持つ彼が、再開前に新天地を見つける可能性もある。
エバートンやベシクタシュへのレンタルでも結果を出せなかったため、欧州主要リーグでのチャンスは限られる。再起には一歩後退する覚悟も必要だ。
以前、EFL（イングランド・フットボール・リーグ）のクラブが興味を示していると報じられた。ライアン・レイノルズが関わるレックサムや、トム・ブレイディが携わるバーミンガムとの噂もあった。輝きを取り戻すには、新たなスタートが不可欠だ。
再起の舞台としてイタリア・コモ湖畔のクラブを選んだが、ACミラン戦で途中出場わずか10分未満ながら退場し、契約を解除された。
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なぜデレはセリエAで苦戦したのか？
元ノッティンガム・フォレストでイングランド代表DFのウォーカーは、1992年にサンプドリアでプレーした経験からイタリアでの難しさを知っている。ベティニアとの提携でGOALの取材に応じた彼は、デレがセリエAで苦戦した一方、元マンチェスター・ユナイテッドMFスコット・マクトミネイがナポリで活躍している理由をこう語った。「キャリア的には彼にとって“最後のチャンス”だったと思う。
マクトミネイの場合はそうではなかった。彼は強豪ナポリが本当に欲しがっていた選手だった。一方、デレはキャリアの節目で「うまくいくはず」と期待されていた。
移籍後4〜5か月を乗り切るのも難しい。デレはイングランドの生活に慣れていたから、その適応も大変だったろう。
適応は本当に難しい。私も身をもって経験しました。イタリアでは時間を与えてくれません。スターほど時間が短く、すぐに結果が求められます。それはとても難しいことです。」
元イングランド代表のデレは、キャリアを再起できるか？
セリエAの厳しさを知るロベルト・ディ・マッテオは、以前GOALの取材にこう語った。当時、ディ・マッテオがミルトン・キーンズで監督を務めていたとき、デレはMKドンズのアカデミーで夢を追い求める若手だった。「外からでは評価が難しい。
彼の私生活は分からないが、絶好調だった時期から何かが変わってしまったようだ。難しい状況だ。若く有望なイングランドの才能を失ったことは残念だ。
彼が再びキャリアを積み上げるには何が必要なのかは分かりません。難しいですね。ただ、彼ができるだけ早くその道を見つけ、再びサッカーと人生を楽しんで、充実した日々を過ごせるようになることを願っています。」
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デレ、2026-27シーズンに向けて新所属先を探している
デレは諦めていない。軌道から外れたキャリアを修正する時間はまだある。必要なのは、誰かが彼にチャンスを与えることだけだ。
2026-27シーズンにその機会が訪れるかは不透明だ。かつて北ロンドンでハリー・ケインと並んで活躍した彼にレアル・マドリードが関心を示した話は、もう遠い過去のようだ。
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