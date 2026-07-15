「最後のチャンス」――デレ・アリがコモ移籍後にセリエAで結果を出せなかった理由と、元マンチェスター・ユナイテッドのスコット・マクトミネイがナポリで輝いている理由。

デレは10か月間フリーのまま、獲得をためらうクラブは多い。30歳の彼は個人プログラムでトレーニングを続け、コンディションを維持している。

新シーズンが迫る今、プレミアリーグ51ゴール、代表37試合の経験を持つ彼が、再開前に新天地を見つける可能性もある。

エバートンやベシクタシュへのレンタルでも結果を出せなかったため、欧州主要リーグでのチャンスは限られる。再起には一歩後退する覚悟も必要だ。

以前、EFL（イングランド・フットボール・リーグ）のクラブが興味を示していると報じられた。ライアン・レイノルズが関わるレックサムや、トム・ブレイディが携わるバーミンガムとの噂もあった。輝きを取り戻すには、新たなスタートが不可欠だ。

再起の舞台としてイタリア・コモ湖畔のクラブを選んだが、ACミラン戦で途中出場わずか10分未満ながら退場し、契約を解除された。