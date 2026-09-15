リオネル・スカローニ監督は、2026年ワールドカップ後初戦となるボリビア、ブルキナファソ、ベナンとのFIFA国際親善試合に向けたアルゼンチン代表メンバーを発表した。最大の注目はリオネル・メッシの招集で、最近代表引退を表明していたものの、最後の別れの場のために母国へ戻る。AFA会長チキ・タピアは、象徴的な主将であるメッシが10月6日にモヌメンタル・スタジアムで行われるベナン戦という特別な一戦に出場すると認めた。

タピア会長は「リオネルから承諾を得た後、私はカタール2022ワールドカップで彼とともに戦ったすべての世界王者たちを招待し、家族とともに彼に寄り添ってもらうつもりだ。その試合は、アルゼンチン代表ファンにとって忘れられないものとなり、世界最高の選手の最後のタンゴを目にすることになる」と述べた。