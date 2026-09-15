AFP
翻訳者：
最後のタンゴ！ リオネル・メッシが感動的な別れの一戦に向け、アルゼンチン代表にセンセーショナルな復帰へ
伝説的な別れの舞台を整える
リオネル・スカローニ監督は、2026年ワールドカップ後初戦となるボリビア、ブルキナファソ、ベナンとのFIFA国際親善試合に向けたアルゼンチン代表メンバーを発表した。最大の注目はリオネル・メッシの招集で、最近代表引退を表明していたものの、最後の別れの場のために母国へ戻る。AFA会長チキ・タピアは、象徴的な主将であるメッシが10月6日にモヌメンタル・スタジアムで行われるベナン戦という特別な一戦に出場すると認めた。
タピア会長は「リオネルから承諾を得た後、私はカタール2022ワールドカップで彼とともに戦ったすべての世界王者たちを招待し、家族とともに彼に寄り添ってもらうつもりだ。その試合は、アルゼンチン代表ファンにとって忘れられないものとなり、世界最高の選手の最後のタンゴを目にすることになる」と述べた。
- NurPhoto
世界王者と台頭する欧州の才能の融合
復帰したベテラン勢に加え、スカローニ監督は現在ヨーロッパ各地で輝きを放つ数人の有望な若手も招集した。今回のメンバーには、ロマン・ベガ（ゼニト）、マティアス・スーレ（ローマ）、フランコ・マスタントゥオーノ（フィオレンティーナ）、ジャンルカ・プレスティアンニ（ベンフィカ）、サンティアゴ・カストロ（ローマ）といった新戦力が含まれている。さらに、アグスティン・ジアイ（パルメイラス）とレオナルド・バレルディ（ローマ）も復帰。DFのバレルディは、筋肉の負傷により前回のワールドカップを欠場した悔しさを晴らそうとしている。
一方で、指導陣はレアンドロ・パレデス、ナウエル・アルマダ、ティアゴ・アルマダ、そして現役を引退したニコラス・オタメンディら、出場停止や引退などさまざまな理由による主力不在への対応を迫られる。
招集メンバーを徹底解説
アルゼンチンの今後の試合に向けて招集された選手の全リストは、全ポジションにわたって世界的スターと台頭中の有望株が力強く融合した顔ぶれとなっている。
- GK： エミリアーノ・マルティネス（チェルシー）、フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）、ヘロニモ・ルジ（マンチェスター・シティ）
- DF： アグスティン・ジアイ（パルメイラス）、レオナルド・バレルディ（ローマ）、クリスティアン・ロメロ（アトレティコ・マドリー）、リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）、フアン・フォイス（ビジャレアル）、ファクンド・メディナ（バイエル・レバークーゼン）、ニコラス・タグリアフィコ（オリンピック・リヨネ）、ロマン・ベガ（ゼニト）
- MF： エンソ・フェルナンデス（マンチェスター・シティ）、アレクシス・マック・アリスター（リバプール）、バレンティン・バルコ（チェルシー）、ジオバニ・ロ・セルソ（レアル・ベティス）、エセキエル・パラシオス（イプスウィッチ・タウン）、ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ）、ニコ・パス（コモ）、フランコ・マスタントゥオーノ（フィオレンティーナ）、マティアス・スーレ（ローマ）、ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー）、ニコラス・ゴンサレス（ユベントス）、ジャンルカ・プレスティアンニ（ベンフィカ）
- FW： ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス）、サンティアゴ・カストロ（ローマ）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）、ラウタロ・マルティネス（インテル）、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）
- MIS
秋の試合日程を整理する
メッシの最初の引退を受けて中国ツアーが中止となったため、アルゼンチンは南米のなじみ深い相手とアフリカ勢との試合を組んだ。アルゼンチンは9月30日にコルドバのマリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムでボリビアと対戦する。その後、10月3日にブルキナファソをホームに迎え、10月6日にはモヌメンタル・スタジアムでベナン戦を行い、この活動期間を締めくくる。こうした感情的な親善試合に加え、12月で契約が満了するリオネル・スカローニ監督の長期的な将来も引き続き話題となっており、AFAは今後に向けて同監督の引き留めを急いでいる。
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