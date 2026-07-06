「最後のダンス？」引退を問われたクリスティアーノ・ロナウドは否定したが、41歳のポルトガル出身の「史上最高の選手」はワールドカップについてある事実を認めた。

約20年にわたり世界の舞台で存在感を示してきたロナウドだが、決勝トーナメント進出で「今回が最後のW杯になるかもしれない」と報道陣に繰り返し問われている。スペイン戦を前に不安はないかと尋ねられると、彼は恐怖を否定し、キャリアを通じて得た充実感を強調した。

「正直に言います。明日何が起ころうとも、クリスティアーノは清々しい気持ちでこの場を去るでしょう。私は100％の力を尽くしました。人生においても、サッカーにおいても、持てるすべてを捧げてきました。これほど長年にわたりプレーし続けた情熱や意欲は、必要に迫られてのことではありません。私は人生にとても満足しています。それは純粋な情熱からでした。だって、私はサッカーをするのが大好きだからです」とロナウドは締めくくった。

何が起ころうとも僕は幸せだ。勝たねばというプレッシャーは感じていない。なるようになる。毎日、すべての試合を楽しむつもりだ。多くの意見とは反対に、僕は悪くないと思う。3ゴールを決めた。他の選手は調子が良いからもっと得点しているが、僕は悪くない。 前を向いて、ゴールを決められるか見てみよう」