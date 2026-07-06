AFP
翻訳者：
「最後のダンス？」引退を問われたクリスティアーノ・ロナウドは否定したが、41歳のポルトガル出身の「史上最高の選手」はワールドカップについてある事実を認めた。
キャプテンの手に委ねられた未来
ロナウドは代表引退について堂々と語った。記者会見では、先発起用を求める外部の声に耳を貸さず、引退の判断は自分次第だと強調した。
交代やポジション喪失の可能性を問われると、彼は力強く語った。「18歳で代表入りして以来、常に同じだ。変わることはない。代表が目標を達成できるよう、僕は常に全力を尽くしている。出場していようがいまいが、この代表チームで重要な役割を担っている。 引退するのは、君たちが望む時ではなく、僕が望む時だ。いつも同じ質問をするのは時間の無駄だ。それは最も重要でないことだから、その話題に焦点を当てたくない。最も重要なのは、僕たちが良いプレーをし、勝ち進めると信じることだ。」
- Getty Images Sport
ワールドカップへの最後の別れ
完全引退については語りを渋っているものの、アル・ナスルのストライカーは、今大会がFIFAの主要大会での最後の別れになると明言した。北米でのプレーを楽しんできたベテランは、今大会が特に感慨深いと認めた。
「そう、これが僕にとって最後のワールドカップになるだろう。 できるだけ楽しみたいし、明日が最後の試合にならないことを願っている」と語った。さらに「正直、これまで出たワールドカップの中で、人々の情熱が最も印象的な大会になるだろう。感情の面では最高だった。その点を本当に楽しんだ」と振り返った。
ワールドカップ優勝トロフィーをめぐる争い
トロフィーを初めて掲げるという夢を抱き、ロナウドは北米へやって来た。結果はどうであれ、彼はピッチに立つ喜びと祖国を代表する誇りが原動力だと語った。
「私の人生に欠けているものなど何もない。神は代表でも個人でも、夢にも思わなかったものを与えてくれた。だから、一瞬一瞬を楽しみたい。 ワールドカップで優勝したからといって私がより「クリスティアーノ」になるわけでも、優勝できなくても「クリスティアーノ」でなくなるわけでもない。もちろん皆、希望を持ってここにいる。だが勝者は一人だけだと分かっている。だから人生を楽しんで、一日一日を満喫する。それが私が学んだことだ」とこのフォワードは語った。
「年齢がもたらすのは成熟と経験だ。物事を客観的に見られ、多くのことを穏やかに受け止められるようになる。もちろん、私は盲目ではない。自分への絶え間ない攻撃も見てきた。だが、それは新しいことではない。むしろ、人生の新たな一章を生きていることに感謝している」
- Getty Images Sport
ロナウドが自身の功績と情熱を振り返る
約20年にわたり世界の舞台で存在感を示してきたロナウドだが、決勝トーナメント進出で「今回が最後のW杯になるかもしれない」と報道陣に繰り返し問われている。スペイン戦を前に不安はないかと尋ねられると、彼は恐怖を否定し、キャリアを通じて得た充実感を強調した。
「正直に言います。明日何が起ころうとも、クリスティアーノは清々しい気持ちでこの場を去るでしょう。私は100％の力を尽くしました。人生においても、サッカーにおいても、持てるすべてを捧げてきました。これほど長年にわたりプレーし続けた情熱や意欲は、必要に迫られてのことではありません。私は人生にとても満足しています。それは純粋な情熱からでした。だって、私はサッカーをするのが大好きだからです」とロナウドは締めくくった。
何が起ころうとも僕は幸せだ。勝たねばというプレッシャーは感じていない。なるようになる。毎日、すべての試合を楽しむつもりだ。多くの意見とは反対に、僕は悪くないと思う。3ゴールを決めた。他の選手は調子が良いからもっと得点しているが、僕は悪くない。 前を向いて、ゴールを決められるか見てみよう」
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