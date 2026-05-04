最大8億ユーロ！女子ブンデスリーガが巨額投資を計画

キール氏によると、DFBは1部リーグに約6000万ユーロしか計上していなかった。2部リーグの助成金や審判業務など、直接的な発展に結びつかない費用も含まれていたためだ。 1クラブあたりの年間配分は6桁前半にとどまり、「大きな原動力にはならなかっただろう」と指摘した。

2月、リーグ協会はDFBとの共同事業設立を拒否した。FBLが試合運営を主導できるのは2027/28シーズンからとみられる。 常にイングランドを参考にする。「男子と同じで、現地投資家の巨額資金は持続可能ではなく、競争を歪めている。だが我々は対抗策を見出すと確信している」とキール氏は語った。

女子スーパーリーグ（WSL）は手本であり同時に警告だ。イングランドでは「特定の課題実行に大胆な姿勢が見られた」とキール氏は語る。「WSLの構築からは多くを学べる。しかしイングランドも今、私たちを注視している。多額の資金投入で大きな依存関係を生み出したからだ。例えば特定の時間帯には女子の試合を組めないという制約がある。私たちは自立性を保ちたい」。