最大4ヶ月の離脱：FCバイエルン・ミュンヘンのFWが重傷を負う

9月のヴェルダー・ブレーメン戦（4-0の圧勝）でプロデビューを果たしたバイエルンのヨシュア・キミッヒは、この10代の選手を称賛した。「彼は練習でも自信を持ってプレーできる選手だ。若手選手にとって、ミスを避けることではなく、自信を持つことが何よりも重要だと私は考えている」と、ドイツ代表のキミッヒは語った。

FCBのヴィンセント・コンパニー監督は、マイクのブンデスリーガデビュー戦後、次のように語った。「これは単なる見せ物ではない。FCバイエルンで将来を期待される若者にふさわしい出場機会だ」。さらに、「これまでのところ、彼はその出場に値するプレーを見せてくれている。我々は彼をサポートしていく」と付け加えた。