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SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

翻訳者：

最大4ヶ月の離脱：FCバイエルン・ミュンヘンのFWが重傷を負う

シーズン終盤を迎え、FCBは有望な若手選手を欠くことになった。ミュンヘン側はこれを公式に認めた。

バイエルン・ミュンヘンのウィズダム・マイクが股関節の筋肉を損傷し、長期離脱することになった。ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンは日曜日、これを公式に発表した。診断は、バイエルンの医療部門による「詳細な検査」を経て下された。 

  • マイクは今後、長期離脱を余儀なくされる手術を受けることになる。スカイの報道によると、この17歳の選手は3～4ヶ月間戦線離脱する見込みで、これはこのウイング選手にとって今シーズンの終了を意味する。 

    バイエルン・ミュンヘン自身は、声明の中で「期間は未定」との表現を用いた。 

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  • WISDOM MIKE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    今シーズン、ウィズダム・マイクは5試合に出場した

    ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームで、マイクは今シーズン、公式戦5試合に出場した。ブンデスリーガでは4試合に出場し、合計27分間プレーし、チャンピオンズリーグでは終盤に1試合に出場した。8月にはFCBとの契約を2027年まで延長した。 

    ドイツU-17代表では、これまでに8試合に出場している。 

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    マイクスのブンデスリーガデビュー戦についてコンパニーは「単なる見せ物ではない」と語った

    9月のヴェルダー・ブレーメン戦（4-0の圧勝）でプロデビューを果たしたバイエルンのヨシュア・キミッヒは、この10代の選手を称賛した。「彼は練習でも自信を持ってプレーできる選手だ。若手選手にとって、ミスを避けることではなく、自信を持つことが何よりも重要だと私は考えている」と、ドイツ代表のキミッヒは語った。

    FCBのヴィンセント・コンパニー監督は、マイクのブンデスリーガデビュー戦後、次のように語った。「これは単なる見せ物ではない。FCバイエルンで将来を期待される若者にふさわしい出場機会だ」。さらに、「これまでのところ、彼はその出場に値するプレーを見せてくれている。我々は彼をサポートしていく」と付け加えた。

  • ウィズダム・マイクに関するデータと事実：

    生年月日： 2008年9月24日
    出生地：ミュンヘン
    契約期間： 2027
    公式戦出場数： 5
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