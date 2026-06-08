最大1700万ユーロ：BVBが驚きの移籍へ初オファー

メウピユーは2024年夏、500万ユーロでFCナントからウルヴァーハンプトン・ワンダラーズに移籍。開幕時はトップチームに登録されたが、実際にはU-21での出場のみだった。

しかし1シーズンでウルブズは彼をアルヴェルカへ再放出。昨季は公式戦32試合に出場し、チームはポルトガル1部11位だった。ムピユには次のステップが待っている。

ウルブズには買い戻し条項があるが、『レコード』紙によると、プレミアリーグ降格を受けたクラブは、交渉済みの売却益50％分配による移籍収入を重視しているという。

ムピユの代理人は、ドルトムントでも知られるジョルジェ・メンデスで、現在もFWカリム・アデイエミの契約延長交渉を難航させている。BVB以外にも複数クラブが関心を示している。