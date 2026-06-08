『レコード』紙によると、ドルトムントはFCアルヴェルカのバスティアン・ムピユーに1200万ユーロのオファーを提示した。最大500万ユーロのボーナスも含まれるという。同紙は、ドルトムントが1月からこの20歳に注目していたと伝えている。
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最大1700万ユーロ：BVBが驚きの移籍へ初オファー
メウピユーは2024年夏、500万ユーロでFCナントからウルヴァーハンプトン・ワンダラーズに移籍。開幕時はトップチームに登録されたが、実際にはU-21での出場のみだった。
しかし1シーズンでウルブズは彼をアルヴェルカへ再放出。昨季は公式戦32試合に出場し、チームはポルトガル1部11位だった。ムピユには次のステップが待っている。
ウルブズには買い戻し条項があるが、『レコード』紙によると、プレミアリーグ降格を受けたクラブは、交渉済みの売却益50％分配による移籍収入を重視しているという。
ムピユの代理人は、ドルトムントでも知られるジョルジェ・メンデスで、現在もFWカリム・アデイエミの契約延長交渉を難航させている。BVB以外にも複数クラブが関心を示している。
- AFP
BVBとセンターバックたち：シュロッターベック条項への懸念？
ボルシア・ドルトムントは、ジョアン・ガドゥという移籍市場のトップタレントを獲得した。 獲得にはRBザルツブルクへ約2000万ユーロを支払った。ガドゥはスタメン候補、ムピユは将来を見据えた育成枠と位置づけられる。ただし、4月の契約延長で設定された解除条項をニコ・シュロッターベックが発動し移籍すれば状況は変わる。
同条項が適用される3クラブの1つ、リヴァプールFCはイブラヒマ・コナテの退団以来、補強が必要だ。シュロッターベックと同じく、ムピユーも左利きである。
ニクラス・ズーレの退団とエムレ・カンの負傷でセンターバック補強は急務だった。ニコ・コヴァチ監督が3バックを好むこともあり、昨季は戦力不足が痛手となった。
冬にレンタルバックしたアーロン・アンセルミノの急な退団で層は薄くなったが、代わりにルカ・レッジャーニが台頭。プロデビューから9試合に出場し、確かな存在感を示した。