最大1200万ユーロで、FCバイエルンから次の退団が事実上決定した。

アセコは昨季2部ハノーファーで9得点（3ゴール6アシスト）を記録し、クラブは買い取りオプションを行使した。しかしバイエルンは即座に買い戻し条項を発動し、当面は本拠地ゼーベナー・シュトラーセに留める。

バイエルンでは、ゲレイロとゴレツカの退団もあり、来季はコンパニー監督の下で中央MFの控えとして期待する声もあった。

一方、アイントラハト・フランクフルトではヒュッター監督の下でより多くの出場時間が期待され、すでに口頭合意に達していた。今回、両クラブが移籍金で合意したことで、移籍が正式に決定した。

バイエルンは新戦力ナサニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリ獲得に1億ユーロ以上を投じており、スポーツディレクターのマックス・エベルルはジョナ・クシ＝アサレ（600万ユーロ、FCフルハム）やダニエル・ペレツ （800万ユーロ、サウサンプトンFC）に続き、クラブの資金確保が急務だったため、アセコの売却でさらに評価を高めた。