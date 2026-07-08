ネオル・アセコはハノーファー96へのレンタル終了後、バイエルンに残るか不明だった。しかし、来季はアイントラハト・フランクフルトへ加入することが決まった。Sport1が報じた。
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最大1200万ユーロで、FCバイエルンから次の退団が事実上決定した。
報道によると、SGEはU-21代表選手獲得に1000万～1200万ユーロの移籍金を支払う。アイントラハトは、新監督アディ・ヒュッターが希望したアセコと2030年まで契約し、さらに1年延長できるオプションを盛り込んだ。
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アセコが2部リーグで活躍、エベルが移籍市場に名乗りを上げる
アセコは昨季2部ハノーファーで9得点（3ゴール6アシスト）を記録し、クラブは買い取りオプションを行使した。しかしバイエルンは即座に買い戻し条項を発動し、当面は本拠地ゼーベナー・シュトラーセに留める。
バイエルンでは、ゲレイロとゴレツカの退団もあり、来季はコンパニー監督の下で中央MFの控えとして期待する声もあった。
一方、アイントラハト・フランクフルトではヒュッター監督の下でより多くの出場時間が期待され、すでに口頭合意に達していた。今回、両クラブが移籍金で合意したことで、移籍が正式に決定した。
バイエルンは新戦力ナサニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリ獲得に1億ユーロ以上を投じており、スポーツディレクターのマックス・エベルルはジョナ・クシ＝アサレ（600万ユーロ、FCフルハム）やダニエル・ペレツ （800万ユーロ、サウサンプトンFC）に続き、クラブの資金確保が急務だったため、アセコの売却でさらに評価を高めた。
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新星アセコ：フランクフルトがローマとブライトンを抑えて首位に立つ
2022年、アセコはヘルタ・ベルリンからバイエルン・キャンパスへ移籍したが、トップチームでの出場は一度もない。ハノーファーへのレンタル移籍前も、リージョナルリーガのセカンドチームでプレーしていた。
現在20歳の彼は、ドイツ1部リーグでの飛躍を狙う。ASローマやブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンなど海外の名門も関心を示していた。
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