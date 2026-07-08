Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Eberl FreundGetty Images

翻訳者：

最大1200万ユーロで、FCバイエルンから次の退団が事実上決定した。

ブンデスリーガ
移籍情報
N. Aseko-Nkili
バイエルン
フランクフルト

FCバイエルンは昨シーズンの新星を放出し、選手はブンデスリーガのライバルチームで出場機会を増やすことを目指す。

ネオル・アセコはハノーファー96へのレンタル終了後、バイエルンに残るか不明だった。しかし、来季はアイントラハト・フランクフルトへ加入することが決まった。Sport1が報じた。 

  • 報道によると、SGEはU-21代表選手獲得に1000万～1200万ユーロの移籍金を支払う。アイントラハトは、新監督アディ・ヒュッターが希望したアセコと2030年まで契約し、さらに1年延長できるオプションを盛り込んだ。 

    • 広告
  • aseko(C)Getty Images

    アセコが2部リーグで活躍、エベルが移籍市場に名乗りを上げる

    アセコは昨季2部ハノーファーで9得点（3ゴール6アシスト）を記録し、クラブは買い取りオプションを行使した。しかしバイエルンは即座に買い戻し条項を発動し、当面は本拠地ゼーベナー・シュトラーセに留める。 

    バイエルンでは、ゲレイロとゴレツカの退団もあり、来季はコンパニー監督の下で中央MFの控えとして期待する声もあった。 

    一方、アイントラハト・フランクフルトではヒュッター監督の下でより多くの出場時間が期待され、すでに口頭合意に達していた。今回、両クラブが移籍金で合意したことで、移籍が正式に決定した。 

    バイエルンは新戦力ナサニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリ獲得に1億ユーロ以上を投じており、スポーツディレクターのマックス・エベルルはジョナ・クシ＝アサレ（600万ユーロ、FCフルハム）やダニエル・ペレツ （800万ユーロ、サウサンプトンFC）に続き、クラブの資金確保が急務だったため、アセコの売却でさらに評価を高めた。 

  • Noel AsekoGetty

    新星アセコ：フランクフルトがローマとブライトンを抑えて首位に立つ

    2022年、アセコはヘルタ・ベルリンからバイエルン・キャンパスへ移籍したが、トップチームでの出場は一度もない。ハノーファーへのレンタル移籍前も、リージョナルリーガのセカンドチームでプレーしていた。 

    現在20歳の彼は、ドイツ1部リーグでの飛躍を狙う。ASローマやブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンなど海外の名門も関心を示していた。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
FC Giessen crest
FC Giessen
FCG
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
クラブ親善試合
ヴェーエンヴィースバーデン crest
ヴェーエンヴィースバーデン
SVW
バイエルン crest
バイエルン
FCB