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「最大限に活かせるよう頑張る」――エンドリックがネイマールとの関係や、ブラジル代表アンチェロッティ監督の下でのW杯での役割を語る
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伝説の人物から学ぶ
ESPNによると、エンドリックはワールドカップでの経験やネイマールから学んだことを語った。ネイマールは序盤を怪我で欠場したが、最近は2人がベンチを共にしている。
エンドリックは「ネイマールとはとても良い関係だ。練習後は冗談を言い、トランプや会話で盛り上がる。休みの日も一緒に過ごした。マルキーニョス、カゼミーロ、アリソンといった代表キャプテンと話すことは非常に重要だ」と語った。
さらに彼はこう付け加えた。「彼らから経験を学べるのは素晴らしい。彼らはサッカーを深く理解している。その知識を共有してもらえるのはとても良いことだ。ネイとの間も例外ではない。ベンチでも隣り合わせに座っている。キャリアにはまだ長い道のりが残っているから、この機会を最大限に活かしたい」
日本戦での番狂わせ
ブラジルが日本を2－1で破ったラウンド32後、若手FWエンドリックは途中出場し好プレーを見せ、アンチェロッティ監督を称えた。
「日本戦は素晴らしかった。あのタイミングで出場するとは思っていなかった。ハーフタイムに呼ばれた時、私はただ神に語りかけ、冷静さを求めただけだった。頭の中で何かがパッと閃いた。ベンチで応援していたところ、ロッカールームで出場することになると告げられたんだ」と彼は明かした。
かつてレアル・マドリードを率いた恩師との再会について、彼はこう語った。「素晴らしい経験だ。ヨーロッパで初めて私を指導した監督で、とても感謝している。彼とスタッフから多くを学んだ。ブラジル代表で再び彼の下でプレーできることは、とても自然で嬉しい」
アンチェロッティ監督の下での出場時間
エンドリックは、アンチェロッティ監督の下でチャンスが巡ってくるのを辛抱強く待ち続けている。「最初のシーズンは多くの試合で途中出場し、出場時間は短くても『出番は必ず来る』と監督に励まされました。コパ・デル・レイではより長くプレーし、ほぼすべての試合で得点できました」と彼は振り返った。
「僕はいつも落ち着いていた。彼は世界最高の監督の一人で、何をすべきか分かっている。前の試合でゴールを決めたのはベンチから出た選手だった。僕たちは落ち着いていられる。彼が常にチームのために行動してくれるから」
彼は私やマテウス・クーニャのためではなく、チームのために最善を尽くす。彼は自分の考えを実行し、結果を出す。まるで神が「彼は啓示を受けている」と語るようだ。彼が指示すれば、私はただ従う。後ろは振り返らない。
自身の適応力について、彼はこう語る。「リヨンではセンターフォワードだけでなく右サイドや『フェイク9』としてもチームに貢献した。アンチェロッティ監督は私の長所を理解している。1年間一緒に過ごし、私がどうチームを助けるか常に把握していた。ここでもそれは変わらない。」
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ブラジルの今後はどうなるのか？
ブラジルは日曜のワールドカップ決勝トーナメント1回戦ノルウェー戦へ準備を進める。パケタは負傷で欠場し、ラフィーニャの出場も不透明だ。そのため、エンドリックが先発候補に浮上した。決勝トーナメントが佳境を迎える中、この若きフォワードはアンチェロッティ監督の期待に応え、母国をタイトルへ一歩近づけることを狙う。