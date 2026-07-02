エンドリックは、アンチェロッティ監督の下でチャンスが巡ってくるのを辛抱強く待ち続けている。「最初のシーズンは多くの試合で途中出場し、出場時間は短くても『出番は必ず来る』と監督に励まされました。コパ・デル・レイではより長くプレーし、ほぼすべての試合で得点できました」と彼は振り返った。

「僕はいつも落ち着いていた。彼は世界最高の監督の一人で、何をすべきか分かっている。前の試合でゴールを決めたのはベンチから出た選手だった。僕たちは落ち着いていられる。彼が常にチームのために行動してくれるから」

彼は私やマテウス・クーニャのためではなく、チームのために最善を尽くす。彼は自分の考えを実行し、結果を出す。まるで神が「彼は啓示を受けている」と語るようだ。彼が指示すれば、私はただ従う。後ろは振り返らない。

自身の適応力について、彼はこう語る。「リヨンではセンターフォワードだけでなく右サイドや『フェイク9』としてもチームに貢献した。アンチェロッティ監督は私の長所を理解している。1年間一緒に過ごし、私がどうチームを助けるか常に把握していた。ここでもそれは変わらない。」