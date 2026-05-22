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最大の後悔は？ マイケル・オーウェンが、デビッド・ベッカムらを擁するイングランドの「黄金世代」が優勝すべきだった2つの大会を挙げる
オーウェンは1998年、イングランド代表で鮮烈なデビューを飾った
オーウェンは1998年、イングランド代表でデビュー。その夏、18歳でワールドカップ最年少得点を挙げ、アルゼンチン戦でも伝説的ゴールを決めた。しかし試合はPK戦の末に敗北。デビッド・ベッカムのレッドカードで10人での戦いを強いられたのだ。
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ロナウジーニョとロナウドが「スリー・ライオンズ」の夢を打ち砕いた
2002年、スヴェン＝ゴラン・エリクソン率いるイングランド代表は、オーウェン、ベッカム、アシュリー・コール、ジェラードなどのスターを揃えていた。 しかしロナウジーニョ率いるブラジルに敗れ、2004年欧州選手権ではポルトガルにPK負け。2006年もクリスティアーノ・ロナウドのウインクがイングランドを苦しめた。
どの「黄金世代」の敗北が最も痛手だったでしょうか？
その可能性を成果に結びつけられなかったオーウェンは、前述の出来事でどれほど幻滅し、優勝メダルを逃したことを悔やんだのか。
この質問に、オンラインカジノ比較サイト「Casino.org」の英国アンバサダーである本人がGOALに語った。「ああ、なんてこった！ 僕は5つの大会に出場した。最も優勝に近いと感じるのは2002年の日韓大会だ。決勝でブラジルに負けたが、とても強いチームだった。
「基本、あと1勝すればよかった。反対のブロックには直前に5－1で破ったドイツがいたし、トルコや韓国もいたから突破の可能性は高かった。でも、こっちにはブラジルがいて悪夢だった。あと1勝していれば優勝できたと確信している。
98年はレッドカード、PK戦での敗退、アルゼンチン戦での誤審など悪いことが重なり、勝ち進むべきだった。どこまで進めたかは分からない。
2006年は途中で負傷し、印象は薄い。ポルトガル戦は勝てる試合だった。ルーニーが15分で負傷し、1-0でリードしながらも敗れた。勝っていれば決勝でギリシャと当たっていたかもしれない。
「総合的には、ポルトガル大会と日本大会の2つが、僕たちが優勝できた大会だったと思う。」
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サウスゲートはあと一歩だった――トゥヘルはイングランド代表で勝てるか？
ガレス・サウスゲートは在任中に「サー」の称号を受け、イングランドを勝利に導くと期待された。しかしワールドカップとユーロでは準決勝や決勝で敗れた。
その後任に就いたのは、元バイエルン・ミュンヘンとチェルシーの監督トーマス・トゥヘルだ。国内リーグやチャンピオンズリーグ制覇を経験した名将である。
2026年W杯の代表選考ではコール・パーマー、フィル・フォーデン、ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを外し批判も出たが、彼は「黄金世代」が成し得なかったタイトルを自分なら取れるとの確信を持つ。オーウェン世代の惜敗から学び、その悔しさを糧にするつもりだ。