最大の後悔は？ マイケル・オーウェンが、デビッド・ベッカムらを擁するイングランドの「黄金世代」が優勝すべきだった2つの大会を挙げる

その可能性を成果に結びつけられなかったオーウェンは、前述の出来事でどれほど幻滅し、優勝メダルを逃したことを悔やんだのか。

この質問に、オンラインカジノ比較サイト「Casino.org」の英国アンバサダーである本人がGOALに語った。「ああ、なんてこった！ 僕は5つの大会に出場した。最も優勝に近いと感じるのは2002年の日韓大会だ。決勝でブラジルに負けたが、とても強いチームだった。

「基本、あと1勝すればよかった。反対のブロックには直前に5－1で破ったドイツがいたし、トルコや韓国もいたから突破の可能性は高かった。でも、こっちにはブラジルがいて悪夢だった。あと1勝していれば優勝できたと確信している。

98年はレッドカード、PK戦での敗退、アルゼンチン戦での誤審など悪いことが重なり、勝ち進むべきだった。どこまで進めたかは分からない。

2006年は途中で負傷し、印象は薄い。ポルトガル戦は勝てる試合だった。ルーニーが15分で負傷し、1-0でリードしながらも敗れた。勝っていれば決勝でギリシャと当たっていたかもしれない。

「総合的には、ポルトガル大会と日本大会の2つが、僕たちが優勝できた大会だったと思う。」