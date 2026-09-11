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imago-sport-1082849233.jpgGonzales Photo
Adhe Makayasa

翻訳者：

「最初の2失点は贈り物だった」　マルティン・デミチェリス、チャンピオンズリーグでコモに大敗したRBライプツィヒの守備崩壊を痛烈批判

マルティン・デミチェリス
RBライプツィヒ
コモ 対 RBライプツィヒ
コモ
UEFAチャンピオンズリーグ
ブンデスリーガ

RBライプツィヒのマルティン・デミチェリス監督は、木曜夜にチャンピオンズリーグ初出場のコモに敵地で1-4の屈辱的敗戦を喫した自軍の戦いぶりを見届けた後、厳しい言葉を口にした。アルゼンチン人指揮官は、ブンデスリーガ勢が悪夢のようなチャンピオンズリーグ開幕戦を戦う中で、高くついた個人ミスとピッチ上での深刻な連係不足を嘆いた。

  • 初出場の開催国がライプツィヒを粉砕

    コモは119年越しの歴史的な欧州デビュー戦で、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャでRBライプツィヒを4-1で一蹴した。マルティン・バトゥリナ、タソス・ドゥヴィカス、アサヌ・ディアオ、マキシモ・ペローネのゴールでセスク・ファブレガス監督率いるチームが勝利し、アンドリヤ・マクシモヴィッチの得点はアウェーのライプツィヒにとって唯一の慰めとなった。この圧勝により、コモは欧州カップ／チャンピオンズリーグのデビュー戦で4得点以上を記録した史上2つ目のイタリアのクラブとなり、1991年のローゼンボリ戦でのサンプドリアの記録に並んだ

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    デミチェリス、守備の安易なミスを嘆く

    ライプツィヒのデミチェリス監督は、最終ラインが相手に安易な好機を与えた場面を目の当たりにした後、ミックスゾーンで厳しい評価を口にした。リドル・バクのクリア失敗からバトゥリナに先制点を許すと、その後はクロアチア人プレーメーカーがカステロ・ルケバの守備をスルーパスで切り裂き、ドゥヴィカスがコモのリードを2点に広げた。

    自チームの守備崩壊を振り返り、指揮官は「今この時点で適切な分析をするのは難しい。相手は我々よりはるかに良かった。ボールを持たれている時の構造をもっと良くする必要があったが、それができなかった。最初の2失点は贈り物のようなものだ。このレベルであんな守り方をしてはいけない」と認めた。

  • チーム刷新が不振の要因に

    デミチェリスは戦術的な連係に明らかな差があったと指摘し、コモはこの3年間でジャルム・グループのオーナーシップの下、強固なチームの結束力を築いてきたと認めた。

    刷新されたスカッドが直面する成長過程の難しさを強調しつつ、このアルゼンチン人は次のように付け加えた。「相手がこの3年しっかり一緒にプレーしてきたことも認めなければならない。彼らにははっきりとしたアイデンティティーがある。それは今夜、明白だった。こちらのスカッドには新加入選手が8人いる。それもまた目立っていた。後半は自分たちがよりボールを保持した。しかし、コモの最初の攻撃がゴールにつながった。今は何か前向きな点を見いだすのは難しい」

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    ブンデスリーガ再建が最優先課題となる

    ザクセンのクラブは、イタリアでの苦い経験を早急に振り払い、今週末のハンブルガーSV戦という国内での戦いに目を向けなければならない。デミチェリスにとっては、10月13日のチャンピオンズリーグ第2節でオランダの強豪PSVアイントホーフェンをホームに迎える前に、守備ラインを引き締めることが急務となる。

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