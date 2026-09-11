ライプツィヒのデミチェリス監督は、最終ラインが相手に安易な好機を与えた場面を目の当たりにした後、ミックスゾーンで厳しい評価を口にした。リドル・バクのクリア失敗からバトゥリナに先制点を許すと、その後はクロアチア人プレーメーカーがカステロ・ルケバの守備をスルーパスで切り裂き、ドゥヴィカスがコモのリードを2点に広げた。

自チームの守備崩壊を振り返り、指揮官は「今この時点で適切な分析をするのは難しい。相手は我々よりはるかに良かった。ボールを持たれている時の構造をもっと良くする必要があったが、それができなかった。最初の2失点は贈り物のようなものだ。このレベルであんな守り方をしてはいけない」と認めた。