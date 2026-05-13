最初の難関を突破：FCバイエルン・ミュンヘンが獲得希望選手と合意に達した模様

英独メディアは以前から、ゴードンがミュンヘン移籍に前向きで、ブンデスリーガ加入を検討していると報じていた。今回、両者が正式合意に達し、第一関門を突破した。

ただし移籍金で溝が残る。ニューカッスルは8000万ポンド（約9200万ユーロ）を要求し、バイエルンは支払いに消極的だ。

バイエルンは近年、徹底した経費削減を進めており、スポーツ取締役マックス・エベルとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、新シーズンは部分的な補強にとどめ、巨費を投じないよう指示されている。ゴードン獲得は、この方針に反する。

ただ、オーナーのウリ・ヘーネス氏は獲得に前向きとされる。FCBは移籍金をさらに下げたい考えで、両クラブは協議中だが、早期合意の可能性は低い。