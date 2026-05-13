ジャーナリスト兼移籍専門家のベン・ジェイコブス氏によると、ドイツの最多優勝クラブは、この25歳のイングランド人選手から、今夏にゼーベナー・シュトラーセへの移籍について承諾を得たという。
AFP
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最初の難関を突破：FCバイエルン・ミュンヘンが獲得希望選手と合意に達した模様
英独メディアは以前から、ゴードンがミュンヘン移籍に前向きで、ブンデスリーガ加入を検討していると報じていた。今回、両者が正式合意に達し、第一関門を突破した。
ただし移籍金で溝が残る。ニューカッスルは8000万ポンド（約9200万ユーロ）を要求し、バイエルンは支払いに消極的だ。
バイエルンは近年、徹底した経費削減を進めており、スポーツ取締役マックス・エベルとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、新シーズンは部分的な補強にとどめ、巨費を投じないよう指示されている。ゴードン獲得は、この方針に反する。
ただ、オーナーのウリ・ヘーネス氏は獲得に前向きとされる。FCBは移籍金をさらに下げたい考えで、両クラブは協議中だが、早期合意の可能性は低い。
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ゴードンとバイエルン・ミュンヘンが合意したことで、ニューカッスル・ユナイテッドは譲歩するのだろうか？
ニューカッスルは、来夏新天地を求めるゴードンがバイエルン・ミュンヘンに強い関心を抱いていると把握している。25歳のゴードンとドイツの記録的優勝クラブが合意すれば、移籍は急展開する。
プレミアを離れバイエルンで急成長したマイケル・オリゼの例は、ゴードンにとって大きな魅力だ。さらに『Sport Bild』によると、同郷で代表主将のハリー・ケインもゴードンを説得しているという。
Skyによると、年俸や契約期間を盛り込んだ草案はすでに存在し、移籍が実現すればゴードンは5年契約を結ぶ見込みだ。