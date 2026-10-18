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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

「最初の数試合では筋けいれんを起こした！」ブラッドリー・バルコラ、プレミアリーグの強度について率直に語る

リヴァプール
ブラッドリー・バルコラ
プレミアリーグ

リヴァプールのウイング、ブラッドリー・バルコラは、イングランドのサッカーでは絶えず両ペナルティーエリア間を走ることを求められ、出場し始めた頃は筋肉のけいれんに苦しんだと明かした。元パリ・サンジェルマンのスターは、プレミアリーグの攻守が目まぐるしく入れ替わる速さを、リーグ・アンの戦術的な特徴と対比した。

  • バルコラ、プレミアリーグ移籍後にフィジカル面で衝撃を受けたと認める

    リヴァプールのウインガー、ブラッドリー・バルコラが、パリ・サンジェルマンから移籍後、イングランドのサッカーへの身体的な適応について率直に語った。リーグ・アンとプレミアリーグでは走る量が大きく異なると指摘した。

    バルコラは、リヴァプールでの最初の数試合で絶え間ないペースにさらされ、身体的な疲労と筋肉のけいれんが生じたと明かした。

    しかし、フランス代表のバルコラは、より厳しいフィジカル面の挑戦に臨むことが移籍の最大の理由だったと強調した。

  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ウインガーがリーグ・アンとプレミアリーグの違いを解説

    両リーグの戦術面とフィジカル面の違いについて、バルコラはイングランドのサッカーが攻守の切り替えに大きく依存していると指摘。「大きな違いは、リーグ・アンには体の強い選手が多く、激しいコンタクトを仕掛けてくるため、非常にフィジカルだということだ」とスカイスポーツに説明した。

    「こちらでは、試合が一方のゴールからもう一方のゴールへと行き来するので、求められる走りという点で、よりフィジカルだ」

    「リーグ・アンと比べると戦術的な要素は少ないと感じる。とにかく走ることが多い。強度が非常に高いから、最初の数試合では足がつった」

  • バルコラ、キャリアの新たな一歩としてフィジカル面の挑戦を受け入れる

    当初は身体的な負担を感じたものの、バルコラはイングランドのサッカーに求められる水準に応えるため、身体を追い込む意欲を持ち続けている。「それもここに来た理由の一つだ」とバルコラは強調した。

    「それを乗り越えることは、僕にとって新たな挑戦だ」

    「うまく適応し、パフォーマンスのレベルを高め続けられればと思う」

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  • LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    フランス代表選手、長丁場のシーズンに向けて試合で戦えるコンディションを高める

    トレーニングを通じてコンディションが着実に向上するなか、バルコラはイングランドの試合日程に対応できる手応えを強めている。

    90分間を通じて高速のスプリントを繰り返せる能力は、リヴァプールの攻撃システムにとって引き続き重要な武器だ。

    リヴァプールが今季の主要タイトル獲得を目指すなか、バルコラはフィジカル面での成長をさらに進めたい考えだ。

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2026年10月20日

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