リヴァプールのウインガー、ブラッドリー・バルコラが、パリ・サンジェルマンから移籍後、イングランドのサッカーへの身体的な適応について率直に語った。リーグ・アンとプレミアリーグでは走る量が大きく異なると指摘した。

バルコラは、リヴァプールでの最初の数試合で絶え間ないペースにさらされ、身体的な疲労と筋肉のけいれんが生じたと明かした。

しかし、フランス代表のバルコラは、より厳しいフィジカル面の挑戦に臨むことが移籍の最大の理由だったと強調した。