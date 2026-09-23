アル・イテハドのフォワード、アンマル・アル・ガームディが、今シーズン開幕大会の記憶を呼び覚ますような活躍を見せ、今月（9月）のジョイ・プロ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）の主役の座を射止めた。
最初のシーズンの思い出とともに：アンマル・アル＝ガーミディーが9月のロシュン・エリートリーグ最優秀選手に輝く
一流のゴールゲッター
アンマール・アルガーミディは今月9月、アルイテハドのU-21チームで3試合に出場し、その中で5得点を記録。1試合あたり2得点に迫るペースを見せた。
アルイテハドのこの若手ストライカーは、この5得点によって今シーズンのジョイ・エリートリーグでの得点数を6に伸ばし、得点ランキング2位に浮上。アルイテファクの主力であるモハンメド・アルイーシに、わずか1得点差に迫った。
イッティハド、首位に導く
ガムディは第3節でアル・ワフダに4-1で勝利した試合でゴールを決め、第4節でアル・カディシーヤに2-0で勝利した試合でも得点を挙げた。そして第5節ではハットトリックを達成し、アル・イテハドをアル・ファイサリー戦の3-1の勝利へと導いた。
この若きストライカーが最も大きな役割を果たしたこれらの勝利により、アル・イテハドは勝ち点13でロシュン・サウジ・プロリーグの順位表首位に立ち、2位のアル・ファトフに勝ち点1差をつけている。
左足と頭で仕留める処刑人
アンマール・アル＝ガーミディーがこの9月に決めた5得点は、左足による3ゴールと、ヘディングで刻んだ残る2ゴールというように多彩なものだった。
この若きストライカーの頭上へ、あるいはゴールに向かう左足の前へとボールが渡ることは、対戦相手のゴールキーパーにとってまさに恐怖の光景となっており、それは逃すことが難しい確実な得点を意味している。
ガーミディーは攻撃を仕留める決定力にとどまらず、組み立てにも関与し、ボールを受けてそれとともに相手のエリアへ切り込んでいく。アル＝カディシーヤ戦で見せたとおりだ。
第1シーズンのヒーローの一人
アル・ガムディは、ジョイ・プレミアリーグの初シーズンで14ゴールを挙げ、得点王争いを演じた輝きの記憶を呼び起こした。
その14ゴールのうち、アンマル・アル・ガムディはノックアウトステージの4試合で4ゴールを記録しており、これは彼が勝負どころで発揮する高い能力を物語っている。
アル・イテハドのこのフォワードは、今シーズンも輝きを継続し、昨シーズンは準々決勝で敗退したタイトルへとチームを導くとともに、わずかな差で逃した得点王のタイトルを自らの手にすることを願っている。
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