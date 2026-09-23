アンマール・アル＝ガーミディーがこの9月に決めた5得点は、左足による3ゴールと、ヘディングで刻んだ残る2ゴールというように多彩なものだった。

この若きストライカーの頭上へ、あるいはゴールに向かう左足の前へとボールが渡ることは、対戦相手のゴールキーパーにとってまさに恐怖の光景となっており、それは逃すことが難しい確実な得点を意味している。

ガーミディーは攻撃を仕留める決定力にとどまらず、組み立てにも関与し、ボールを受けてそれとともに相手のエリアへ切り込んでいく。アル＝カディシーヤ戦で見せたとおりだ。