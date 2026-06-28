「彼とプレーできるのは光栄だ。私にとって彼はイングランド史上最高で、誰より多くを証明した」とベリンガムは語った。パナマ戦で苦戦した前半を経て、62分に先制し、67分にはクロスでケインの歴史的ゴールをアシストした。
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最低記録更新後の歴史的快挙：ジュード・ベリンガムがイングランド代表キャプテンのハリー・ケインについて印象的な言葉を語る
バイエルン所属の32歳FWは、イングランド代表として通算11ゴール目をヘディングで決め、代表得点ランキングでゲイリー・リネカー（10ゴール）を抜いた。世界最多はリオネル・メッシの18ゴールで、今大会でミロスラフ・クローゼ（16ゴール）の記録を更新。キリアン・ムバッペも16ゴールをマークしている。
イングランドの歴代最多得点者は、かねてよりハリー・ケインである
ケインはクロアチア戦（4-2）で2得点を挙げたが、ガーナ戦（0-0）ではイングランド主将としてボールタッチ19回と低調だった。 ベリンガムは「彼が試合にどれだけ関与していなくても、我々は彼を疑わない」と述べ、「彼は試合の行方を左右する存在であり、今日もそれを証明した」と続けた。
さらにベリンガムは、ケインをイングランド代表史上最高の選手と称し、1966年の優勝メンバーであるボビー・ムーアやボビー・チャールトンさえも凌ぐ存在だと位置づけた。 代表通算82得点を挙げ、最多得点記録を更新中のケイン。以下、ルーニー（53）、チャールトン（49）、リネカー（48）が続く。
パナマ戦の勝利でイングランドはグループ首位通過を決め、水曜にはコンゴ民主共和国と対戦する。2度の欧州選手権決勝（2021年、2024年）で敗れたケインには、今大会で代表初タイトルが期待されている。