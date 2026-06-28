ケインはクロアチア戦（4-2）で2得点を挙げたが、ガーナ戦（0-0）ではイングランド主将としてボールタッチ19回と低調だった。 ベリンガムは「彼が試合にどれだけ関与していなくても、我々は彼を疑わない」と述べ、「彼は試合の行方を左右する存在であり、今日もそれを証明した」と続けた。

さらにベリンガムは、ケインをイングランド代表史上最高の選手と称し、1966年の優勝メンバーであるボビー・ムーアやボビー・チャールトンさえも凌ぐ存在だと位置づけた。 代表通算82得点を挙げ、最多得点記録を更新中のケイン。以下、ルーニー（53）、チャールトン（49）、リネカー（48）が続く。

パナマ戦の勝利でイングランドはグループ首位通過を決め、水曜にはコンゴ民主共和国と対戦する。2度の欧州選手権決勝（2021年、2024年）で敗れたケインには、今大会で代表初タイトルが期待されている。