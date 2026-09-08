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「最も難しい決断だった！」 欧州勢のメンバーから大物スターたちが衝撃の落選
欧州各国代表メンバーから大物選手が外れる
欧州のクラブは大陸大会に向けた登録メンバーリストを確定させ、複数の著名選手がメンバー外となった。チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグに臨む各監督は、負傷、移籍を巡る状況、そして登録枠の制限によって難しい決断を迫られた。
注目される選外の一人がリヴァプールのウインガー、フェデリコ・キエーザである。アンドニ・イラオラの下で、ダニエル・ムニョスやブラッドリー・バルコラといった今夏加入組との激しい競争のため、登録から漏れた。
遠藤航もリヴァプールの登録メンバーから外れ、中盤では21歳のジェームズ・マコーネルが優先された。
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負傷により欧州王者が戦線離脱へ
今季のチャンピオンズリーグ登録メンバーから外れた注目選手の多くは、負傷が理由となっている。チャンピオンズリーグを2度制したレアル・マドリーのDFフェルラン・メンディは、長期離脱を強いられた負傷からの回復途中にあるためメンバー外となり、左SBにはマルク・ククレジャが入った。
ボルシア・ドルトムントの主将エムレ・ジャンも、3月に負った重要な靭帯の負傷からの回復を続けているため、登録から外れている。
同様に、バルセロナの逸材ルーニー・バルドグジとドルトムントのMFヤニス・コンスタンテリアスも、深刻な膝の負傷を受けて除外された。
選考上のジレンマと財政的制約
戦術的および規定上の制約により、複数のクラブがコンディションに問題のない選手を巡って厳しい決断を強いられた。アストン・ビラのウナイ・エメリ監督は、夏に3000万ポンドで獲得したテイラー・ハーウッド＝ベリスを外したことについて、極めて難しい निर्णयだったと述べた。一方、17歳の有望株ブライアン・マジョはBリストの登録資格ルールによりメンバーから外れた。
ヨーロッパリーグでは、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督が、ケフラン・テュラムを膝の問題とUEFAが課した和解合意の制限によりメンバーから外した。
コモでは、チェスク・ファブレガス監督が大会のガイドラインを満たすため、マクサンス・カクレを外した。
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移籍を巡る騒動が原因でメンバー外に
移籍市場の余波は、欧州の複数クラブの登録メンバーにも影響を及ぼした。モナコのFWフォラリン・バログンは、デッドラインデーにエバートンへの移籍が土壇場で破談となったため、大陸大会を観客として見守ることになる。
一方、バイエル・レバークーゼンは、ヴェルダー・ブレーメンへのローン移籍から復帰したヴィクター・ボニフェイスを登録メンバーから外した。
これらの登録外となったスター選手たちは、新年の再登録の可能性を待ちながら、今後は国内大会に専念することになる。
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