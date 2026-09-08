欧州のクラブは大陸大会に向けた登録メンバーリストを確定させ、複数の著名選手がメンバー外となった。チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグに臨む各監督は、負傷、移籍を巡る状況、そして登録枠の制限によって難しい決断を迫られた。

注目される選外の一人がリヴァプールのウインガー、フェデリコ・キエーザである。アンドニ・イラオラの下で、ダニエル・ムニョスやブラッドリー・バルコラといった今夏加入組との激しい競争のため、登録から漏れた。

遠藤航もリヴァプールの登録メンバーから外れ、中盤では21歳のジェームズ・マコーネルが優先された。