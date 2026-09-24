ルイスは、クラブと代表の両方で目覚ましい成功を収めた時期を経て、世界サッカーの頂点に立ちたいという願望を隠してはいない。この12カ月で、このスペイン人MFは比類なきタイトル数を積み上げた。パリ・サンジェルマンでリーグ・アン、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップを総なめにし、この夏にはスペイン代表でワールドカップも制した。

「バロンドールでは、できる限り高みを目指したい……争われるタイトルはほとんど勝ち取ってきた」と、ルイスは『Radioestadio Noche』のインタビューで説明した。元ナポリの同選手は、ここ最近で手にしたタイトルの圧倒的な数を強くよりどころとしており、勝つチームにおける自身の影響力こそが争いにおける最大の武器だと示唆している。さらにこの点を強調するように、「最も多くのタイトルを勝ち取ったのは私だが、キャンペーンは他の人たちに任せる」と述べた。このバランスの取れた姿勢は、攻撃的なメディア戦略を必要としない自信を示している。