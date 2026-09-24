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「最も多くのタイトルを勝ち取った！」。ファビアン・ルイス、タイトル量産のシーズンを経てバロンドール受賞に名乗り
個人の野心を支えたチームとしての成功
ルイスは、クラブと代表の両方で目覚ましい成功を収めた時期を経て、世界サッカーの頂点に立ちたいという願望を隠してはいない。この12カ月で、このスペイン人MFは比類なきタイトル数を積み上げた。パリ・サンジェルマンでリーグ・アン、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップを総なめにし、この夏にはスペイン代表でワールドカップも制した。
「バロンドールでは、できる限り高みを目指したい……争われるタイトルはほとんど勝ち取ってきた」と、ルイスは『Radioestadio Noche』のインタビューで説明した。元ナポリの同選手は、ここ最近で手にしたタイトルの圧倒的な数を強くよりどころとしており、勝つチームにおける自身の影響力こそが争いにおける最大の武器だと示唆している。さらにこの点を強調するように、「最も多くのタイトルを勝ち取ったのは私だが、キャンペーンは他の人たちに任せる」と述べた。このバランスの取れた姿勢は、攻撃的なメディア戦略を必要としない自信を示している。
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賞における攻撃偏重に異議を唱える
PSGのスターは『AS』の取材でさらに自身の考えを語り、自分のようなタイプの選手がバロンドール受賞を夢見てはいけない理由はないと疑問を投げかけた。ルイスはフランス王者の中心的存在であり、今季ここまで全コンペティションで8試合すべてに出場。1ゴール2アシストを記録し、個人としての評価獲得を追い続けている。
ルイスは『AS』にこう語った。「バロンドール？ ええ、もちろん、なぜダメなんだい？ 正直に言って、チームとして見れば、僕は最も成功してきた選手だ。ここ数年で7つ勝ち取ったと思う。バロンドールは、すべての選手が獲得を夢見るとても素晴らしいタイトルだ。みんなが僕について話してくれていること、自分の仕事が評価されていることはうれしい。そして、できるだけ高い順位で終えられるようにしたいし、夢見たっていいだろう？ 守備者やGKも、アタッカーと同じくらい重要だと僕は思う。ここ数年では、モドリッチやロドリゴが勝ったのを見てきた」
数字を比較してみると
その発言を大胆だと見る向きもあるかもしれないが、ルイスは自身のタイトル数に関する数字がすべてを物語っていると主張している。権威ある同賞の獲得を目指すこのMFは、パリ・サンジェルマンの歴史でバロンドールを受賞した3人目の選手となることを狙っている。2021年のリオネル・メッシ、そして昨年のウスマン・デンベレに続く存在となるだけでなく、アルフレッド・ディ・ステファノ、ルイス・スアレス、ロドリに並ぶ4人目のスペイン人受賞者になることも目指している。
「いつの日か、自分も個人タイトルを勝ち取りたい……今年、最も多くのタイトルを獲得したのは僕だ」と、メディア対応の場で付け加えた。勝者としての自らの役割に焦点を当てることで、ルイスは得点数だけの指標から、勝利への総合的な貢献へと論点を移そうとしている。
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栄光の陰にある謙虚な土台
高まる評価とバロンドールへの公然たる意欲にもかかわらず、ルイスは地に足をつけたままであり、自身の生い立ちへ心のこもった賛辞を送っている。「今の自分、そしてこれまで成し遂げてきたすべては、母のおかげだ。母が自分のためにしてくれたすべてに負うものだ」。2026年10月26日月曜日にロンドンで行われる式典が近づく中、このスペイン人選手は、卓越した技術と比類なきタイトル獲得実績の唯一無二の融合が、自分こそが世界最高の選手であると投票者たちを納得させるのに十分であることを願っている。
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