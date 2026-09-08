エムバペが、フランスのワールドカップ敗退がもたらした精神的な重圧について口を開き、スペインに2-0で敗れた準決勝は受け入れ難い苦い結果だったと認めた。ただ、この敗戦が自身のプロキャリアで最も打ちのめされた瞬間だったかと問われると、27歳の同選手は、世界サッカーの大舞台でこれまでも大きな失意を味わってきたと素早く指摘した。

レアル・マドリーとインテルによる注目のチャンピオンズリーグ対戦を前に語ったエムバペは、その悔しさを振り返り、自身の輝かしいキャリアで経験してきた他の大きな敗戦と比較した。このフランス代表選手は国際舞台でこれ以上ない栄光とどん底の両方を経験しており、2018年にはワールドカップ優勝を果たした一方、その後の世界的大会ではあと一歩届かなかった。







