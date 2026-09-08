AFP
翻訳者：
「最も厳しい？ 分からない」 レアル・マドリーのスーパースター、キリアン・エムバペがフランスのワールドカップ準決勝でのスペイン戦敗退を軽視
エムバペ、準決勝敗退を振り返る
エムバペが、フランスのワールドカップ敗退がもたらした精神的な重圧について口を開き、スペインに2-0で敗れた準決勝は受け入れ難い苦い結果だったと認めた。ただ、この敗戦が自身のプロキャリアで最も打ちのめされた瞬間だったかと問われると、27歳の同選手は、世界サッカーの大舞台でこれまでも大きな失意を味わってきたと素早く指摘した。
レアル・マドリーとインテルによる注目のチャンピオンズリーグ対戦を前に語ったエムバペは、その悔しさを振り返り、自身の輝かしいキャリアで経験してきた他の大きな敗戦と比較した。このフランス代表選手は国際舞台でこれ以上ない栄光とどん底の両方を経験しており、2018年にはワールドカップ優勝を果たした一方、その後の世界的大会ではあと一歩届かなかった。
- Getty Images Sport
大敗の痛みを比較する
今回の敗退が、自身がピッチ上で経験してきた中で最もつらい瞬間だったのかと問われたエムバペは、過去にも同じような胸の痛みを味わってきたと認め、冷静に振り返った。「難しかった。最もつらかったかというと……分からない。なぜなら、ワールドカップ決勝でも、チャンピオンズリーグ決勝でも負けているからだ」
痛恨の敗退にもかかわらず、フランス代表主将は、大会を通じて見せた戦いぶりと、サポーターとの間に築いたつながりを誇りに思うべきだと考えている。「この国にとって、とても良い大会だったと思う。僕たちが示した姿のおかげだ」と、レアル・マドリーのエースは付け加えた。
レアル・マドリーのスターに飢えはなおもある
エムバペはまた、この敗戦によってフランスの野心や、自身がさらに多くのタイトル獲得を目指す意欲が薄れることはないと強調した。レアル・マドリーのエースとして知られる同選手は、卓越性を飽くなきまでに追い求める姿勢で知られており、1つの大会からの敗退が代表チームの将来を決定づけることはないと断言した。
27歳の同選手は、ワールドカップ優勝が決して保証されるものではない一方で、成功を求める意欲を保ち続けることがトップレベルのプロフェッショナルにとって不可欠だと強調。エムバペは「ワールドカップでいつも勝てるわけではない。なぜなら、それがいつも可能とは限らないからだ。だが、僕たちは常に勝利に飢えている。その飢えを失った日、すべては終わりだ」と語った。
- Getty Images Sport
再びクラブでの任務に焦点が移る
このFWは、新たなチャンピオンズリーグの戦いが始まる中、再びレアル・マドリーへ意識を向けることになる。国際舞台で激動の夏を過ごした後、焦点は再びベルナベウへ戻る。そこでは常に、出場するすべての大会で優勝することが求められる。
ワールドカップ敗退の記憶はいまだ生々しいが、現代フットボールの日程は容赦なく、立ち止まって振り返る時間はほとんどない。レアル・マドリーとインテルの一戦は、エムバペにとって国際舞台での失望を振り払い、なぜ自身が世界最高峰の選手の一人と見なされているのかを示す絶好の機会となる。
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