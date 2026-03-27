アイントラハト・フランクフルトの次期会長となるジュリアン・ザンベルク財務担当取締役が、バイエルンの会長ウリ・ヘーネスの批判に応えた。
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「最もリスクが高く、無責任な方法だ」：ウリ・ヘーネス、移籍に関する助言で再び批判を浴びる
「もし我々が選手層への投資を続ける一方で、突然移籍による収入を得ようとしなくなれば、戦略の2つの要素のうちの1つを単に排除することになる。 コストや減価償却費はさらに高くなるのに、収入はなくなる。しかし、その収入こそが、本来はチーム運営費を賄っているのだ。私の見解では、それはアイントラハト・フランクフルトにとって最もリスクが高く、不誠実な道だろう」と、38歳の彼はクラブのポッドキャストで語った。
ホーネス氏は先日、フランクフルト・スクール・オブ・ファイナンス＆マネジメントのイベントで次のように述べていた。「個人的には、優秀な選手を売却することにはあまり賛成できない。私はFCバイエルンでいつもこう言っている。『我々は買い手クラブであり、売り手クラブではない』と。」 フランクフルトの取締役会スポークスマンであるアクセル・ヘルマン氏に向けて、彼は次のように付け加えた。「アクセル・ヘルマン氏もいずれ理解するだろうが、長期的には、選手を売却するたびにチームの基盤が失われていくのだ。5000万、6000万ユーロの資金が入ってくるのは素晴らしいことだが、その結果はどうなるのか？」
ザンベルク：「それは賛成できない」
ザンベルクはこの考え方に理解を示す一方で、それに伴うリスクについても指摘している。「他のクラブもそれを試みた。もちろん、スポーツ面での成功の可能性は高まる。だが、それを保証してくれる者は誰もいない。もし目標を達成できなければ、深刻な経済的問題に直面することになる。私はそれに賛同しないし、アイントラハトの利益を真に考える者なら、誰もそれを求めることはできないだろう。」
これに先立ち、フランクフルトのスポーツディレクター、マックス・クローシェもホーネスの発言に反論していた。「FCバイエルンも将来、選手を失うことになるだろう」と彼は述べ、国際メディアで報じられている様々な噂に言及した。「もしマイケル・オリゼがレアル・マドリードへ移籍したいと望むなら、そのための道は開かれるだろう。」
フランクフルトは夏、ウーゴ・エキティケを9500万ユーロで放出した
ここ数年、フランクフルトはブンデスリーガで最も成功している選手放出クラブの一つとしての地位を確立している。 その例を挙げると、2023年にはランダル・コロ・ムアニが9500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ、2025年1月にはオマル・マルムシュが7500万ユーロでマンチェスター・シティへ、そして2025年夏にはヒューゴ・エキティケが9500万ユーロでリヴァプールFCへ移籍した。
ブンデスリーガでは、ヘッセン州のクラブは現在7位にとどまっており、現状のままでは国際的な移籍市場への参入機会を逃すことになるだろう。ただし、8位のSCフライブルクがDFBポカール準決勝でVfBシュトゥットガルトに勝利し、決勝でFCバイエルンまたはバイエル・レバークーゼンを破って優勝を果たす場合は別である。
アイントラハト・フランクフルトの記録的な退団者数
選手
移籍金
年
新所属クラブ
ランダル・コロ・ムアニ
9500万ユーロ
2023
パリ・サンジェルマン
ウーゴ・エキティケ
9500万ユーロ
2025
リヴァプールFC
オマル・マルムシュ
7500万ユーロ
2025
マンチェスター・シティ
ルカ・ヨヴィッチ
6300万ユーロ
2019
レアル・マドリード
セバスチャン・ハラー
5000万ユーロ
2019
ウェストハム・ユナイテッド