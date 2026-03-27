「最もリスクが高く、無責任な方法だ」：ウリ・ヘーネス、移籍に関する助言で再び批判を浴びる

「もし我々が選手層への投資を続ける一方で、突然移籍による収入を得ようとしなくなれば、戦略の2つの要素のうちの1つを単に排除することになる。 コストや減価償却費はさらに高くなるのに、収入はなくなる。しかし、その収入こそが、本来はチーム運営費を賄っているのだ。私の見解では、それはアイントラハト・フランクフルトにとって最もリスクが高く、不誠実な道だろう」と、38歳の彼はクラブのポッドキャストで語った。

ホーネス氏は先日、フランクフルト・スクール・オブ・ファイナンス＆マネジメントのイベントで次のように述べていた。「個人的には、優秀な選手を売却することにはあまり賛成できない。私はFCバイエルンでいつもこう言っている。『我々は買い手クラブであり、売り手クラブではない』と。」 フランクフルトの取締役会スポークスマンであるアクセル・ヘルマン氏に向けて、彼は次のように付け加えた。「アクセル・ヘルマン氏もいずれ理解するだろうが、長期的には、選手を売却するたびにチームの基盤が失われていくのだ。5000万、6000万ユーロの資金が入ってくるのは素晴らしいことだが、その結果はどうなるのか？」



