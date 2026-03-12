Goal.com
ライブ
Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
Muhammad Zaki

翻訳者：

暴露：レアル・マドリードがマンチェスター・シティ戦で痛恨のPK失敗を喫する直前に、ビニシウス・ジュニオールがフェデリコ・バルベルデに「PKを蹴りたいか」と尋ねていた

チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でレアル・マドリードがマンチェスター・シティを3-0で粉砕した試合は、ビニシウス・ジュニオールのPK失敗さえなければ、ロス・ブランコスにとってほぼ完璧な夜となったはずだった。 58分、ブラジル人FWがペナルティエリア内で倒された後、カメラはビニシウスがバルベルデを指さす瞬間を捉えた。ミッドフィルダーにペナルティキックの機会を譲り、この試合4点目となる劇的なゴールを決めるチャンスを与えたのである。

  • バルベルデはマドリードのPKを蹴ることもできた

    4点目を狙えるチャンスが訪れたにもかかわらず、バルベルデはその機会を自ら断り、責任をブラジル人選手に委ねた。最終的にビニシウス自身がシュートを放ったが、その控えめなシュートはマンチェスター・シティの守護神ジャンルイジ・ドンナルンマに防がれた。この決定的なチャンスを逃したフォワードは明らかに悔しがり、ホームの観客に謝罪した。4点目を決めていれば、エティハド・スタジアムでの第2戦を前に事実上決着がついていたはずだと悟っていたのだ。

    • 広告
  • La-Liga-Real-Madrid-Athletic-ClubAFP

    バルベルデがPK劇を振り返る

    試合終了のホイッスル後、ウルグアイのスター選手はピッチ上で交わされた会話を認めた。「ヴィニ・ジュニアが『PKを蹴りたいか？』と聞いてきたんだ」とバルベルデはTNTスポーツに語った。「ヴィニはレアル・マドリードのレジェンドであり、親友だ。俺や他のチームメイトは彼に蹴るよう勧めた」 失敗についてバルベルデは「こういうことは起こり得る。サッカーの一部だ」と付け加えた。これは、前半22分間の猛攻で驚異的なハットトリックを決め、ペップ・グアルディオラ率いるチームを解体した選手が示した謙虚さだった。彼はピリに次いでレアル・マドリード史上2人目の欧州大会でハットトリックを達成したミッドフィルダーとなった。

  • 世界で最も過小評価されているサッカー選手？

    このPKの失敗は、その夜のチームの士気をほとんど損なうことはなかった。トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、バルベルデの勝利への貢献を称賛した。イングランド代表選手は、そのパフォーマンスに驚嘆し、バルベルデは間違いなく地球上で「最も過小評価されているサッカー選手」だと主張した

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    グアルディオラは困難な戦いに直面している

    マンチェスター・シティはスペインの首都で戦術的に圧倒され、逆転の難題に直面している。序盤の優位にもかかわらず、シティはバルベルデの決定力と働きぶりに全く歯が立たなかった。ドンナルンマのPKセーブが命綱となる可能性はあるが、3-0というスコアはレアル・マドリードの圧倒的なパフォーマンスを如実に示しており、グアルディオラ監督は来週火曜日の第2戦に向け、解決策をほとんど見出せていない。

ラ・リーガ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
エルチェ crest
エルチェ
ELC
プレミアリーグ
ウェストハム crest
ウェストハム
WHU
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
0