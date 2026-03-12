暴露：レアル・マドリードがマンチェスター・シティ戦で痛恨のPK失敗を喫する直前に、ビニシウス・ジュニオールがフェデリコ・バルベルデに「PKを蹴りたいか」と尋ねていた

試合終了のホイッスル後、ウルグアイのスター選手はピッチ上で交わされた会話を認めた。「ヴィニ・ジュニアが『PKを蹴りたいか？』と聞いてきたんだ」とバルベルデはTNTスポーツに語った。「ヴィニはレアル・マドリードのレジェンドであり、親友だ。俺や他のチームメイトは彼に蹴るよう勧めた」 失敗についてバルベルデは「こういうことは起こり得る。サッカーの一部だ」と付け加えた。これは、前半22分間の猛攻で驚異的なハットトリックを決め、ペップ・グアルディオラ率いるチームを解体した選手が示した謙虚さだった。彼はピリに次いでレアル・マドリード史上2人目の欧州大会でハットトリックを達成したミッドフィルダーとなった。