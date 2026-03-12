Getty
暴露：レアル・マドリードがマンチェスター・シティ戦で痛恨のPK失敗を喫する直前に、ビニシウス・ジュニオールがフェデリコ・バルベルデに「PKを蹴りたいか」と尋ねていた
バルベルデはマドリードのPKを蹴ることもできた
4点目を狙えるチャンスが訪れたにもかかわらず、バルベルデはその機会を自ら断り、責任をブラジル人選手に委ねた。最終的にビニシウス自身がシュートを放ったが、その控えめなシュートはマンチェスター・シティの守護神ジャンルイジ・ドンナルンマに防がれた。この決定的なチャンスを逃したフォワードは明らかに悔しがり、ホームの観客に謝罪した。4点目を決めていれば、エティハド・スタジアムでの第2戦を前に事実上決着がついていたはずだと悟っていたのだ。
バルベルデがPK劇を振り返る
試合終了のホイッスル後、ウルグアイのスター選手はピッチ上で交わされた会話を認めた。「ヴィニ・ジュニアが『PKを蹴りたいか？』と聞いてきたんだ」とバルベルデはTNTスポーツに語った。「ヴィニはレアル・マドリードのレジェンドであり、親友だ。俺や他のチームメイトは彼に蹴るよう勧めた」 失敗についてバルベルデは「こういうことは起こり得る。サッカーの一部だ」と付け加えた。これは、前半22分間の猛攻で驚異的なハットトリックを決め、ペップ・グアルディオラ率いるチームを解体した選手が示した謙虚さだった。彼はピリに次いでレアル・マドリード史上2人目の欧州大会でハットトリックを達成したミッドフィルダーとなった。
世界で最も過小評価されているサッカー選手？
このPKの失敗は、その夜のチームの士気をほとんど損なうことはなかった。トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、バルベルデの勝利への貢献を称賛した。イングランド代表選手は、そのパフォーマンスに驚嘆し、バルベルデは間違いなく地球上で「最も過小評価されているサッカー選手」だと主張した。
グアルディオラは困難な戦いに直面している
マンチェスター・シティはスペインの首都で戦術的に圧倒され、逆転の難題に直面している。序盤の優位にもかかわらず、シティはバルベルデの決定力と働きぶりに全く歯が立たなかった。ドンナルンマのPKセーブが命綱となる可能性はあるが、3-0というスコアはレアル・マドリードの圧倒的なパフォーマンスを如実に示しており、グアルディオラ監督は来週火曜日の第2戦に向け、解決策をほとんど見出せていない。
